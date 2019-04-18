18 апреля — День профилактики болезней сердца

Источник материала: Клiч Радзiмы

Болезни системы кровообращения (БСК) сегодня являются одной из самых актуальных проблем научной медицины и практического здравоохранения.Коварство БСК заключается в том, что они подкрадываются незаметно, в начальной стадии протекают бессимптомно.Рост заболеваемости болезнями системы кровообращения обусловлен рядом причин. Определенную роль, бесспорно, играет улучшение диагностики заболеваний сердца и сосудов.Группа БСК достаточно многочисленна:

болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением;

ишемическая болезньсердца;

легочное сердце инарушения легочного кровообращения;

цереброваскулярные болезни и др.

Факторы риска преждевременного развития сердечно-сосудистых заболеванийделятся на две группы: те, которые человек не может изменить и те, которые поддаются изменению.

К первым относятся: возраст (мужчины старше 55 лет, женщины старше 65 лет), наследственная предрасположенность,пол (мужской).

Ко второй группе относят: курение, чрезмерное употребление алкоголя, чрезмерная подверженность стрессам, атеросклерозу, чрезмерное потребление соли, ожирение, недостаточная физическая активность, дислипидемия.

Наличие даже одного из факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а сочетанное действие нескольких факторов — в 5-7 раз.

Наиболее неблагоприятным сочетанием факторов риска является так называемый метаболический синдром (МС). Это комплекс взаимосвязанных нарушений углеводного и жирового обмена, а также механизмов регуляции артериального давления и функции эндотелия. В основе этих нарушений лежит снижение чувствительности тканей к инсулину — инсулинорезистентность. Основными составляющими МС являются абдоминально-висцеральное ожирение, гипертриглицеридемия, гиперинсулинемия и артериальная гипертензия. При сочетании этих факторов идет ускоренное развитие атеросклероза.

Для диагностики метаболического синдрома чаще всегоизмеряют окружность талии, определяют уровень триглицеридов в сыворотке крови и инсулина натощак, определяют артериальное давление.

По мнению специалистовВОЗ 1/3 снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеванийможет быть обеспечена за счет развития лекарственной терапии и клинических вмешательств, в то время как 2/3 снижения смертности обеспечит изменение привычек в образе жизни, среди которых можно назвать правильное питание, контроль артериального давления, физические упражнения и прекращение курения.

ПРОФИЛАКТИКА БСК:

Отказ от никотина.Курение, способствует тромбообразованию, появлению атеросклеротических бляшек. Никотин и угарный газ повышают давление в сосудах, способствуютнарушению обмена веществ.Смолы, содержащиеся в никотиновом дыму, провоцируютсердечную мышцу к учащенному сокращению.

Курение сокращает продолжительность жизни курильщиков в возрасте 35-69 лет в среднем на 20 лет. Даже одна сигарета повышает давление на 15 мм рт. ст., а при постоянном курении повышается тонус сосудов, снижается эффективность лекарственных препаратов. Внезапная смерть среди лиц, выкуривающих в течение дня пачку сигарет и больше, наблюдается в 5 раз чаще, чем среди некурящих. Курильщики не только подвергают риску свою жизнь, но и жизнь окружающих (пассивное курение увеличивает риск ИБС на 25-30%). Среди бросивших курить риск возникновения ИБС значительно снижается и через 5 лет становится таким же, как и у тех, кто никогда не курил.

Отказ от употребления алкоголя. Спирт повышает АД, нарушает нормальное кровообращение. Рациональное питание. Снижение массы тела сокращение употреблениясоли до 4 гр. в сутки, снижение содержания холестерина в крови уменьшают рисквозникновения БСК. Повышение физической активности.Доступные и необременительные физические нагрузки: ходьба, катание на велосипеде,плавание, ходьба на лыжах. Улучшение психоэмоционального фона. Доброжелательная, приветливая обстановка в кругу семьи, в рабочем коллективе, здоровый сон и философское отношение к жизни значительно повышают шансы избежать сердечно-сосудистых заболеваний и излечиться от уже существующих. Здоровые привычки семьи. Многих проблем у взрослых людей можно было бы избежать, если бы с детства родители закаливали их, приучали к правильной здоровой еде, прививали любовь к спорту и двигательной активности. Медицинский контроль. Своевременный и профессиональный меди­цинский контроль позволит не упустить начавшую развиваться болезнь.

Самый практичный и наименее дорогостоящий путь профилактики — это здоровый образ жизни!

Главный государственный

санитарный врач В.Л. Гращенко

Шарковщинского района