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1 мая — Международный «Астма-день». 30 апреля пройдет «горячая линия»

29.04.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

1 мая — Международный «Астма-день». 30 апреля пройдет «горячая линия»

Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Основное клиническое проявление – периодически возникающие приступы затрудненного дыхания или удушья. Типичными симптомами начинающейся астмы являются свистящее дыхание, непродуктивный кашель, постоянная одышка, во время физической нагрузки или возникающая без явной причины, приступы удушья с ощущением нехватки кислорода, ночные удушья, вызванные затруднением поступления в легкие воздуха. Кроме свистящего дыхания наблюдается сухой кашель, ощущение сжатия в груди, затрудненное дыхание по утрам, постоянные вздохи.

Следует насторожиться, если у вас частое дыхание, быстрая утомляемость, особенно при физической нагрузке, проблемы со сном, беспокойство, неспособность сконцентрировать внимание.

Симптомы астмы не постоянны и могут отличаться время от времени у каждого человека. Сначала они больше проявляются ночью (ночная астма), чем днем.

Приступы астмы могут провоцироваться  аллергенами, пылью, дымом, холодным воздухом, инфекционными заболеваниями, лекарствами, изжогой.

Какие же причины вызывают обострение астмы, т.е. приступы удушья:

—  инфекции (прежде всего ОРВИ);

— аллергены;

— физическая нагрузка;

— некоторые медикаменты;

— резкие запахи;

— холодный воздух;

— стрессы, волнение, сильный смех;

— желудочно-пищеводный рефлюкс.

Для лечения и профилактики бронхиальной астмы назначают различные лекарственные препараты, применяемые в аэрозолях, таблетках, инъекциях. Лечение должно проводиться квалифицированным специалистом и всегда строго индивидуально. Самолечение без медицинского наблюдения может оказаться без результатным и даже ухудшить течение астмы. Очень важно выявить первопричину заболевания и установить факторы, которые вызывают приступы.

СОВЕТЫ: старайтесь не есть много, особенно на ночь; избегайте сна сразу после еды; закаливайте свой организм постепенно; больше находитесь на свежем воздухе; старайтесь больше дышать носом; ограничьте такие проявления чувств как волнение, переживание, приступы гнева, крик, длительный хохот, долгий разговор.

Обучайтесь  спокойствию, старайтесь думать о хорошем.

В рамках  Международного «Астма-дня» 30 апреля в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ» будет организована работа «горячей линии».

Свои вопросы вы сможете задать районному терапевту Юденковой М.А. по телефону 7-09-65 с 11.00 до 13.00.

 
 
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Бронхиальная астма – это хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей. Основное клиническое проявление – периодически возникающие...
 
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