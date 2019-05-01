Список Христо Мемерски. Простые рецепты молодости, красоты и долголетия

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Профессор Христо Мемерски Фото: Фото из открытых источников

Профессор Христо Мемерски - 84-летний болгарский генетик и целитель, автор десятка книг. Он читает лекции по всему миру, преподавал свой курс в 200 университетах 63 стран. Он считает, что старость не является естественным состоянием - это болезнь, вызванная неправильным питанием.

Достаточно соблюдать простые правила, чтобы старость отступила. То есть морщины никуда не исчезнут, конечно, но чувствовать себя человек будет намного моложе.

Остановите возраст

Христо Мемерски назвал несколько продуктов для замедления старения. Основные из них - овощи, фрукты, йогурт, молоко, вино.

Да, вино, но натуральное и в небольших количествах! На первом месте находится йогурт, изготовленный с помощью бактериальной палочки. Йогурты из сухого молока с дрожжами не обладают лечебным эффектом. Натуральный йогурт - это наиболее усваиваемая пища. Он предотвращает рак желудка и толстой кишки, останавливает развитие остеопороза.

Самый действенный способ очищения организма и даже похудения очень прост. В 500 г натурального йогурта добавить 1 столовую ложку меда, 1 столовую ложку яблочного уксуса, 1 чайную ложку корицы и 40 капель 30%-ной настойки прополиса. Десерт можно разнообразить полезными наполнителями: добавить чернику, голубику, грецкие орехи, бананы. Ягоды и орехи - по одной горсти, банан - не больше четвертинки.

Этот десерт можно есть на завтрак и ужин. Если съедать его по 2 ложки каждые 2 часа в течение 20 дней, вы заметите, что талия стала более тонкой, волосы - блестящими, появилась бодрость и организм в целом оздоровился.

Еще для омоложения кожи, красоты волос нужно смешать в стеклянной посуде в равных частях мед, грецкие орехи, курагу, изюм, лимон и принимать по 3 ч. л. в день.

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Яды в пище

Ученый считает, что синтетические добавки нитрат натрия и нитрит натрия - главные враги молодости и здоровья. Их используют для сохранения свежести мяса и предотвращения развития ботулизма в консервах. Эти вещества в изобилии содержатся в колбасе, сосисках, беконе, ветчине, рыбных консервах, ими смазывают охлажденные мясо и рыбу.

К очень опасным консервантам относятся бутилат гидрокситолуол и бутилат гидроксианизол. Их используют против прогорклости масел для жарки чипсов и при изготовлении салатов. Добавляют в готовые торты, жевательную резинку, макароны, чтобы сохранить их свежесть и продлить срок годности. Не менее опасны готовые соки. К врагам молодости Христо Мемерски относит также сахар и соль и полагает, что люди, страдающие от высокого давления, даже не подозревают, что главная причина их недуга - в большом количестве съедаемой соли. Особенно опасно перекусывать на голодный желудок чипсами, попкорном из «микроволновки» или солеными орехами.

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Рецепт долголетия

Знаменитый рецепт долголетия от болгарского ученого довольно прост: не потребляйте больше калорий, чем потратите. Ешьте каждый день по яблоку. Пейте холодную воду и травяные настои. Работайте активно. Ежедневно принимайте душ. Спите в прохладной комнате. В выходные проходите пешком или проезжайте на велосипеде 10-15 км. Окружите себя друзьями, радуйтесь, смейтесь, не отказывайтесь от секса. Никогда не думайте и не говорите, что вы стареете.