Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре

Источник материала: Аргументы и факты

Кроме свинины и курицы на мангале можно поджарить огромное количество самых разных вещей. В первую очередь, конечно, овощи. Причем овощи (и сыр, из него тоже получается отличный шашлык) не нужно предварительно мариновать, выдерживать в холодильнике несколько часов. Их можно просто бросать на решетку или нанизывать на шампуры и жарить.

Представляем несколько интересных рецептов шашлыка без мяса.

Салат «Эскаливадо»

Рецепт Алексея Павлова, бренд-шефа корнера Barceloneta tapas bar (г. Москва) и ресторана Barceloneta (г. Сочи)

40 г баклажана

40 г цукини

60 г болгарского перца

40 г красного лука

20 г сыра фета

16 г микс салата

Для соуса:

10 г зернистой горчицы

10 г меда

10 мл оливкового масла

Шаг 1. Перед тем как запекать овощи, разжечь уголь. Как только он разгорелся и погас, угли готовы для приготовления.

Шаг 2. Все овощи, не очищая, целиком погрузить в уголь (как печёную картошку) и держать в районе 5-7 минут до полного приготовления.

Шаг 3. Достать, остудить и произвольно нарезать.

Шаг 4. Сыр фета нарезать кубиками, выложить сверху.

Шаг 5. Украсить микс салатом и заправить соусом.

Шашлык из копчёного сыра по-черкесски

Рецепт Гарика Манукяна, шеф-повара ресторана «Хмели&Сунели»

100 г копченого сыра чечил

Шаг 1. Сыр нарезать кусочками по 5-6 см.

Шаг 2. Жарить на мангале с двух сторон 5-7 минут, чтобы сыр внутри стал мягким.

Шаг 3. Подавать с сальсой из вяленых томатов.

Авокадо на гриле

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Magura Asian Bistro

1 авокадо хасс

60 г филе лосося

1 г цедры лайма

2 г зеленой икры тобико

Майонез — 10 г

Икра тобико зелёная — 2 г

10 г греческого йогурта

3 мл сока лимона

5 г васаби порошка

Шаг 1. Для васаби-майонеза: соединить ингредиенты и перемешать.

Шаг 2. Разрезать пополам авокадо, вытащить косточку.

Шаг 3. Смазать авокадо со стороны разреза оливковым маслом и обжарить на гриле.

Шаг 4. Нарезать филе лосося маленькими кусочками и заправить васаби-майонезом. Перемешать и выложить в обжаренные половинки авокадо.

Шаг 5. Украсить сверху цедрой лайма и икрой тобико.

Баклажан-гриль с мексиканской сальсой

Рецепт Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Meatless

1 баклажан

10 г соли

100 мл воды

40 г соуса гуакамоле

50 г мексиканской сальсы

2 небольшие луковицы

40 г муки

Щепотка паприки

10 г кукурузного крахмала

50 мл масла для фритюра

Шаг 1. Приготовить солевой раствор, разведя соль в воде.

Шаг 2. Баклажан разрезать вдоль пополам и оставить вымачивать в солевом растворе 30 минут.

Шаг 3. Лук репчатый нарезать вручную или на слайсере колечками толщиной 1,5 мм.

Шаг 4. Смешать муку, паприку и крахмал. В полученной смеси запанировать лук и обжарить во фритюре. Жареный лук выложить на салфетку просушить.

Шаг 5. Обжарить баклажан на гриле со всех сторон.

Шаг 6. Жареный баклажан выложить на деревянную доску, простеленную пергаментом. Сверху на обе половинки баклажана выложить гуакамоле, мексикансую сальсу. Посыпать луком фри.

Цветная капуста на гриле

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Magura Asian Bistro

220 г цветной капусты

15 г шпината

10 г кинзы

5 г греческого йогурта

5 мл оливкового масла

5 г мисо пасты

10 мл соевого соуса

2 мл соуса мицукан

2 зуб. чеснока

3 г сахара

2 г зеленого лука

Приправа фурикакэ

Смесь специй шичими

Соль и черный перец

Шаг 1. Отварить цветную капусту в подсоленной воде, после чего разделить на соцветия.

Шаг 2. Смазать оливковым маслом, добавить соль, перец и обжарить на гриле.

Шаг 3. Бланшировать шпинат и кинзу. Пробить в блендере до однородности. Добавить соль и греческий йогурт.

Шаг 4. Смешать в блендере мисо пасту, соевый соус, мицукан, чеснок и сахар.

Шаг 5. Выложить на тарелку цветную капусту, полить мисо-соусом, посыпать специями, зеленым луком. Рядом выложить пюре из шпината.

Ананас и персик на гриле

Рецепт Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Meatless

5 колец консервированного ананаса

½ консервированного персика

Несколько листков свежей мяты

Щепотка сахарной пудры

Шаг 1. Консервированные ананасы и персик обжарить на решетке над углями.

Шаг 2. Выложить на деревянную доску, застеленную пергаментом, посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.