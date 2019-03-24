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«Я могу остановить туберкулез!»

25.03.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Так называется проект ПРООН «Поддержка Государственной программы «Туберкулез» в Республике Беларусь».  Ежегодно 24 марта, в мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. По данным Всемирной организации здравоохранения каждую минуту в мире инфицируется туберкулезом один человек, каждые 4 секунды заболевает туберкулезом один человек, каждые 10 секунд умирает от туберкулеза 1 человек. Есть над чем подумать!

Туберкулез известен с давних времен. Вспомните знаменитых людей, у которых была «чахотка»: Ф. Достоевский, Ф. Шопен, А. Чехов, А. Горький, В. Белинский.  Для ее лечения рекомендовали ехать «на воды» (т.е. на море). Пациентам действительно становились легче — помогали тепло и морской воздух. Но если бы к этому еще добавили антибиотики, пациенты,  безусловно, могли бы выздороветь. В реальности же от заболевания разлагались легкие и в фильмах мы видим после кашля следы крови на носовых платках. В те времена все понимали, что данный человек не жилец. В 1922 году противотуберкулезные учреждения   в стране были взяты на государственный бюджет. С целью выявления больных туберкулезом, широко пропагандировалась необходимость обследования всех кашляющих, худеющих, потеющих.

Так было раньше, а сейчас практически все пациенты выздоравливают. Болезнь быстро хронизируется только у тех людей, которые пренебрегают выполнением назначенного лечения, нарушают режим лечения и допускают перерывы в  приеме лекарств, несвоевременно сдают анализы… Но и эти люди не умрут, просто будут принимать лечение практически всю оставшуюся жизнь, т.к. у них вероятнее всего разовьется мультирезистентный туберкулез (МЛУ-ТБ). Это значит, что у пациента микобактерии туберкулеза будут устойчивы, как минимум, к двум противотуберкулезным препаратам.

Туберкулезом можно заболеть в любом возрасте и не зависимо от социальной группы. Но, как и ранее, чаще всего болеют люди из групп социального риска (низкие доходы, невозможность качественно питаться), с вредными привычками (алкоголизм, курение, наркотики), а также люди, имеющие хронические заболевания. Большему риску заражения туберкулезом подвергаются люди, длительное время находящиеся в контакте с больным туберкулезом в плохо провариваемом помещении.

Не все люди понимают серьезность ситуации, когда болеет кто-то из родственников. Например, при заболевании человека в семье специалисты центра гигиены и эпидемиологии выезжают в очаг для уточнения условий проживания, круга контактных лиц дома, по соседству, среди друзей и родственников,  организации обследования контактных лиц рентгено-флюорографически. Также мы настоятельно рекомендуем проведения дезинфекции в местах нахождения больного человека, но часто встречаем непонимание и некоторый скептицизм. И совсем по-другому обстоит ситуация, когда в данной семье или рабочем коллективе заболевает другой, а иногда и третий человек. Тогда люди соглашаются на всё без возражений.

Для того, чтобы не заболеть и повысить защитные силы организма необходимы:

1) качественное питание (доказано, что голодание снижает сопротивляемость организма);

2) отказ от потребления токсических продуктов — курения табака, употребления алкоголя, наркотиков;

3) своевременное лечение сопутствующих заболеваний — сахарного диабета, болезней органов дыхания, язвенной болезни и других;

4) избегание стрессовых ситуаций (доказано, что стресс и депрессии отрицательно влияют на состояние иммунной системы).

В случае возникновения симптомов заболевания (кашель, потеря массы тела, слабость, потливость), незамедлительно обращайтесь к врачу и строго выполняйте его рекомендации и назначенное лечение. В случае с туберкулезом, как и с другими заболеваниями, важно раннее его выявление. Чем раньше выявили, тем меньше длительность лечения и быстрее выздоровление, а значит, здоровье и трудоспособность.

Кристина ГОРДИЕВИЧ,

помощник врача-эпидемиолога  ГУ«Несвижский ЦГЭ».


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Так называется проект ПРООН «Поддержка Государственной программы «Туберкулез» в Республике Беларусь».  Ежегодно 24 марта, в мире проводится Всемирный день борьбы
 
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