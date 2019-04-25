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О пользе профилактических прививок

26.04.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Одним из важнейших мероприятий, предпринимаемых для сохранения и укрепления здоровья детей, является организация и проведение профилактических прививок.

Для начала необходимо разобраться, как же все-таки работает вакцина. Когда вирус или бактерия поражают организм впервые, иммунная система вырабатывает антитела для борьбы с ними. Вакцина — эта слабая форма вируса или бактерии, она «учит» тело распознавать опасность. Поэтому при атаке настоящего микроорганизма иммунная система ребенка уже будет готова к этой встрече, и будет защищаться активней. Важно отметить, что прививки, полученные в детстве, в большинстве случаев создают основу иммунитета против отдельных инфекций на всю жизнь. Однако ни одна вакцина не может дать 100% гарантии, что ребёнок не заболеет. Хотя привитые дети болеют крайне редко, между тем большинство вакцин требуют подкрепляющих прививок через определенные промежутки времени, т.к. со временем иммунитет слабеет и защита становится недостаточной. Например, от дифтерии и столбняка прививки повторяют через 5 — 10 лет до шестидесятилетнего возраста.

Зачастую родители боятся делать прививки детям, страдающими хроническими заболеваниями, тем не менее, риск от инфекции во много раз больше возможных последствий от вакцинации. Например, ребёнок с пороком сердца намного хуже перенесёт тот же коклюш, чем здоровый.

После прививки у некоторых детей может наблюдаться постпрививочная реакция, такая как: повышение температуры, покраснение или уплотнение в месте введения вакцины. Это закономерная реакция, которая говорит о начале формирования защиты от инфекции. Как правило, такая реакция носит кратковременный характер (1-3 дня). При повышении температуры до 38 градусов не требуется никакого лечения. Если температура повысится выше 38 градусов, необходимо использовать жаропонижающие средства. В случае покраснения или уплотнения в месте введения вакцины, необходимо поставить в известность медработника, проводившего прививку.

Хочется добавить, что проведение в один день нескольких вакцин не опасно, если эти вакцины сочетаются между собой, и их назначение совпадает с календарём прививок. В результате вырабатывается иммунитет сразу от нескольких заболеваний. При этом вакцины необходимо вводить в разные части тела.

Перед прививкой ребенка нужно оберегать от контактов с больными. При наличии пищевой аллергии необходимо строго соблюдать диету, не вводить в рацион новые продукты. Такой же тактики нужно придерживаться в течение 5 — 7 дней после прививки.

В день проведения прививки сокращаются прогулки на улице, ограничиваются контакты с другими детьми, рекомендуется не купать ребёнка в течение суток. После прививки ребёнок нуждается во внимательном отношении к нему со стороны родителей и наблюдении медперсонала поликлиники в установленные сроки. Для обеспечения медицинского наблюдения за ребёнком в случае возникновения немедленной реакции непосредственно после проведения прививки, родителям следует находиться с ребёнком возле прививочного кабинета в течение 30 минут.

Вакцина защищает не только отдельного человека, но и окружающих. Если привито большинство (примерно 75 — 94% населения), то остальным бояться нечего — сработает коллективный иммунитет. Таким образом, от выбора каждого отдельного человека зависит здоровье нации.

Каждый человек имеет право сделать свой выбор — прививаться или нет, но родители должны знать, что отказываясь от прививок, они лишают своих детей права на здоровье.

УЗ «Несвижская ЦРБ».


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Одним из важнейших мероприятий, предпринимаемых для сохранения и укрепления здоровья детей, является организация и проведение профилактических прививок. Для...
 
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