Обвиняется сахар. Правда ли, что сладости вызывают рак?

Наш эксперт – онколог Анатолий БЛОЩИНЕНКО.

Не налегайте!

Прямой зависимости между количеством сладостей в рационе и возникновением рака нет. Однако это не значит, что ваше меню может состоять только из конфет и тортов. Ведь чрезмерная любовь к сладкому – это одна из причин ожирения. А вот лишний вес действительно увеличивает вероятность онкологических заболеваний. Доказано, что люди с повышенной массой тела находятся в группе риска по 13 видам рака. Точного объяснения этой взаимосвязи пока не существует, есть лишь теории. Согласно одной из них причина кроется в гормональном сбое, который может быть спровоцирован лишним весом. Ведь жировая клетчатка – это не просто скопление определённых клеток, это своего рода орган, который участвует в обменных процессах и выработке гормонов. Так, у женщин в постменопаузальном возрасте, когда функция яичников угасает, синтез половых гормонов эстрогенов происходит именно в жировой ткани. Если жировой клетчатки слишком много, уровень эстрогенов может повышаться. А это, в свою очередь, может увеличивать риск опухоли молочных желёз, матки и других органов.

Кроме того, у людей с ожирением чаще встречается сахарный диабет 2-го типа, который также является одним из факторов повышенного риска онкологических заболеваний. Повышенный уровень сахара в крови и нарушения обменных процессов при диабете влияют на рост, питание и деление клеток и могут приводить к патологическим изменениям в тканях.

Впрочем, даже те, кто не страдает сахарным диабетом, нередко опасаются, что повышение уровня глюкозы в крови после употребления сладкой пищи может вызвать мутации клеток. Однако эти страхи беспочвенны. Действительно, после еды уровень глюкозы в крови всегда возрастает независимо от того, что было в вашей тарелке. При употреблении простых углеводов (сахара, мёда) этот подъём происходит быстрее и в большей степени, чем при поедании, к примеру, мяса или овощей. Но в любом случае этот процесс полностью физиологичен, то есть человеческий организм хорошо приспособлен к кратковременным колебаниям уровня сахара в крови. При нормальном обмене веществ срабатывают защитные механизмы, которые восстанавливают нормальный уровень глюкозы. Поэтому кратковременный подъём сахара в крови никоим образом не может привести к злокачественному перерождению клеток.

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Пища для опухоли?

Ещё один распространённый страх, связанный с употреблением сладкого, преследует тех, у кого уже есть злокачественные новообразования. Ведь раковая клетка потребляет глюкозу в больших количествах, поэтому якобы сладости способствуют быстрому росту опухоли. И многие онкологические больные сознательно отказываются от углеводистой пищи – сахара, хлеба, фруктов, надеясь сдержать развитие болезни. Разберёмся, что же происходит в организме на самом деле.

Основоположником теории обмена веществ в клетках, в том числе и злокачественных, является немецкий учёный Отто Варбург. Именно он доказал, что питанием для всех клеток нашего тела служит глюкоза. Поскольку злокачественные клетки делятся очень быстро, им действительно нужно больше глюкозы, чем большинству обычных клеток. Так появился миф о том, что потребление сладких продуктов может привести к быстрому росту опухоли. И, чтобы затормозить развитие рака, многие рекомендуют отказ от сладкого. Однако уже давно доказано что, отказавшись от сахара, «уморить голодом» опухоль невозможно. Дело в том, что уровень сахара в крови относительно постоянен, что очень важно для поддержания работоспособности органов и тканей, в частности, нервных клеток головного мозга. Он может колебаться в зависимости от приёма пищи, но эти колебания не так уж значительны и довольно кратковременны. Если запас глюкозы в организме истощается, то она может образовываться из белков и жиров, поэтому свою порцию питательных веществ раковая клетка получит в любом случае, даже если человек полностью откажется от углеводов. Поэтому рассчитывать на то, что отказ от сахара может сдержать развитие рака, бессмысленно. Зато ограничения в питании могут негативно отразиться на общем состоянии организма, поэтому врачи всегда советуют онкологическим больным полноценно питаться.

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«Химия» не поможет?

Многие специалисты считают, что при сахарном диабете эффективность химиотерапии снижается. Согласно одной из гипотез, повышенный уровень сахара в крови при диабете приводит к нарушению обмена веществ в тканях, кровообращения и ослаблению иммунитета, что делает клетки опухоли менее восприимчивыми к препаратам.

Действительно, есть данные наблюдательных исследований, которые показывают, что у пациентов, страдающих сахарным диабетом, чаще наблюдаются токсические побочные эффекты во время химиотерапии, а некоторые виды рака хуже поддаются лечению, чем у пациентов без сахарного диабета. На данный момент нет чётких представлений, какой механизм лежит в основе этого – постоянное повышенное содержание глюкозы в крови, изменения гормонального обмена в организме при сахарном диабете или патологические изменения в органах, развивающиеся при диабете. Это ещё пока предстоит выяснить учёным. В некоторых исследованиях показана связь между контролем глюкозы крови и эффективностью химиотерапии, поэтому при проведении химиотерапии пациентам с сахарным диабетом очень важно контролировать углеводный обмен.

Поджелудочная в опасности?

Нередко можно услышать, что чрезмерное увлечение сладкой пищей создаёт избыточную нагрузку на поджелудочную железу (именно она отвечает за выработку инсулина, необходимого для поступления глюкозы в клетки) и, как следствие, может привести к возникновению злокачественных опухолей в этом органе.

Поджелудочная железа представляет собой сложный орган, который состоит из двух видов клеток. Одни клетки вырабатывают гормоны (например, инсулин), которые поступают непосредственно в кровоток, вторые синтезируют ферменты, необходимые для переваривания пищи в кишечнике.

Большая часть злокачественных опухолей (около 95%) образуется именно в той части, которая отвечает за выработку пищеварительных ферментов. Одним из факторов, повышающих риски образования опухолей, является пищевой – неправильный рацион, неправильный режим питания, злоупотребление алкоголем.

Что касается опухолей той части железы, которая отвечает за образование гормонов (иногда такие тоже встречаются, но это происходит крайне редко), в большинстве случаев эти опухоли доброкачественные. Появление таких опухолей, как правило, не связано с избыточным потреблением сладких продуктов.