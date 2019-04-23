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Не всем надо в вуз. Как грамотно помочь ребенку с выбором профессии

24.04.2019 10:35 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не всем надо в вуз. Как грамотно помочь ребенку с выбором профессии
shutterstock.com

Не всем надо в вуз. Как грамотно помочь ребенку с выбором профессииМожно ли с помощью тестов в сети понять, к каким профессиям у ребенка есть склонность, почему не стоит пристраивать любимое чадо в вуз под предлогом «так лучше для тебя» и у каких детей чаще всего возникают проблемы с выбором будущей специальности, рассказывает психолог Мария МЕРКУЛОВА.

1. Представление о себе в профессии, или так называемое профессиональное самоопределение, созревает у ребенка только после 15 лет. Безусловно, это средний показатель, у некоторых оно может формироваться позже. Учитывайте данный факт и не ждите, что ваше чадо уже в три года или даже в 12-13 лет определится с делом всей своей жизни. Не торопите ребенка с выбором. 

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2. Проблемы с выбором профессии бывают у детей с несформированным представлением о себе, которые не умеют принимать самостоятельные решения. Увы, часто родители (сознательно или бессознательно) тормозят данный процесс: сами собирают ребенку портфель, будят его в школу, делают вместе со своим чадом уроки и т.д. На самом деле в подобных вопросах достаточно ненавязчивого контроля: например, вы можете периодически проверять, как ребенок собрал портфель (до 9-10 лет это нормальная практика), но не надо делать это за него, аналогичная история с уроками. А еще очень полезно с малых лет спрашивать о том, что ребенок хочет на завтрак, в чем хочет пойти школу или какую книгу почитать ему перед сном, так вы приучаете его делать выбор.

3. Определиться с будущей профессией помогают кружки, даже если ребенок часто их меняет. Для школьников 9-10 лет подобная история естественна, ведь они ищут то, что им действительно понравится. Задача родителей - предлагать различные увлечения и наблюдать за процессом. Со стороны обычно можно увидеть, что вашему чаду подходит, что интересно, а что не вызывает особого энтузиазма. В дальнейшем можно использовать эти знания, главное - не делайте это агрессивно. Ультиматум в стиле: «Ты же 10 лет занимался в кружке авиамоделирования, ты должен быть пилотом» — не работает. Просто будьте рядом и в случае необходимости помогайте и подсказывайте, если вас об этом попросят.

4. Во все времена были, есть и будут родители, которые искренне считают, что лучше знают, куда нужно поступать их чаду. Вердикт «ты будешь учиться на инженера» или «ты должен стать юристом» говорит лишь о том, что эти люди не думают о ребенке, а переживают в первую очередь за себя. Они успокаивают свои страхи и тревогу за школьника, ведь по их логике если институт хороший, то они хорошие родители, которые выполнили главную миссию — пристроили дитя. На самом же деле такие люди просто занимаются принуждением, что категорически нельзя делать в любых вопросах, даже в мелочах. Типичная ситуация — родитель пытается надеть на ребенка шапку со словами «так надо», а тот визжит и упирается. Слово «надо» в такой ситуации слабый аргумент, намного эффективней было бы объяснить, почему вы настаиваете на своем решении или предложить альтернативу. Всегда можно заменить ненавистную шапку чем-то другим или пойти в магазин и купить ту, которая понравится ребенку. В случае с вузом и профопределением действуйте по такому же принципу: учитесь принимать чужой выбор, даже если он кажется вам в корне неправильным.  

