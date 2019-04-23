Пить или не пить? Вред и польза витаминов из аптеки

Источник материала: Аргументы и факты

Сторонники препаратов объявляют их чуть ли не средством от всех болезней, а противники уверены, что витаминные добавки в лучшем случае не помогают, а в худшем – вредят. Разберёмся, где правда.

Наш эксперт – врач-диетолог, психотерапевт, автор запатентованной методики коррекции пищевого поведения и снижения веса, член Института функциональной медицины (IFM, США), кандидат медицинских наук Михаил Гаврилов.

Пить или не пить?

На первый взгляд современный человек не должен испытывать недостатка в витаминах – полки магазинов полны разнообразной снеди, а овощи и фрукты можно есть круглый год, а не только летом.

Но, к сожалению, даже при сбалансированном питании получить с пищей все нужные микроэлементы и витамины невозможно. Например, овощи и фрукты при современном способе выращивания и перевозки содержат в 2–3 раза меньше витаминов, чем 10–20 лет назад. К тому же, употребляя большое количество рафинированных продуктов с высоким содержанием сахаров и насыщенных жиров, мы снижаем усвоение даже тех витаминов, которые получаем с едой. Опять же, современный человек из-за малоподвижного образа жизни нередко ограничивает калорийность своего рациона, а это сказывается на количестве полученных микронутриентов.

Особенно сильно в дополнительном приёме витаминов нуждаются горожане. Связано это в том числе и с тем, что витамины участвуют в процессах детоксикации, а в городских условиях токсическая нагрузка на организм повышается. Плюс не стоит забывать, что при определённых заболеваниях (например, при сахарном диабете) витамины и микроэлементы расходуются в большем количестве. Поэтому подавляющее большинство из нас всё-таки нуждается в дополнительном приёме витаминов.

Оно мне надо?

Первые признаки недостатка витаминов весьма общие: слабость, повышенная утомляемость, бесконт­рольный жор (организм пытается компенсировать недостаток с помощью большего количества еды).

Разумеется, хороший врач может заподозрить дефицит того или иного вещества после беседы с пациентом и тщательного изучения его симп­то­­матики. Но для этого нужен опыт! Многие проявления дефицита витаминов остаются без внимания. Например, при кровоточивости дёсен проще назначить специальную пасту, чем заподозрить нехватку витамина С, а в случае частых и длительных инфекционных заболеваний не каждый медик предположит гиповитаминоз А, который тесно связан с иммунными реакциями.

Поэтому, чтобы точно узнать, какого именно витамина или микроэлемента вам не хватает, нужно сдать анализы крови и мочи. В ОМС такие исследования не входят.





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Не только весной

Впрочем, можно обойтись без анализа и просто отправиться в аптеку за комплексом витаминов. Однако к выбору таблеток стоит подходить осмысленно.

Дело в том, что дозировки витаминов в препаратах могут существенно различаться – комплексы могут быть как профилактическими, так и лечебными. Первые, как понятно из названия, нужны для профилактики, когда дефицита витаминов нет и важно, чтобы его и дальше не было. А вот лечебные дозировки требуются, если есть симп­томы дефицита того или иного вещества и анализы это подтверждают. И если профилактические комплексы можно назначить себе самостоятельно (хотя это и некорректно, но вреда от таких препаратов, скорее всего, не будет). А витамины в лечебных дозировках назначает только врач, который определяет и продолжительность курса приёма.

Кстати, многие уверены, что пить витамины нужно только весной, но это не так. Ведь полезные вещества требуются организму на протяжении всего года. Есть витамины, которые нужно принимать всем людям регулярно без перерывов. К таковым, например, относится витамин D, с дефицитом которого сталкивается 98% населения нашей страны.

Теоретически жители средней полосы и юга России могут сделать п­ерерыв в приёме витаминов летом, когда в продаже много местных овощей, фруктов, зелени да и УФ-лучей достаточно.

Впрочем, есть группы людей, которым не стоит бросать пить витамины даже в этот период. Среди них:

те, кто придерживается специфического рациона (например, вегетарианцы);

пациенты с заболеваниями, требующими приёма определённых нутриентов (диабет, анемия);

беременные и кормящие женщины;

горожане и жители районов с неблаго­приятной экологией.

Перебор – причина рака?

Что недостаток витаминов вреден для здоровья, мы знаем с детства. Но в последнее время появляется всё больше информации о том, что избыток витаминов (гипервитаминоз) тоже может привести к развитию различных заболеваний, вплоть до онкологических. Сейчас несложно найти специальные витаминные комплексы, например для спортсменов, которые содержат дозы, в разы превышающие суточную потребность в витаминах. К таким добавкам нужно относиться с большой осторожностью.

В идеале назначать витамины – прерогатива врача. В каждом конкретном случае учитываются индивидуальные особенности человека (образ жизни, наличие в анамнезе аллергии, заболевания ЖКТ, нарушений всасывания витаминов). В частности, приём профилактических доз витамина С в случае эрозивного гастрита может серьёзно обострить ситуацию. А при длительном приёме в высоких дозах аскорбиновая кислота нередко становится причиной развития моче­каменной болезни. Развитие артроза или артрита также может запустить избыток витамина С – продукты его обмена накапливаются в суставах. При этом, даже если доктор обнаружит повышенное количество витамина С в рационе и отрегулирует его количество, только некоторым больным это принесёт облегчение. У других болезнь, о­днажды начавшись, станет развиваться дальше.

Кроме того, ряд исследований, проведённых в Европе и США, показали, что большие дозы витаминов А и Е могут быть причиной развития онкологических болезней. Данные витамины влияют на естественные механизмы разрушения дефективных клеток, в том числе и раковых. При этом с пищей, как правило, данных витаминов мы получаем достаточно. Дополнительно витамин Е назначается, например, беременным для профилактики развития дефектов плода. Но в целом, если у вас нет дефицита этих витаминов, не нужно принимать их просто так.

Впрочем, слишком сильно волноваться тоже не стоит. Гипервитаминоз – явление редкое. Профилактические комплексы, которые продаются без рецепта, изготовлены по принципу «не навреди». В них содержится лишь часть суточной нормы того или иного витамина. И даже если на фоне их приёма человек употребляет продукты с высоким содержанием какого-либо микронутриента часто и помногу, в большинстве случаев это не приводит к развитию гипервитаминоза.

Кроме того, организм способен избавляться от излишков витаминов. Так, водорастворимые витамины (к которым относится большинство) – соединения нестойкие. Они достаточно быстро распадаются в организме и выводятся наружу. Могут быть опасны продукты их обмена, как в случае с витамином С, но нужно очень сильно постараться, чтобы перебрать с аскорбинкой.

Жирорастворимые витамины (витамины А, Е, D) могут накапливаться в жировой ткани и храниться там несколько месяцев. Но случаи передозировки этими витаминами также скорее исключение из правил (если вы, конечно, не назначаете себе сами лечебные дозы этих витаминов).

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Пожилым нужно больше!

К определённому возрастному рубежу многие из нас подходят с багажом заболеваний, которые требуют дополнительной витаминной поддерж­ки. Многие пожилые люди придерживаются той или иной диеты, чем также обедняют свой рацион.

Плюс витамины – одни из тех веществ, которые защищают структуру ДНК от изменений под воздействием внешних факторов. Именно витамины помогают дезактивировать изменённые участки ДНК или же, наоборот, поддержать работу важных генов. Например, витамины группы В принимают участие в «выключении» определённых генов (они участвуют в присоединении к ДНК метильных групп, что приводит к модификации молекулы ДНК). Этот процесс важен на начальном этапе развития любого организма, когда происходит разделение клеток в соответствии с их функциями. Если беременная женщина недополучает витамины В12 или В9, это может стать причиной нарушений развития плода. С возрастом ухудшается усвоение витаминов группы В в кишечнике. Это, в свою очередь, может «выключить» определённые гены, препятствующие развитию возраст­ных заболеваний. Именно поэтому достаточное количество витаминов группы В важно в любом, но особенно в пожилом возрасте. Ещё один пример: для того чтобы поддер­жать активность важных участков ДНК, например отвечающих за деление и обновление клеток, важны витамины А, С, железо.

Важно!

Некоторые витамины и минералы могут мешать усвоению друг друга.

Уважающие себя и своих по­требителей производители комплексных препаратов знают об этом. Поэтому в некоторых препаратах приём определённых групп витаминов разносят по времени, например, одни таблетки из комплекса принимают утром, а другие – вечером. Или же выпускают многослойные таблетки, где вещества, которые «дружат» между собой, находятся в одном слое, а витамины-«враги» – в разных. Такие слои всасываются с определённым интервалом. Всё это делает качественные витамины более дорогими.

Какие витамины точно не следует сочетать друг с другом?

А и D – они нейтрализуют друг друга

В2 несовместим с витамином С

D не усваивается совместно с витамином Е.