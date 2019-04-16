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Единый день здоровья

17.04.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня, 17 апреля, в рамках единых дней здоровья проходит Всемирный день гемофилии. Гемофилия — это несвертываемость крови, одно из тяжелейших генетических заболеваний наших дней, и проведение мероприятий, привлекающих к нему внимание, направлено на оптимизацию качества медицинской помощи, которая оказывается страдающим этим заболеванием.

Завтра, 18 апреля, будет проходить День профилактики болезней сердца. Они занимают ведущее место среди всех причин смерти в большинстве экономически развитых странах мира. В нашей стране болезни системы кровообращения — главная причина инвалидности.


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Сегодня, 17 апреля, в рамках единых дней здоровья проходит Всемирный день гемофилии. Гемофилия — это несвертываемость крови, одно из тяжелейших
 
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