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5. Если ребенок решил не поступать в вуз, дайте ему такую возможность. Допустим, школьник хочет уйти после 9-го класса. Сейчас это не редкость, если учесть тот факт, что многие подростки боятся ОГЭ, экзаменов и того, что их просто будут заставлять много учиться. В данной ситуации нужно просто вместе с ребенком рассмотреть перечень профессий, которые он может получить, если осуществит задуманное. Скорей всего, список будет небольшим, а еще всплывет масса неприятных ограничений. Например, ты можешь стать медсестрой, но, не имея диплома о высшем образовании, не сможешь оперировать людей. Все-таки высшее образование действительно дает больше возможностей реализовать себя в будущем. Это факт. Узнайте у ребенка, готов ли он ограничить себя? Многим такая перспектива приходится не по душе. Бывают ситуации, когда школьник вообще не хочет учиться, в таком случае надо четко дать понять, что единственный вариант развития событий — выйти на работу. Опять же, посмотрите вместе с ним, куда можно устроиться, а главное - на какой функционал и зарплату. Это тоже очень хорошо отрезвляет. Многие дети, поработав, например, в ресторанах быстрого питания или еще где-нибудь, понимают, что учиться намного лучше и перспективнее, чем пахать за копейки. В этой связи детям полезно давать возможность устраиваться на подработку, например, летом, без ущерба для учебы.     

6. Не все могут получать высшее образование. Важно трезво оценивать способность ребенка к обучению. С помощью психодиагностики сегодня можно посмотреть, насколько у школьника широкий кругозор, развиты познавательные способности, память, мышление и т.д. Если показатели не очень высокие, зачем мучать его и заставлять поступать в вуз? Со средним специальным образованием тоже можно зарабатывать хорошие деньги, а главное получать удовольствие от своей профессии.        

7.  Не стоит отговаривать ребенка от той профессии, в которой вы работаете сами. Например, артисты или певцы часто не хотят, чтобы дети шли по их стопам. Но отговаривать — бессмысленное занятие. Лучше обсудите все минусы и плюсы, не зря же вы сами когда-то выбрали эту профессию и остались верны ей.  

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8. Тесты по профориентированию – отличный способ помочь ребенку выбрать будущее. Но это не значит, что можно взять первое попавшиеся задание из интернета и сделать с его помощью какие-то далеко идущие выводы. Вообще использовать подобные тесты из сети - это практически тоже самое, что верить астрологическому прогнозу, написанному для всех сразу. На самом деле в данном вопросе нужен индивидуальный подход. Без беседы с ребенком и разностороннего тестирования (один тест ничего не покажет) получить какую-то более или менее адекватную картину невозможно. Когда я провожу подобную диагностику, то трачу примерно два часа, и это без написания заключения.

Благодаря подобному анализу можно понять, какие способности есть у ребенка, и в каких профессиях они могли бы лучше раскрыться. Но опять же это не значит, что нужно выбирать только одну профессию. Например, имея склонность к хорошему счету, отличную память, умение работать с цифрами или техникой, человек может стать тем же психологом. Просто ему будет интереснее работать с помощью какого-то технического устройства, например, полиграфа. Подобное тестирование ни в коем случае не ограничивает человека в выборе профессии, а просто подсказывает различные пути реализации.

9. Дети часто не могут сделать выбор, потому что не знают, что их ждет в той или иной профессии, так подскажите им. Казалось бы, все мы понимаем, чем занимается доктор. Но есть врачи, которые работают на «скорой помощи», есть те, кто ведет прием в поликлинике, оперирует и т.д. Несмотря на общее сходство, это совершенно разные сферы деятельности. Хорошо, если у ребенка будет возможность посмотреть на профессию изнутри, для этого есть различные стажировки, или можно прибегнуть к помощи знакомых, которые покажут вашему чаду тонкости того или иного дела.  

10. Дети часто берут пример со своих родителей, и профорентирование в этом смысле не исключение. Если вы с утра до ночи твердите ребенку, что он должен поступить в университет, получить профессию и зарабатывать деньги, а сами в прошлом с трудом окончили девять классов и лежите на диване, вряд ли эти пламенные речи будут иметь успех. Обратите внимание на то, что вы транслируете своим детям своей собственной жизнью и поступками, а не только словами.

 
 
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