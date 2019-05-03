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Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре

04.05.2019 10:32 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре
shutterstock.com

Кроме свинины и курицы на мангале можно поджарить огромное количество самых разных вещей. В первую очередь, конечно, овощи. Причем овощи (и сыр, из него тоже получается отличный шашлык) не нужно предварительно мариновать, выдерживать в холодильнике несколько часов. Их можно просто бросать на решетку или нанизывать на шампуры и жарить.

Представляем несколько интересных рецептов шашлыка без мяса.

Салат «Эскаливадо»

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре
Фото: Ресторан Barceloneta (г. Сочи)

Рецепт Алексея Павлова, бренд-шефа корнера Barceloneta tapas bar (г. Москва) и ресторана Barceloneta (г. Сочи)

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре Без мяса не прожить? Чем опасно вегетарианство

  • 40 г баклажана
  • 40 г цукини
  • 60 г болгарского перца
  • 40 г красного лука
  • 20 г сыра фета
  • 16 г микс салата

Для соуса:

  • 10 г зернистой горчицы
  • 10 г меда
  • 10 мл оливкового масла

Шаг 1. Перед тем как запекать овощи, разжечь уголь. Как только он разгорелся и погас, угли готовы для приготовления.

Шаг 2. Все овощи, не очищая, целиком погрузить в уголь (как печёную картошку) и держать в районе 5-7 минут до полного приготовления.

Шаг 3. Достать, остудить и произвольно нарезать.

Шаг 4. Сыр фета нарезать кубиками, выложить сверху.

Шаг 5. Украсить микс салатом и заправить соусом.

Шашлык из копчёного сыра по-черкесски

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре
Фото: Ресторан «Хмели&Сунели»

Рецепт Гарика Манукяна, шеф-повара ресторана «Хмели&Сунели»

  • 100 г копченого сыра чечил

Шаг 1. Сыр нарезать кусочками по 5-6 см.

Шаг 2. Жарить на мангале с двух сторон 5-7 минут, чтобы сыр внутри стал мягким.

Шаг 3. Подавать с сальсой из вяленых томатов.

Авокадо на гриле

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре
Фото: Ресторан Magura Asian Bistro

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Magura Asian Bistro

  • 1 авокадо хасс
  • 60 г филе лосося
  • 1 г цедры лайма
  • 2 г зеленой икры тобико

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре Польза и вред вегетарианства. Чем грозит отказ то мяса?

  • Майонез — 10 г
  • Икра тобико зелёная — 2 г
  • 10 г греческого йогурта
  • 3 мл сока лимона
  • 5 г васаби порошка

Шаг 1. Для васаби-майонеза: соединить ингредиенты и перемешать.

Шаг 2. Разрезать пополам авокадо, вытащить косточку.

Шаг 3. Смазать авокадо со стороны разреза оливковым маслом и обжарить на гриле.

Шаг 4. Нарезать филе лосося маленькими кусочками и заправить васаби-майонезом. Перемешать и выложить в обжаренные половинки авокадо.

Шаг 5. Украсить сверху цедрой лайма и икрой тобико.

Баклажан-гриль с мексиканской сальсой

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре
Фото: Ресторан Meatless

Рецепт Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Meatless

  • 1 баклажан
  • 10 г соли
  • 100 мл воды
  • 40 г соуса гуакамоле
  • 50 г мексиканской сальсы
  • 2 небольшие луковицы
  • 40 г муки
  • Щепотка паприки
  • 10 г кукурузного крахмала
  • 50 мл масла для фритюра

Шаг 1. Приготовить солевой раствор, разведя соль в воде.

Шаг 2. Баклажан разрезать вдоль пополам и оставить вымачивать в солевом растворе 30 минут.

Шаг 3. Лук репчатый нарезать вручную или на слайсере колечками толщиной 1,5 мм.

Шаг 4. Смешать муку, паприку и крахмал. В полученной смеси запанировать лук и обжарить во фритюре. Жареный лук выложить на салфетку просушить.

Шаг 5. Обжарить баклажан на гриле со всех сторон.

Шаг 6. Жареный баклажан выложить на деревянную доску, простеленную пергаментом. Сверху на обе половинки баклажана выложить гуакамоле, мексикансую сальсу. Посыпать луком фри.

Цветная капуста на гриле

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре
Фото: Ресторан Magura Asian Bistro

Рецепт Глена Баллиса, бренд-шефа ресторана Magura Asian Bistro

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре Вся правда о диетах. Философская подливка из вегетарианства, солнцеедения и секты Дзэн

  • 220 г цветной капусты
  • 15 г шпината
  • 10 г кинзы
  • 5 г греческого йогурта
  • 5 мл оливкового масла
  • 5 г мисо пасты
  • 10 мл соевого соуса
  • 2 мл соуса мицукан
  • 2 зуб. чеснока
  • 3 г сахара
  • 2 г зеленого лука
  • Приправа фурикакэ
  • Смесь специй шичими
  • Соль и черный перец

Шаг 1. Отварить цветную капусту в подсоленной воде, после чего разделить на соцветия.

Шаг 2. Смазать оливковым маслом, добавить соль, перец и обжарить на гриле.

Шаг 3. Бланшировать шпинат и кинзу. Пробить в блендере до однородности. Добавить соль и греческий йогурт.

Шаг 4. Смешать в блендере мисо пасту, соевый соус, мицукан, чеснок и сахар.

Шаг 5. Выложить на тарелку цветную капусту, полить мисо-соусом, посыпать специями, зеленым луком. Рядом выложить пюре из шпината.

Ананас и персик на гриле

Шашлык из ананасов. Что вегетарианцу поджарить на костре
Фото: Ресторан Meatless

Рецепт Андрея Заварницина, шеф-повара ресторана Meatless

  • 5 колец консервированного ананаса
  • ½ консервированного персика
  • Несколько листков свежей мяты
  • Щепотка сахарной пудры

Шаг 1. Консервированные ананасы и персик обжарить на решетке над углями.

Шаг 2. Выложить на деревянную доску, застеленную пергаментом, посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты.

 
 
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Делимся рецептами блюд из овощей и сыра, которые готовятся на открытом огне.
 
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