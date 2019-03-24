ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принимай препараты и живи!

25.03.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ВИЧ — это не приговор… Убивает отношение окружающих!

Кризисное консультирование по ВИЧ-инфекции!

Как специалисту, работающему с людьми, имеющими ВИЧ-положительный статус, хочется поделиться своими наблюдениями и эмоциями, возможно предотвратить разрушение чьейто жизни или семьи… С каждым пациентом, результаты исследования крови которого подтвердили наличие у него ВИЧ- инфекции, медицинскими работниками, инфекционистами и эпидемиологами проводится так называемое кризисное консультирование…

Кризисное консультирование — это когда врач сообщает пациенту о его диагнозе, т.е. его статусе (что у него выявлена ВИЧ-инфекция). В общем-то, выявлено просто хроническое заболевание, которое не лечится,  с которым можно жить долго и счастливо (при условии приема назначенных медицинских препаратов).

Живут, например, люди с сахарным диабетом, трудятся, рожают и растят детей, но они каждый день принимают препараты. Живут люди с удаленной щитовидной железой или ее частью и принимают ежедневно необходимые для жизни гормоны. Их болезни тоже не лечатся, но люди живут с ними всю жизнь. Так же и с ВИЧ-инфекцией, принимай препараты и живи.

Современные препараты настолько качественные, что могут снизить вирусную нагрузку вплоть до того, что возбудитель заболевания не определяется в крови. Следовательно, пациенты становятся менее опасными в эпидемиологическом плане. Значительно снижается риск передачи вируса  другим людям при сексуальных контактах, при совместном употреблении инъекционных наркотических веществ и т.д. Лекарства поддерживают иммунитет.

Но почему-то диагноз «ВИЧ-инфекция» вызывает у окружающих (которые узнают статус инфицированного)  предвзятое отношение — кто-то советует вывозить в резервации данных людей, кто-то не хочет жить с ними под одной крышей, кто-то хочет лишить детей… Почему так? Окружающие люди не всегда понимают степень риска, а иногда не хотят ее знать. У них свое мнение на этот счет и менять его они не хотят.

По-разному ведут себя и сами ВИЧ-инфицированные, в основном их поведение зависит от отношения к ним их родных и близких. Если человек уверен, что любой его статус, диагноз, поступок дома воспримут адекватно; не будут осуждать, выгонять, ограничивать с ним общение, он спокойно придет домой и расскажет своим родным, о том, что случилось. А они соответственно не будут копаться в его прошлом и обвинять,  будут думать, что делать дальше и как помочь. Так приятно видеть семейные пары, которые вдвоем  приходят на консультирование и ни одного плохого слова в адрес партнера, ни одного намека на причину инфицирования. В такие моменты понимаешь, что этим людям ничего не страшно, они вместе преодолеют все.

А бывают другие ситуации, которые к сожалению, чаще  первых. Начинается обвинение партнера («Ты знаешь кто ты, а кто я? Тебе дорога туда-то! Я тебя взял с ребенком, а ты!»). А ведь на самом деле ВИЧ-инфекция передается не только половым путем. В таких ситуациях, когда есть неуверенность в партнере, человек которому говоришь о возникшей в его жизни проблеме, хочет покончить с собой, уехать и т.д.  Он знает: если дома узнают информацию, прежней жизни уже не будет. Либо придется жизнь с постоянными унижениями, упреками, оскорблениями, а разве это жизнь.

В очередной раз хочется напомнить, что с ВИЧ-инфекцией можно жить, трудится, рожать детей. Просто в твоей жизни появляется одно НО, нужно постоянно контролировать состояние иммунной системы (периодически сдавать анализ крови) и принимать назначенные препараты.

ВИЧ — это не приговор! Убивает не инфекция, а отрицательные эмоции, чувство вины и безысходности…

Кристина ГОРДИЕВИЧ,

помощник врача-эпидемиолога  ГУ «Несвижский ЦГЭ».    


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ВИЧ — это не приговор… Убивает отношение окружающих! Кризисное консультирование по ВИЧ-инфекции! Как специалисту, работающему с людьми, имеющими...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
«Я могу остановить туберкулез!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.03.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика