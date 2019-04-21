Сезон открыт. Как не стать жертвой клеща?

Источник материала: Аргументы и факты

Столбик термометра всё выше, ласковое солнышко так и манит нас на открытый воздух. Однако весеннее обновление природы приносит нам не только приятные моменты. Со сходом снежного покрова начинают пробуждаться от зимней спячки клещи. На территории нашей страны период их активности длится приблизительно с марта по ноябрь, достигая пика во второй половине мая – начале июня.

Эпидемиологи Беларуси ведут постоянное наблюдение за численностью клещей в природных биоценозах. Кроме того, ежемесячно фиксируется количество пострадавших в каждом из районов. По данным Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья В 2018 году первые обращения после укусов паразитами в учреждения здравоохранения были зарегистрированы в марте (23 случая). В апреле того же года их число превысило 1400.

Ситуация на начало 2019 года

В текущем году первые нападения были зафиксированы уже в феврале, что специалисты объясняют более ранней и тёплой весной. Чаще жертвами клещей становились жители южных областей. Так, на Гомельщине с начала года за медицинской помощью обратились более 20 человек. Но безусловным лидером по количеству пострадавших является Брестская область. Там же был диагностирован и первый в 2019 году случай клещевого боррелиоза.

Наиболее просто подхватить клеща при посещении леса. Однако стать жертвой их нападения также легко в деревне, на личном приусадебном участке, даже если он расположен далеко от лесного массива. По статистике чаще всего клещи нападают в сельской местности. Это объясняется тем, что потенциально опасные городские зоны: лесопарки, скверы и т.д. обязательно обрабатываются специальными растворами.

Разнообразие на территории Беларуси





На территории Беларуси встречается 12 видов клещей. Некоторые из них подобно земляным червям питаются разлагающейся органикой и приносят пользу, способствуя обогащению почвенного слоя. А вот паразиты, относящиеся к отряду иксодовые, представляют серьезную угрозу здоровью людей. Они являются переносчиками возбудителей 9 инфекционных заболеваний. Самыми опасными считаются клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма).

Что делать если заметили укус клеща?

Если Вы обнаружили на своём теле присосавшегося клеща, то, прежде всего, не паникуйте. Заражены далеко не все особи. Но поскольку определить наличие возбудителя визуально невозможно, следует принять меры к скорейшему извлечению паразита. Это крайне важно! Инфицирование не происходит мгновенно. Чем меньше клещ-носитель находится в контакте с человеком, тем шансов не заболеть у последнего больше.





Второй очень важный момент: удалить клеща нужно живьём, не оторвав голову. Дело в том, что в момент сжатия содержимое брюшка членистоногого буквально впрыскивается в кровеносную систему его жертвы. Это, как Вы понимаете, значительно увеличивает риск заражения. Рекомендуется осторожно захватить тело паразита пинцетом максимально близко к поверхности кожи пострадавшего и плавно вращать по часовой стрелке. Место укуса обработать антисептиком.

Чтобы не проводить эту процедуру самостоятельно, можно обратиться за помощью в ближайшее медицинское учреждение. Там же Вы получите консультацию терапевта, который назначит профилактическое лечение. Проводить лабораторные исследования клеща можно только в случае, если особь жива. К сожалению, анализы не позволяют со 100% вероятностью установить наличие или отсутствие возбудителя. Кроме того, для многих групп населения они делаются платно.

Инфекционисты нашей страны утверждают, что проводить упреждающую терапию необходимо после каждого эпизода присасывания клеща. Задумайтесь, при неблагоприятном стечении обстоятельств за одно лето может быть назначено несколько курсов антибиотиков. А это очень серьёзный удар по организму. Можно ли его избежать, не отказываясь при этом от походов в лес, шашлыков на природе, купания в естественных водоемах?

Спрашиваем у профессионалов



Директор Центра дезинсекции Экосепт Ольга Комаровская

Для ответа на этот и другие вопросы мы решили пообщаться с директором Центра дезинсекции Экосепт Ольгой Комаровской. Данная компания оказывает профессиональные услуги дезинсекции на территории Беларуси.

1. Какую тенденцию наблюдаете из года в год

Пик активности клещей приходится традиционно на март-ноябрь, однако из-за температурных аномалий могут быть исключения. Вообще в Беларуси из года в год происходит “устойчивое потепление”. В некоторой степени это влияет и на клещей - количество “жертв” паукообразных растет с каждым годом.

2. Как избежать укусов клещей?

Клещ - очень опасный паразит. Каждый год в Беларуси сотни людей после укусов клещей заражаются различными заболеваниями. Для избежания этих встреч рекомендую в первую очередь стараться носить закрытую одежду. Также можно пользоваться репеллентами. Это специальный препарат, который наносят на открытые участки тела или на одежду.

Осматривайте себя и Ваших детей каждый раз после времяпровождения на улице.

Если Вы живете в частном доме либо являетесь владельцем дачного участка, советую сделать ландшафтные барьеры. Ну и конечно же оптимальнее всего провести профилактическую обработку участка от клещей. Первую ранней весной, вторую до наступления холодов в сентябре-октябре.

3. Что из себя представляет профессиональная обработка?

Наша компания проводит обработку используя проверенные химические препараты. С помощью бензиновых пульверизаторов обрабатываются все деревья, кустарники и трава. Время обработки зависит от площади участка, ландшафтных особенностей и плотности посаженный кустов и деревьев. После проведения качественной обработки, можно наслаждаться отдыхом на своем участке, однако не забывайте осматривать себя, своих детей и питомцев после прогулок.

4. Насколько популярна услуга обработки участков от клещей?

Услуга сезонная, в основном ее заказывают бдительные владельцы загородных домов, но бывали и обработки крупных объектов при их подготовке под различные мероприятия. В этом году количество заявок на данный тип обработок значительно выросло, лично я связываю это с большим количеством информации об укусах клещей в периоды их пиковой активности в прошлом году. Услуга как была, так и является актуальной.

В заключение

Некоторые пострадавшие предпочитают бездействовать, думая, что вероятность заболеть не так и велика. Судите сами: риск инфицирования при укусе клещевым энцефалитом составляет 1:350, а болезнью Лайма – 1:25. Статистика сурова - каждому четвертому из ста приходится лечиться от боррелиоза. В конечном счёте каждый выбирает для себя: верить в удачу или профилактику, заботиться или нет о безопасности личного пространства.