Ненужные скрининги. Какие анализы не стоит сдавать без назначения врача

В современном мире стало модным проходить обследования без назначения лечащего врача, что называется за компанию с подругой, коллегой, соседкой. Врач общей практики, член Ассоциации семейных врачей Северо-Западного региона Алексей Белов и врач-диетолог, специалист по спортивной медицине Татьяна Колесникова рассказали о самых популярных «самоназначаемых» анализах.

Компьютерная диагностика

16 лет назад в России стали массово проходить так называемую компьютерную диагностику организма. Её чаще всего «навязывают» сетевые компании по производству БАДов, чтобы в дальнейшем назначить ряд препаратов. Ведь результаты подстроены аккурат под ассортимент компании. Любые компьютерные диагностики эксперты советуют проходить в поликлинике или в проверенных медучреждениях, чья деятельность не зависит от БАДов.



БАДы на самом деле не лекарства Фото: Фотобанк pixabay.com

Генетический скрининг

Сдав анализы, пациент получает подробный паспорт, в котором описаны не только показатели его здоровья, но и личностные качества, творческие способности, уровень физической выносливости и другие характеристики, обусловленные генетически. Информация действительно очень интересная и необычная. К тому же повсюду твердят - за генетикой будущее, в том числе, и медицины. Но что делать дальше с этими результатами? Изменить генетику невозможно. И назначить лечение по такому «анализу» тоже нельзя.

Большой скрининг микроэлементов

Мода сдавать волосы и ногти на анализ набрала обороты в последние пять лет. Но пациенты часто не осознают, что такой анализ дать полноценную оценку состоянию нашего организма и выявить какие-либо отклонения в здоровье не сможет. Ведь научное сообщество до сих пор не определилось окончательно, сколько и каких микроэлементов должно быть в волосах здорового человека. А значит говорить об отклонениях от неустановленной нормы преждевременно.

Аллергопанель

Это анализ на определение иммуноголобулинов более чем 90 часто встречающихся аллергенов. Такое количество «врагов» определять бессмысленно, ведь круг подозреваемых можно сузить, если собрать полный анамнез (историю заболеваний) пациента.

Анализ на дисбактериоз

Этот диагноз ставится только в России. Мировое медицинское сообщество дисбактериоз и болезнью-то не считает. Достоверно определить количество «хороших» бактерий невозможно при помощи этого скрининга. Ведь в кишечнике человека - миллиарды бактерий, и чаще всего они «живут» на его стенках. Поэтому во время анализа на дисбактериоз в кал попадает лишь 15-20 видов из всего огромного количества. Вдвойне бессмысленно назначать этот скрининг детям, у которых кишечная флора постоянно меняется.

Анализ на гормоны

Очень информативный показатель в диагностике эндокринологических болезней, но сдавать их без назначения врача точно бессмысленно. Эти дорогостоящие исследования нельзя проводить, когда вздумается. Результаты напрямую зависят от времени суток, женского цикла, приёма препаратов и т.п.



Анализы и лекарства должны назначать только врачи. Фото: pixabay.com

Кроме этого, для получения полной картины ситуации в организме, зачастую, надо сдавать тесты на несколько гормонов одновременно.

Анализы на скрытые и паразитарные инфекции

В ряде случаев, выявляемая флора является условнопатогенной и не требует активного лечения в выявленном количестве. Но люди начинают волноваться и необоснованно сами себе назначают антибиотики и прочие препараты. При самостоятельном скрининге на выявление паразитов после получения отрицательных результатов человек часто успокаивается. Но в реальности может быть поражение другим видом паразита, который выявлен не был.

Анализ крови на холестерин

Для углублённой оценки рисков сердечно-сосудистой патологии целесообразнее делать липидограмму. С её помощью врач и только он сможет комплексно оценить, за счёт каких фракций холестерина происходит сдвиг формулы. При повышении тяжёлых долей этого вещества, нужно назначать препараты его снижающие. А длительность и частоту для каждого пациента индивидуально может определить только доктор.