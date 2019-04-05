Что такое иерсинеоз?

В Сморгонском районе в 2018 году случаи иерсинеоза не регистрировались.

Кишечный иерсиниоз относится к одной из инфекционных болезней, при которой в процесс вовлекаются многие органы, но на первый план выходят симптомы поражения кишечника. Иерсиниозом болеют и дети, и взрослые, однако чаще всего страдают дети дошкольного возраста (а именно от 3 до 5 лет). Кишечный иерсиниоз встречается круглогодично.

Источником инфекции становятся домашние, сельскохозяйственные животные и грызуны. В основном это кошки, собаки, мыши, овцы, свиньи, козы, коровы. Человек редко становится источником инфекции. Обычно иерсиниозом дети заражаются через инфицированную пищу, реже от больного человека или через воду с бактериями. Какие же продукты наиболее часто оказываются обсемененными иерсиниями? Это квашеные и соленые овощи, огурцы и помидоры, зелень, цитрусовые, молоко. Чем дольше хранятся инфицированные овощи и фрукты, тем больше иерсиний размножается на их поверхности. Иногда оказываются обсемененными поверхность хлебобулочных изделий, яиц, мяса. Обычно это происходит при их неправильном хранении и производстве рядом с инфицированными продуктами. Часто бывает так, что иерсиниозом заболела вся семья или даже группа организованного коллектива (например, детского сада). Типичный пример инфицированного продукта: салат из капусты и моркови, которые были подняты из хранилища или погреба.

Спектр клинических проявлений при иерсиниозе у детей очень широк. На какие же симптомы стоит обратить особое внимание? Скрытый период болезни может быть от одного дня до трех недель, обычно он продолжается неделю или чуть больше. Начинается инфекционный процесс с интоксикации. Уже в первый день болезни температуры поднимается до высоких цифр. Характерно то, что лихорадка сохраняется надолго (на 2 — 4 недели). При этом у ребенка отмечается плохой аппетит, головная боль, мышечная боль, вялость, рвота. Диарея и боль в животе — ведущие симптомы иерсиниоза у детей. Диарея возникает рано при кишечном иерсиниозе у детей, еще в первые сутки болезни, сопровождается болями в животе, они носят схваткообразный характер. Учитывая, что самыми ранними симптомами являются боли в животе, жидкий стул и интоксикация, нередко заболевшие дети попадают на прием не к инфекционисту, а к хирургу. Появление боли в суставах часто становится именно тем признаком, по которому врачи начинают склоняться в пользу иерсиниоза. Однако боли возникают не сразу, а на второй-третьей неделях болезни. Боли сохраняются долго: у кого-то несколько недель, а у некоторых детей даже вплоть до одного года. Несмотря на разнообразие осложнений и форм заболевания, течение иерсиниозов обычно доброкачественное, летальные исходы крайне редки.

Помощник врача-эпидемиолога Ирина КОЛЕСНИКОВА.