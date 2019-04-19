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Осторожно: детское любопытство! Специалист объясняет, что нужно делать если ваш малыш проглотил какое-нибудь опасное вещество

20.04.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Недавно в службу скорой помощи Несвижской ЦРБ поступил звонок от жительницы района, которая сообщила, что ее дети, возможно, отравились крысиным ядом. По ее словам, войдя в комнату, она застала малышей с крышкой от коробки, в которой хранилась отрава. Медики на сигнал отреагировали и в срочном порядке доставили ребят в больницу. В ходе осмотра специалистом выяснилось, что отравления нет.

Осторожно: детское любопытство! Специалист объясняет, что нужно делать если ваш малыш проглотил какое-нибудь опасное вещество

— Подобные случаи бывают в нашей практике, —  прокомментировала ситуацию заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения района Галина Сикирицкая. — Если вы заподозрили, что ваш малыш проглотил какое-нибудь опасное вещество, не пытайтесь вызывать рвоту или давать ему какие-либо препараты без предварительной консультации с врачом. Немедленно свяжитесь со службой скорой медицинской помощи.

Как показывает практика, больше половины всех детских отравлений обусловлено случайным приемом лекарств. Врачи рекомендуют держать все препараты и даже витамины в недоступном для ребенка месте. Порой родители называют лекарства «конфетками» — этого тоже делать не следует, потому что можно спровоцировать у ребенка интерес к ним.

— На дверцах шкафчиков, в которых хранится бытовая химия и медикаменты, лучше установить специальные запоры или замки, — советует Галина Александровна. —  Храните мелкую электронику и гаджеты (брелоки сигнализации, часы, пульты дистанционного управления, «беспламенные свечи», лазерные указки, фонарики и тому подобные предметы), содержащие литиевые батарейки, в местах, недоступных детям. Есть еще один опасный момент — открытые источники воды (даже бочка или ведро с водой на приусадебном участке). Они должны быть надежно ограждены, потому что могут стать причиной утопления ребенка. При наличии таких источников вблизи детей требуется особое внимание и постоянный контроль. Трагедии у воды, как правило, происходят беззвучно и в течение короткого промежутка времени (менее 1 минуты).

С того момента, как ребенок начинает ходить, он подвержен всяким неприятным «приключениям». А с наступлением весенне-летнего периода устранение всех источников опасности для родителей становится особенно актуальной задачей. Однако при этом не следует забывать, что необоснованные меры безопасности также могут негативно повлиять на ваших детей и сделать их неуверенными, неспособными преодолевать даже незначительные трудности.

Наталья ЕРМОШЕНКО.

 


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Недавно в службу скорой помощи Несвижской ЦРБ поступил звонок от жительницы района, которая сообщила, что ее дети, возможно, отравились крысиным
 
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