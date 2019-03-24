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Больные раком мозга назвали симптомы, которые они сначала игнорировали
25.03.2019 17:18 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Пациенты с раком мозга назвали симптомы, которые сначала игнорировали.
Журнал
В исследовании приводятся высказывания людей больных раком мозга, в нем нет имен, указывается только пол и возрастная группа.
К примеру, мужчина в возрасте 61-70 лет рассказал, что когда он мыл посуду, то начинал очень медленно наклоняться вперед - все ниже и ниже.
Женщина из возрастной группы 51-60 лет отметила, что начала спать днем, но объяснила это тем, что ей уже за 50.
Еще одна пациентка (41-50 лет) вспомнила, что у нее чуть-чуть заплетался язык, когда она начинала говорить, но это быстро проходило.
Учительница (31-40 лет) чувствовала постоянную усталость, но списала это на издержки своей профессии.
Проанализировавэти рассказы пациентов с раком мозга, ученые пришли к выводу, что люди склонны не обращать внимания на непостоянные, несерьезные, хоть и повторяющиеся симптомы. В больницу многие из опрошенных пришли только после того, как начались серьезные проблемы со здоровьем.
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Проблемы с памятью и равновесием многие пациенты не принимали всерьез.
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