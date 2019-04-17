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Вместе вы сила? Как человек, который живет рядом, влияет на наше здоровье

18.04.2019 15:16 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Вместе вы сила? Как человек, который живет рядом, влияет на наше здоровье
Фото из открытых источников

Например, на уровне физиологии, как показывают исследования, у партнеров, живущих вместе, микробиом (совокупность микроорганизмов, обитающих в теле и кишечнике) становится почти идентичным. Компьютерные исследования обнаружили сходство микробиомов партнеров на 86%.

Спина болит!

Партнеры могут способствовать появлению у нас хронических болей. Исследование, проведенное в PLOS Medicine, показало: партнеры с депрессией на 19% чаще страдают от хронической боли, слабости и боли в пояснице. При этом, когда они расстаются, болезненные признаки проходят. Объяснения этому феномену пока не найдены. А исследователи из австралийского Университета Монаш обнаружили, что партнеры, причем даже самые  хорошие, могут усилить бессонницу. Особенно если они хотят помочь и пытаются изменить наш ритм: предлагают раньше ложиться спать, позже вставать. Фактически они создают чрезмерное напряжение и давление, делая сон еще более беспокойным и коротким.

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Вес счастья

Ученые из Южного Методистского университета выяснили, что счастливые молодожены набирают вес быстрее, чем несчастные. Почему? Счастливые пары не думают о расставании, поэтому им не нужно следить за фигурой и повышать свою сексуальную привлекательность. А еще вечерние и ночные перекусы всегда соблазнительнее, если есть с кем их разделить.

Зато если вы вдвоем зададитесь целью избавиться от какой-либо вредной привычки, то успех практически гарантирован. Согласно исследованию, проведенному в JAMA Internal Medicine, партнер может значительно повысить ваши шансы бросить курить, особенно если вы «завязываете» одновременно. Ученые обнаружили, что 8% людей смогли отказаться от вредной привычки, если их партнер был курильщиком, 17% перестали дымить, если их партнер не курил, а 50% смогли бросить курить, когда делали это вместе с партнером.

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По статистике, состоящие в браке люди, перенесшие операцию шунтирования, живут в среднем на 15 лет дольше, чем их одинокие собратья по несчастью. Особых исследований, впрочем, не нужно проводить, чтобы выяснить: партнер точно заметит, что с вами что-то не так, и вовремя вызовет скорую помощь. Однако и без вмешательства медиков семейные люди живут дольше. Исследователи обнаружили, что из 5000 человек, родившихся в 1940-х годах, одиноких людей умерло в два раза больше. И это была преждевременная смерть.

Разделит боль

В том, что женщине помогает присутствие мужа при родах и она легче переносит боль, нет никакой мистики. Медики обнаружили: женщины в здоровых, счастливых отношениях склонны к так называемой «межличностной синхронизации». То есть, когда женщина испытывает боль, ее физический контакт с партнером приводит к общему и синхронизированному сердечному ритму, типу дыхания и даже уровню боли.

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Соперник или друг?

Исследования, проведенные в Школе общественного здравоохранения Блумберга, показали, что брак может оказывать непосредственное влияние на физическую форму. Ученые выяснили: если муж достигал поставленных целей в фитнесе, то у жены было на 40% больше шансов достичь того же. С другой стороны, если жена достигала своей цели, то у мужа было на 70% больше шансов добиться высоких результатов.

 
 
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Казалось бы, живут вместе два человека, радуют друг друга или раздражают, но здоровье тут причем? Оказывается, от партнера зависит не только эмоциональное, но и...
 
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