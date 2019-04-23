Ученые рассказали, почему опасно не завтракать

Отказ от приема пищи по утрам связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование американских кардиологов.

Ученые проанализировали опросы National Health and Nutrition Examination Survey. В них приняли участие больше шести с половиной тысяч граждан США, которым было от 40 до 75 лет. Рассматривались данные с 1988 по 1994 год.

Оказалось, что те, кто долго отказывался от полноценного приема пищи по утрам, чаще страдали от ожирения, повышенного уровня холестерина и высокого давления. У любителей отказываться от завтрака также чаще, чем у других, развивался диабет второго типа и метаболический синдром. Все перечисленные выше факторы способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, утверждают медики.

Исследователи уточнили, что принимали во внимание только сам факт приема пищи утром, но не учитывали то, что именно респонденты ели на завтрак.

Ранее ученые также назвали оптимальную продолжительность сна. По мнению исследователей, долгий сон повышает вероятность развития опасных заболеваний сердца.