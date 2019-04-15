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В Беларуси пересматриваются подходы к оценке качества оказания медицинской помощи
16.04.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В Беларуси пересматривают подходы к оценке качества оказания медицинской помощи. Этот процесс поэтапный, в его основе лежит создание новой организационной вертикали, что определено программой деятельности правительства на 2018-2020 годы. Каким образом нововведение повлияет на контроль в сфере здравоохранения и коснется ли это пациентов, рассказала заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц — начальник управления медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Ирина Киреева.
В частности, контролем качества медпомощи в Швеции занимается инспекция по охране здоровья и социальной помощи. Эта организация подчинена напрямую правительству. В штате 750 сотрудников: юристы, врачи, медсестры, получившие образование инспекторов. Ежегодная проверка (планово или по поручению правительства) касается различных вопросов, в том числе кадрового обеспечения организаций. Активно проводится анкетирование пациентов. Инспекция вправе вынести рекомендации, лишить лицензии врачей, медсестер, оштрафовать учреждение или отозвать разрешение на его работу. В Великобритании отдельная служба по контролю качества в здравоохранении и сфере соцзащиты создана при Минздраве. В России государственный контроль медицинской деятельности закреплен за Росздравнадзором. В поле зрения этой службы вопросы лицензирования, соблюдения прав граждан в сфере охраны здоровья, порядок оказания и стандарты медпомощи.
Всего за год пакетным принципом подготовили ряд нормативных правовых актов, которые определяют структуру вертикали (республиканский, областной и первичный уровни) и пересматривают критерии качества оказания медпомощи. Новые документы меняют подходы к контролю: если ранее оценивали конкретный случай оказания медпомощи пациенту, отдельную историю болезни и работу конкретного врача, то теперь в центре внимания будет функционирование учреждения здравоохранения в целом.
На областном уровне функции контроля будут выполнять медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК). На их базе уже начали работать соответствующие отделы. По словам начальника управления медэкспертизы, для выполнения этих функций нужно было выбрать уже существующую структуру. У специалистов должно быть экспертное мышление для проведения оценки качества медпомощи. «МРЭК состоит из врачей-экспертов, которые кроме оценки нарушений функций и определения статуса инвалидности каждый день занимались и занимаются экспертизой качества лечения, которое получали пациенты до того, как к ним попали. Но в поле зрения специалистов МРЭК была лишь небольшая часть пациентов. Теперь функции МРЭК расширены, в связи с чем необходимо обрабатывать больше информации», — рассказала Ирина Киреева.
Возможности управления системой качества медицинской помощи значительно расширятся после завершения формирования электронного здравоохранения к 2022 году. Для этого необходимо дополнительно подготовить врачей-экспертов, поэтому с 1 января 2019 года в Белорусской медицинской академии последипломного образования создана соответствующая кафедра. Для повышения эффективности и доступности медпомощи будут применять анкетирование и опросы. С этой целью разработана система анкет, позволяющих оценивать удовлетворенность пациентов качеством медпомощи.
Нововведения закрепят и в законе «О здравоохранении» — изменения и дополнения готовятся в соответствии с планом на 2019 год. Таким образом, в настоящее время ведется планомерная работа по совершенствованию законодательства, что позволит продуктивнее проводить контроль в здравоохранении, а пациентам — получать более качественную медицинскую помощь.
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