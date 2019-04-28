Источник материала: Ивьевский край

Нитраты - это соли азотной кислоты, они являются элементом питания растений и необходимы им для построения клеток и создания хлорофилла. Высокая концентрация нитратов в почве абсолютно не токсична для растений, напротив, способствует их усиленному росту, более активному процессу фотосинтеза и высокому урожаю. Поэтому у фермеров может появиться желание "слегка переборщить" с удобрениями. Для людей и животных нитраты в обычном количестве не опасны, но высокие дозы могут вызвать отравление. Попадая в организм, в толстом кишечнике под влиянием микрофлоры нитраты превращаются в нитриты - именно они токсичны для человека.

Вот несколько полезных советов, как защититься от нитратов.

Существуют различные методы: при варке, консервировании, солении, квашении и очистке овощей уровень нитратов значительно снижается. Но не все методы одинаково эффективны, в том числе и с точки зрения сохранения полезных веществ. Например, если замочить очищенный картофель на сутки в однопроцентном растворе соли, то нитратов в нем действительно почти не останется, и биологически ценных веществ тоже. Квашение, консервирование, соление, маринование особенны тем, что первые 3-4 дня идет усиленный процесс превращения нитратов в нитриты, поэтому лучше не есть свежезасоленную капусту, огурцы и другие овощи раньше, чем через 10-15 дней. При длительном (в течение 2 ч) вымачивании листовых овощей из них вымывается 15-20% нитратов. Чтобы снизить на 25-30% содержание нитратов в корнеплодах и капусте, достаточно в течение часа подержать их в воде, предварительно нарезав на небольшие кусочки. При варке картофель теряет до 80%, морковь, капуста, брюква - до 70%, столовая свекла - до 40% нитратов, но при этом разрушается часть полезных веществ и витаминов. У всех перечисленных методов есть один большой недостаток - основная масса нитратов сосредоточена в клетках и такими путями не извлекается. Наиболее эффективно - правильно чистить овощи. Нитраты распределяются в растениях неравномерно. Меньше всего их в плодах, поэтому фрукты и зерновые считаются наиболее безопасными для питания. Необходимо удалять места концентрации солей азота, особенно при употреблении овощей в свежем виде: кожуру, плодоножки, сердцевины корнеплодов, черешки, места переходов корнеплодов в корни, кочерыжки. Это в два-три раза снижает "нитратность" овощей.

Безусловно, эти советы лишь капля в море полезной информации, необходимой для поддержания здоровья.

ПОМНИТЕ ! Выращивая овощи самостоятельно, соблюдайте агротехнику, не злоупотребляйте азотными удобрениями, как, впрочем, и навозом. Накоплению нитратов в овощах способствует недостаток магния и серы в почве.

И, конечно, не забывайте спрашивать у продавцов, покупая овощи и фрукты на рынке, документ, удостоверяющий безопасность данного продукта.

Л. КЕВРА,

фельдшер-лаборант Ивьевского районного ЦГЭ.