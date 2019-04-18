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18 апреля — День профилактики болезней сердца
18.04.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Болезни системы кровообращения (БСК) сегодня являются одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения.Коварство БСК заключается в том, что они подкрадываются незаметно, в начальной стадии протекают бессимптомно.Рост заболеваемости болезнями системы кровообращения обусловлен рядом причин. Определенную роль, бесспорно, играет улучшение диагностики заболеваний сердца и сосудов.Группа БСК достаточно многочисленна:
Факторы риска преждевременного развития сердечно-сосудистых заболеванийделятся на две группы: те, которые человек не может изменить и те, которые поддаются изменению.
К первым относятся: возраст (мужчины старше 55 лет, женщины старше 65 лет), наследственная предрасположенность,пол (мужской).
Ко второй группе относят: курение, чрезмерное употребление алкоголя, чрезмерная подверженность стрессам, атеросклерозу, чрезмерное потребление соли, ожирение, недостаточная физическая активность, дислипидемия.
Наличие даже одного из факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов — в 5-7 раз.
Наиболее неблагоприятным сочетанием факторов риска является так называемый метаболический синдром (МС). Это комплекс взаимосвязанных нарушений углеводного и жирового обмена, а также механизмов регуляции артериального давления и функции эндотелия. В основе этих нарушений лежит снижение чувствительности тканей к инсулину — инсулинорезистентность. Основными составляющими МС являются абдоминально-висцеральное ожирение, гипертриглицеридемия, гиперинсулинемия и артериальная гипертензия. При сочетании этих факторов идет ускоренное развитие атеросклероза.
Для диагностики метаболического синдрома чаще всегоизмеряют окружность талии, определяют уровень триглицеридов в сыворотке крови и инсулина натощак, определяют артериальное давление.
По мнению специалистовВОЗ 1/3 снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеванийможет быть обеспечена за счет развития лекарственной терапии и клинических вмешательств, в то время как 2/3 снижения смертности обеспечит изменение привычек в образе жизни, среди которых можно назвать правильное питание, контроль артериального давления, физические упражнения и прекращение курения.
ПРОФИЛАКТИКА БСК:
Курение сокращает продолжительность жизни курильщиков в возрасте 35-69 лет в среднем на 20 лет. Даже одна сигарета повышает давление на 15 мм рт. ст., а при постоянном курении повышается тонус сосудов, снижается эффективность лекарственных препаратов. Внезапная смерть среди лиц, выкуривающих в течение дня пачку сигарет и больше, наблюдается в 5 раз чаще, чем среди некурящих. Курильщики не только подвергают риску свою жизнь, но и жизнь окружающих (пассивное курение увеличивает риск ИБС на 25-30%). Среди бросивших курить риск возникновения ИБС значительно снижается и через 5 лет становится таким же, как и у тех, кто никогда не курил.
Самый практичный и наименее дорогостоящий путь профилактики — это здоровый образ жизни!
Главный государственный
санитарный врач В.Л. Гращенко
Шарковщинского района
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