В районе 40. Почему нельзя пить очень горячий чай и есть ледяные десерты

Горячий чай смертельно опасен для здоровья, сообщает издание EurekAlert со ссылкой на исследование американских ученых. В исследовании было задействовано более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет. Средний период наблюдений составил десять лет. Ученые выявили у добровольцев 317 случаев рака пищевода и пришли к выводу, что его может вызвать регулярное употребление горячего чая температурой более 60 градусов. Причем если питьбольше 700 мл в день, риск возрастет на 90 процентов.

Чем мы рискуем, когда едим что-то очень горячее или холодное? Об этом АиФ.ru рассказала Ирина Пичугина, к.м.н., врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики.

Все мы знаем, что нормальная температура нашего тела — 36,6. Однако это температура поверхности тела. А в желудочно-кишечном тракте температура будет несколько выше. Поэтому комфортная температура пищи и напитков — в пределах 36-40 градусов. При ней функционирование нашего организма будет нормальным. Особенно четко подобные рекомендации должны соблюдаться в местах общественного питания, больницах и санаториях, детских садах и школах.

Горячее

Горячая пища помогает нам быстрее насытиться, согреться. Но слишком активное пристрастие к горячему может привести к ожогу слизистой ротовой полости и желудочно-кишечного тракта, а значит, вызвать воспаление и образование дефектов на ней. Постоянное употребление горячих блюд может приводить к образованию язв, рубцовых изменений.

Холодное

Холодная пища тоже таит в себе определенные опасности. Перед перевариванием организм согревает еду до необходимой температуры, затрачивая энергию. Для некоторых это может показаться привлекательным способом снижения веса, но необходимо учитывать, что он уменьшает чувство насыщения. Кроме того, пристрастие к холодной пище может вызвать хроническую патологию уха, горла и носа, что в итоге также негативно сказывается на функции желудочно-кишечного тракта. Холодная пища способна замедлять переваривание. Такой образ жизни в итоге может привести к заболеваниям ЖКТ.

Чередование во время приема пищи горячего с холодным тоже негативно сказывается на организме. Это вызывает то спазм, то расширение сосудов и в данной ситуации может привести к повреждению слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Кроме того, смена температуры пищи негативно влияет на зубную эмаль, на ней образуются микротрещины от смены температур.



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Комфортная

Поэтому пищу необходимо принимать комфортной температуры. Прежде чем покормить ребенка, попробуйте блюдо сами. Ведь дети часто не могут понять, что горячо, или не могут возразить взрослому.

Чай и кофе можно разбавлять водой. Водой кипяченой, которая стоит не более суток. Пищу же нужно остужать до средней, 40-градусной температуры. Это поможет защитить желудочно-кишечный тракт от развития заболевания.