Память стала подводить. Если у близкого человека деменция

Наши беседы состоят из одних и тех же реплик, потому не очень содержательны. Бабушка может, конечно, из вежливости послушать о моих делах на личном фронте и о переживаниях насчет диплома, но уже через час начисто о них забудет. У бабушки деменция.

Самая спортивная

Мы с бабушкой живем в разных городах и видимся раз в полгода на семейных сборищах. Но так было не всегда.

Я хорошо запомнила бабушку, к которой приезжала в гости, будучи школьницей. Она всегда была активной и спортивной. Доказательство тому - множество почетных грамот из летних лагерей и детских садов, где она работала вожатой и воспитательницей.

Когда бабушка вышла на пенсию, она каждое лето ждала нас с сестрой в гости. Мы были ее «маленьким отрядом» детского лагеря.

Даже на пенсии бабушка оставалась энергичной, много шутила и любила готовить. Особым успехом у нас с сестрой пользовались ее блинчики: мягкие и прожаренные до хрустящей корочки - слишком вкусные для этого мира.

Когда мы с сестрой выросли, начали приезжать реже и по отдельности. В бабушкином доме стало тихо, и каждый день сделался похожим на предыдущий. Думаю, тогда деменция и постучалась к ней в дверь.

Опять забыла!

Сначала за болезнь это никто не принимал. Родственники просто сердились: опять бабушка забыла что-то важное! Когда я вставала на ее защиту и вкрадчиво спрашивала: «Может, она не специально?», мне возражали: «Нет! Вот с кем и когда она поссорилась - помнит, а в каком классе учится ее младший внук - нет!».

Потом моя сестра провела что-то вроде эксперимента: каждый раз, когда приезжала в гости к бабушке, придумывала себе новую профессию. Кем она только не успела назваться: балериной, поваром, певицей, чуть ли не космонавтом. Бабушка каждый раз верила и не помнила предыдущих рассказов. Но даже в этом случае все списывали на избирательность ее памяти и отказывались признавать проблему.

Тяжелее всего было моему папе - ее сыну. Все осложнял его вспыльчивый характер: спустя несколько минут общения с бабушкой он повышал голос и раздражался. Со временем я поняла, что это его защитная реакция: он ужасно переживает и злится из-за своей беспомощности. Но нельзя же вечно срываться на больном человеке!

Принять и понять

Тогда я подключила к делу маму: показала ей сайты о болезни Альцгеймера и деменции, а также рассказала о фильмах «Мед в голове» и «Все еще Элис», главные герои которых тоже имеют проблемы с памятью. Вместе с мамой нам удалось убедить папу в том, что бабушка не виновата в своей забывчивости. Это подействовало: папа стал спокойно разговаривать с ней и начал обсуждать ситуацию со своим братом.

Убедить родственников в наличии болезни у бабушки - это только полдела. А как уговорить ее саму на врачебный осмотр? Каждый раз, когда речь заходит о медицинской помощи, бабушка твердит: «Я к врачам не пойду, у меня к ним никакого доверия».

Еще один нюанс - большая часть нашей семьи живет в Минске, а кто-то даже в Москве. В Барановичах остались только мои дядя и тетя - папин брат и его жена. С бабушкой живет ее муж - дед Коля. Он заботится о ней и как может следит за ее состоянием. Но этого все равно недостаточно.

Я даже хотела спасать бабушку в одиночку. Представляла, как собираю рюкзак, кладу в него все имеющиеся деньги и необходимые вещи, приезжаю в Барановичи на автобусе. Захожу в темный подъезд и нажимаю кнопку звонка. А дальше - здороваюсь с бабушкой и дедом Колей, мою посуду, готовлю, иду в магазин за продуктами, уговариваю бабушку на вызов врача. Представляю удивленные голоса родителей в трубке, когда они узнают о моей вылазке.

Но мой план так и не осуществился. Вместо этого мы приехали к бабушке всей семьей, так было даже лучше. Когда взрослые отлучились на кухню, я взяла бабушкины руки в свои и сказала: «Бабушка, мы тебя любим, и ты можешь нам доверять. Можно мы покажем тебя врачу? Все ведь будет хорошо». Бабушка на миг замерла, а потом «завела» старую пластинку: «Да у меня все нормально, не волнуйтесь, я в порядке».

В тот приезд мы ничего не решили с врачом, но, по крайней мере, никто уже не осуждал бабушкину забывчивость. История пока не окончена. Один лишь этап осознания проблемы занял много времени. В любом случае мы не оставим все как есть.

Но я все равно очень боюсь момента, когда бабушка не сможет самостоятельно выполнять простые действия и перестанет узнавать нас, своих родных. Это, к сожалению, лишь вопрос времени.

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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Александр Эдуардович Адуцкевич, врач-психотерапевт:

- Деменция - это хроническое прогрессирующее заболевание мозга, при котором происходит гибель нервных клеток. Последствиями этого процесса являются нарушения памяти, речи, способности справляться с бытовыми обязанностями, изменения поведения. У деменции может быть много причин, но наиболее часто встречаются сосудистая деменция и болезнь Альцгеймера.

Для определения деменции на ранней стадии существуют специальные психологические тесты. Один из них называется «Часы». Он очень простой, его можно провести дома. Человека просят без подсказок нарисовать круглые часы с цифрами на циферблате и стрелками, указывающими определенное время. При наличии когнитивных нарушений в рисунке будут допущены ошибки.

Как уговорить больного сходить к врачу? Если человек боится обследования, скорее всего, он сам чувствует, что болен. Можно сказать ему: «Ты здоров? Давай сходим и подтвердим это. А если болен - ничего страшного, тебе просто пропишут лекарства». Можете вызвать участкового врача или психиатра на дом. Осмотр проведут в вашем присутствии, и в процессе беседы, возможно, будет поставлен диагноз.

Для лечения деменции назначают лекарственные препараты для улучшения памяти и внимания. Остановить прогрессирование болезни невозможно, однако лекарства могут замедлить его, а также уменьшить некоторые проявления деменции.

Профилактика деменции - это активный образ жизни, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек и постоянная умственная деятельность. Чем интенсивнее человек мыслит, тем лучше. Большую роль играют также процессы, связанные с мелкой моторикой, - чистка зубов, завязывание шнурков, застегивание пуговиц. Желательно, чтобы человек все это делал самостоятельно.

Особенности общения с больным деменцией: