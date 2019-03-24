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Больные раком мозга назвали симптомы, которые они сначала игнорировали

25.03.2019 17:18 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Больные раком мозга назвали симптомы, которые они сначала игнорировали
pixabay.com

Пациенты с раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали.

Журнал PLOS One опубликовал исследование ученых Королевского колледжа Лондона. Они выяснили, что больные не принимали всерьез первые симптомы заболевания и считали, что они были связаны с их возрастом, или же думали, что не стоит беспокоить врачей из-за небольших проблем со здоровьем, таких как усталость или неуклюжесть.

В исследовании приводятся высказывания людей больных раком мозга, в нем нет имен, указывается только пол и возрастная группа.

К примеру, мужчина в возрасте 61-70 лет рассказал, что когда он мыл посуду, то начинал очень медленно  наклоняться вперед - все ниже и ниже.

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Женщина из возрастной группы 51-60 лет отметила, что начала спать днем, но объяснила это тем, что ей уже за 50.

Еще одна пациентка (41-50 лет) вспомнила, что у нее чуть-чуть заплетался язык, когда она начинала говорить, но это быстро проходило.

Учительница (31-40 лет) чувствовала постоянную усталость, но списала это на издержки своей профессии.

Проанализировавэти рассказы пациентов с раком мозга, ученые пришли к выводу, что люди склонны не обращать внимания на непостоянные, несерьезные, хоть и повторяющиеся симптомы. В больницу многие из опрошенных пришли только после того, как начались серьезные проблемы со здоровьем.

 
 
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Проблемы с памятью и равновесием многие пациенты не принимали всерьез.
 
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