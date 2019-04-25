Опять простудился! Почему ребёнок постоянно болеет?

Источник материала: Аргументы и факты

Наш эксперт – врач-аллерголог-иммунолог, педиатр, ведущий программы «Фактор роста» Алексей Бессмертный.

Не повод для тревоги?

Несмотря на то что во времена СССР у врачей существовал такой термин, как «часто болеющий ребёнок», современные педиатры не устанавливают никакой «простудной нормы». Если ребёнок посещает детский сад или школу, он может переносить от 6 до 12, а то и 15 эпизодов простудных заболеваний в год, и это не говорит о каких-либо проблемах со здоровьем. В период с октября по апрель садовские дети могут быть постоянно в соплях, так как, не успев полностью поправиться, они вновь заражаются вирусной инфекцией, и это тоже не повод для тревоги. Частота простуд зависит от возраста ребёнка – обычно до 1–1,5 года дети болеют редко, но потом их социальный круг расширяется, контактов становится больше – и начинается череда ОРВИ. С выходом в детский сад простуды становятся ещё чаще и несколько стихают к начальной школе. Всё это не является отклонением и не должно пугать родителей – ребёнок знакомится с новыми вирусами и приобретает необходимый иммунитет. Поэтому считать количество перенесённых болезней не нужно, надо просто фиксировать, какими детскими инфекциями уже переболел ребёнок. А частые простуды не требуют пристального внимания врачей и родителей – их малыш обязательно перерастёт.

Разумеется, всё это касается неосложнённых заболеваний, не требующих применения антибиотиков. Если же после каждого ОРВИ у ребёнка начинается бронхит, малыша донимают частые отиты, пневмонии, гаймориты, инфекционные заболевания кожи, тогда имеет смысл получить консультацию аллерголога-иммунолога для выявления причин этих осложнений. При отсутствии подобных симптомов говорить о сниженном иммунитете не стоит. Тем более что и понятия такого в медицине нет – есть иммунодефицит как врождённый (обычно возникает вследствие генетических нарушений или патологии внутриутробного развития), так и приобретённый (может появиться после некоторых серьёзных заболеваний).

Волшебной таблетки нет

Нередко родители пытаются укрепить иммунитет часто болеющего ребёнка при помощи различных препаратов, не всегда понимая, что это за средства. Волшебное слово «иммуномодуляторы» будоражит умы мам и пап, заставляя их искать подобные средства в аптеке. На самом же деле иммуномодуляторы используются только для коррекции серьёзных имммунодефицитов или гематологических заболеваний после глубокого обследования и назначения иммунолога. Детей, которым показаны эти средства, немного, и все они, как правило, наблюдаются в специализированных центрах. Разумеется, здоровому ребёнку такие препараты не нужны, более того, они могут навредить.

Покупать же в аптеке «что-то для иммунитета» не стоит: большинство таких средств – препараты с недоказанной эффективностью и высоким риском побочных эффектов, плохо изученные и часто запрещённые за рубежом.

Поэтому лучше позаботиться об иммунитете ребёнка другими способами. Среди них:

Вакцинация. Прививки научат иммунитет справляться с особо опасными инфекциями.

Образ жизни. Сбалансированное питание, достаточный сон, свежий воздух, отсутствие пассивного курения, минимизация психологического стресса – всё это на пользу иммунитету.

Закаливание. Хоть и не защитит от ОРВИ, но снизит частоту и длительность осложнений после болезни. И, хотя на сегодняшний день не существует ни одной методики закаливания с полностью доказанным эффектом, большинство врачей сходятся во мнении, что такие процедуры могут быть полезны для здоровья. Только не стоит сразу же применять крайние меры вроде обливаний ледяной водой или хождения босиком по снегу. Начните с прохладных ванночек для рук и ног, частого проветривания помещения, постепенного понижения температуры в комнате ребёнка.

Витамины и микроэлементы. Улучшают защиту от инфекций. Если ребёнок часто болеет, имеет смысл проверить уровень железа в крови и, если он окажется снижен, начать принимать соответствующие добавки. Педиатры также рекомендуют детям до 3 лет принимать витамин D. Но, учитывая дефицит солнечных лучей, с которым сталкивается каждый житель нашей страны, добавки с этим витамином можно пить в течение всей жизни. Что касается поливитаминов, то они в питании, вероятно, полезны, но нет научных данных, подтверждающих, что и приём таких комплексов сокращает частоту ОРВИ.

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Не кутайте!

В специальном режиме часто болеющие дети не нуждаются, их не надо кутать и прятать от всего на свете. Иммунитету ребёнка нужно дать развиться, а сделать это можно только одним способом – познакомить иммунную систему с наибольшим количеством вирусов и бактерий.

Более того, от излишней жары и духоты дети болеют чаще, чем от холода, поэтому постарайтесь регулярно бывать с ребёнком на свежем воздухе и поддерживайте прохладу в квартире. Не забывайте использовать увлажнитель воздуха в комнате ребёнка, чтоб слизистые оболочки носа и горла малыша не пересыхали и не становились более восприимчивыми к инфекциям.

Что касается детского сада, то отказываться от его посещения не стоит. Если ребёнок болеет ОРВИ без осложнений – пусть ходит в сад. Если же месяц за месяцем малыш вынужден принимать антибиотики, по возможности устройте ребёнку каникулы на 3–4 месяца. А затем можно снова отправляться в сад.