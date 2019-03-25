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Как снизить рак лёгких. Рассказывает Сморгонская ЦРБ

26.03.2019 — Новости Здоровья | Светлы шлях  
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Рак легких – это злокачественное онкологическое образование, развивающееся из пораженного эпителия легких. К сожалению, несмотря на прогресс медицинских технологий, в настоящее время смертность от этого ракового заболевания высока и составляет около 85% от числа заболевших, главная причина тому – выявление его на поздних стадиях. Рак легких занимает первое место по распространенности у мужчин и женщин среди злокачественных заболеваний.

Как снизить рак лёгких

В сморгонской ЦРБ отмечают, что основной причиной рака легких является курение, поэтому в целях профилактики заболевания настоятельно рекомендуется бросить курить. Существуют разные средства отказа от курения, включая никотин-заменяющим препараты и помощь психолога.

Как снизить рак лёгких. Рассказывает Сморгонская ЦРБ

В настоящее время к никотин-заменяющим препаратам относятся:

- жевательная резинка;

- пластырь;

- пастилки;

- назальный спрей;

- ингалятор.

Хорошо разработанный план отказа от курения в значительной степени может улучшить шансы на успех. Существует множество способов, которые уже помогли тысячам людей бросить курить.

Помимо индивидуального плана обратите внимание на дополнительные меры, которые включают отвлекающие и более здоровые занятия в те моменты, когда вы испытываете тягу к курению. К примеру, можно есть кусочки фруктов, жевать жевательную резинку или чистить зубы. Попытайтесь отвлечься каким-либо занятием в течение хотя бы 5-10 минут, чтобы забыть о желании покурить, особенно в те моменты, когда обычно устраивали перекур.

Семья, друзья и коллеги также могут помочь вам. Поставьте их в известность о ваших планах и постарайтесь избегать компании курящих людей.

Добавим, что существует несколько стратегий для ваших близких и друзей, которые хотят помочь вам:

- объявите о том, что отказывайтесь от курения, и что вам нужна их поддержка;

- награждайте себя за каждый день, который вы провели без сигареты;

- избавьтесь от всех аксессуаров, которые связаны с курением;

- попросите людей в вашем окружении отказывать вам, если вы попросите у них сигарету;

- не забывайте, что отказ от курения имеет большие преимущества, даже без учета очевидной пользы для здоровья.

Отказ от курения – это мера профилактики рака легких, и вместе с тем риск развития заболевания у бросившего курить все же повышен, и никогда не снизится до уровня некурящих людей. Однако риск рака легкого у бросившего курить намного ниже, чем курильщика.

Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото с сайта udf.by.

 
 
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Рак легких – это злокачественное онкологическое образование, развивающееся из пораженного эпителия легких. К сожалению, несмотря на прогресс медицинских...
 
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