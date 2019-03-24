Поделитесь с друзьями











ВИЧ — это не приговор… Убивает отношение окружающих!

Кризисное консультирование по ВИЧ-инфекции!

Как специалисту, работающему с людьми, имеющими ВИЧ-положительный статус, хочется поделиться своими наблюдениями и эмоциями, возможно предотвратить разрушение чьейто жизни или семьи… С каждым пациентом, результаты исследования крови которого подтвердили наличие у него ВИЧ- инфекции, медицинскими работниками, инфекционистами и эпидемиологами проводится так называемое кризисное консультирование…

Кризисное консультирование — это когда врач сообщает пациенту о его диагнозе, т.е. его статусе (что у него выявлена ВИЧ-инфекция). В общем-то, выявлено просто хроническое заболевание, которое не лечится, с которым можно жить долго и счастливо (при условии приема назначенных медицинских препаратов).

Живут, например, люди с сахарным диабетом, трудятся, рожают и растят детей, но они каждый день принимают препараты. Живут люди с удаленной щитовидной железой или ее частью и принимают ежедневно необходимые для жизни гормоны. Их болезни тоже не лечатся, но люди живут с ними всю жизнь. Так же и с ВИЧ-инфекцией, принимай препараты и живи.

Современные препараты настолько качественные, что могут снизить вирусную нагрузку вплоть до того, что возбудитель заболевания не определяется в крови. Следовательно, пациенты становятся менее опасными в эпидемиологическом плане. Значительно снижается риск передачи вируса другим людям при сексуальных контактах, при совместном употреблении инъекционных наркотических веществ и т.д. Лекарства поддерживают иммунитет.

Но почему-то диагноз «ВИЧ-инфекция» вызывает у окружающих (которые узнают статус инфицированного) предвзятое отношение — кто-то советует вывозить в резервации данных людей, кто-то не хочет жить с ними под одной крышей, кто-то хочет лишить детей… Почему так? Окружающие люди не всегда понимают степень риска, а иногда не хотят ее знать. У них свое мнение на этот счет и менять его они не хотят.

По-разному ведут себя и сами ВИЧ-инфицированные, в основном их поведение зависит от отношения к ним их родных и близких. Если человек уверен, что любой его статус, диагноз, поступок дома воспримут адекватно; не будут осуждать, выгонять, ограничивать с ним общение, он спокойно придет домой и расскажет своим родным, о том, что случилось. А они соответственно не будут копаться в его прошлом и обвинять, будут думать, что делать дальше и как помочь. Так приятно видеть семейные пары, которые вдвоем приходят на консультирование и ни одного плохого слова в адрес партнера, ни одного намека на причину инфицирования. В такие моменты понимаешь, что этим людям ничего не страшно, они вместе преодолеют все.

А бывают другие ситуации, которые к сожалению, чаще первых. Начинается обвинение партнера («Ты знаешь кто ты, а кто я? Тебе дорога туда-то! Я тебя взял с ребенком, а ты!»). А ведь на самом деле ВИЧ-инфекция передается не только половым путем. В таких ситуациях, когда есть неуверенность в партнере, человек которому говоришь о возникшей в его жизни проблеме, хочет покончить с собой, уехать и т.д. Он знает: если дома узнают информацию, прежней жизни уже не будет. Либо придется жизнь с постоянными унижениями, упреками, оскорблениями, а разве это жизнь.

В очередной раз хочется напомнить, что с ВИЧ-инфекцией можно жить, трудится, рожать детей. Просто в твоей жизни появляется одно НО, нужно постоянно контролировать состояние иммунной системы (периодически сдавать анализ крови) и принимать назначенные препараты.

ВИЧ — это не приговор! Убивает не инфекция, а отрицательные эмоции, чувство вины и безысходности…

Кристина ГОРДИЕВИЧ,

помощник врача-эпидемиолога ГУ «Несвижский ЦГЭ».