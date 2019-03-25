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Острый вопрос о скором закрытии полупоста скорой помощи в р. п. Речица

26.03.2019 — Новости Здоровья | Навiны Палесся  
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Острый вопрос о скором закрытии полупоста скорой помощи в р. п. РечицаВопрос о скором закрытии полупоста скорой помощи в р. п. Речица наши читатели восприняли действительно остро.  Кто-то оперативно стал собирать подписи, чтобы пост оставили; кто-то обратился за помощью к нам в редакцию; кто-то стал искать поддержку единомышленников в социальных сетях.  

Красной нитью проходит тема: почему пост в населённом пункте с высокой плотностью населения закрывают? 

Все эти критические сигналы мы объединили и обратились к главному врачу района за разъяснениями, на что Виктор Иванович МОЙСЮК дал следующий ответ:

— На сегодняшний день никаких решений по поводу ликвидации поста не принималось. Все посты скорой помощи работают в обычном режиме, и пост, о котором идёт речь, — тоже.

От редакции:

Будем надеяться, что всё останется, как есть, потому что наши читатели не готовы мириться с изменениями и готовы «повоевать за свой пост».

Свои вопросы на волнующие вас темы вы можете задать нашим корреспондентам по телефонам: 2 02 35 (Лилия Гуща и Татьяна Сеген),  2 02 44 (Людмила Касперович и Александр Никифоренко). 

 
 
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  Вопрос о скором закрытии полупоста скорой помощи в р. п. Речица наши читатели восприняли действительно остро.  Кто-то оперативно стал
 
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