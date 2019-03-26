С щепоткой чешуи, жуков и сала. Неожиданные компоненты косметики и лекарств

Описание использования различных средств животного происхождения есть в знаменитом «Папирусе Эберса», который написали еще до нашей эры, а также в трактатах медицины Индии и Тибета и в сочинениях Гиппократа и Галена. Широко они получили распространение в Средние века, когда действовал постулат «подобное лечится подобным». Тогда считалось, что для терапии печени надо есть печень, при судорогах корректировать ситуацию при помощи мозга и т. д.

В старинных русских лечебниках тоже есть упоминания о подобных вариантах лечения. Считалось, что мозг петуха останавливает понос, мозг кабана способствует более быстрому и безболезненному прорезыванию зубов и т. д. Сегодня промышленность не отказалась от таких ингредиентов. Поэтому многие могут с удивлением узнать, что, оказывается, лечатся рыбьей чешуей и красятся салом с кожи животных. О том, какие неожиданные компоненты можно встретить в лекарственных препаратах и косметике — в материале "АиФ".

Эякулят

Один из давно известных «натуральных» компонентов, которые широко используются как в фармацевтике, так и в косметологии, — это семенная жидкость. Она является средством, увеличивающим эффективность витамина Е. Есть мнение, что она может заживлять ожоги, например, солнечные, разглаживать морщины, придавать сияние волосам. В большинстве случаев для производства препаратов на основе такого компонента используют бычий эякулят. Естественно, что используется он не в чистом виде, а после определенных процессов переработки.

Сало с кожи овец

Данный ингредиент обычно скрывается под таким названием, как ланолин. Он входит в состав огромного количества кремов для тела и лосьонов. Также его вполне можно обнаружить в составе питательных бальзамов и масел. Ингредиент ответственен за особую нежность и гладкость кожи. Кроме того, его нередко включают и в состав средств для волос.

Сушеные жучки

Перемолоть засушенных насекомых вида кошениль и получить компонент кармин? Легко! Современная промышленность так и делает. И считается, что это единственный на планете натуральный краситель, который не имеет аналогов и позволяет получать максимально насыщенные и яркие цвета. Поэтому его нередко используют при приготовлении помад.

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Сухожилия для капсул

Многие лекарственные препараты сегодня выпускают в желатиновых капсулах. Все к этому давно привыкли. Одако желатин, по сути, — это белок, который получается в процессе термической обработки кожи и сухожилий животных. Преимущественно речь идет о коровах и свиньях. Процесс желирования легко можно наблюдать и дома при варке холодца.

Водоросли против жира

Такое распространенное средство, как глицерин, легко может быть приготовлено как из жира свиней и коров (что считается небезопасным и даже вредным), так и из морских водорослей.

Компонент легкого

Из легких коров и частей кишечников свиней получают такое вещество, как гепарин. Он известен многим как коагулянт, т. е. средство для свертывания крови и уменьшения кровотечений.

Конская моча

Такой ингредиент входит в состав одного из промышленных эстрогенов. Препарат на его основе используется в заместительной гормонотерапии при менопаузе и при гипофункции яичников. Однако в последнее время выяснилось, что препарат является канцерогенным и может вызывать ряд серьезных побочных эффектов.

Сахар из бактерий

Один из популярных компонентов для создания натуральной косметики — трегалоза. Под этим названием скрывается специфический сахар, который получают из водорослей, полезных бактерий и грибов. Такой компонент считается надежной защитой как от высоких, так и от низких температур и прочих неблагоприятных факторов. Трегалоза также служит увлажняющим средством, способствует устранению неприятных запахов и отлично проводит увлажняющие компоненты средств в глубокие слои кожи.

Чешуя рыб

Средства с блеском или мерцанием, что не редкость в мире косметики, изготавливаются на основе рыбьей чешуи. Как правило, берется чешуя самой распространенной промысловой рыбы: селедки.

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Соловьиный помет

Даже отходы жизнедеятельности птиц могут помочь в приобретении красоты кожи. Между прочим, данный компонент косметических препаратов считается одним из самых дорогих. Фекалии птиц используют уже давно: начинали их применять еще гейши. Такой природный материал помогал им без проблем снять с лица толстый слой грима. Кроме того, этот компонент отлично осветлял кожу. Объясняется его волшебное воздействие просто. В составе помета есть много азота и энзима гуанина. Они надежно защищают кожу от бактерий. Понятно, что в чистом виде помет никто не использует: его обязательно обрабатывают.

И это далеко не полный список того, что производители успешно используют в качестве ингредиентов своих средств. В ход идет буквально все, что только можно. Естественно, после большого количества подтвержденных исследований и с получением обязательных разрешений на использование таких средств в контролирующих органах.