Школа примирения. Как правильно защищать ребёнка во время конфликтов

Источник материала: Аргументы и факты

Как быть родителям, если конфликты случаются постоянно или ребёнок стал жертвой травли?

Если взрослые не справляются

Мама третьеклассника одной из новосибирских школ написала заявление в полицию: мол, её сына на протяжении двух лет систематически избивают и травят несколько одноклассников. По её словам, классный руководитель справиться с учениками не может — проводит беседы с детьми, но через некоторое время унижения и избиения возобновляются. Комиссия по делам несовершеннолетних возбудила дело о побоях и начала проверку в школе.

Жертвой агрессии и унижений чаще всего становится ребёнок, чем-то отличающийся от других детей либо просто замкнутый, не умеющий общаться со сверстниками. Зачастую в травлю бывают вовлечены родители. Если у папы или мамы, скажем, конфликт с другими родителями либо учителями, то их ребёнок тоже может оказаться в ситуации травли. Иногда школьная «дедовщина» поддерживается учителем.

«Если учитель по какой-то причине не может справиться с классом — например, когда среди родителей много „блатных“ или просто горластых, умеющих качать права, — и боится сам управлять детьми, то вполне возможно, среди его учеников найдётся лидер, который будет устанавливать власть, — объясняет старший научный сотрудник Института общественных наук РАНХиГС, кандидат психологических наук Кирилл Хломов. — А учитель такой порядок будет поддерживать. При этом ребёнку, которого травят, станут внушать, что он сам виноват, провоцирует агрессию. И вместо того чтобы решать проблему, взрослые начнут заниматься поиском алиби и оправданиями сложившейся ситуации».

Жертвы и свидетели

Специалисты предупреждают: нельзя безучастно ждать, что дети сами разберутся. У них ещё слишком мало опыта, чтобы разрешить конфликт самостоятельно. Надо немедленно останавливать насилие, потому что страдают все.

«Дети, которых травят в школе, получают психологическую травму на всю жизнь, — говорит Хломов. — Став взрослыми, они испытывают приступы страха, не уверены в себе, у них нередко развиваются психосоматические заболевания. Обидчики, уверенные в том, что любой конфликт можно разрешить силой, часто потом оказываются правонарушителями. К слову, 4 из 5 агрессоров — сами свидетели и жертвы насилия в семье. Они пытаются справиться с душевной болью через унижение других».

По словам учёного, не проходят бесследно такие истории и для свидетелей. Если ребёнок присутствует при насилии, но не пытается остановить его (потому что страшно самому оказаться на месте жертвы), он получает опыт беспомощности в ситуации несправедливости, убеждается в безнаказанности человека, облечённого властью и силой. А потом получается, что ребёнка или взрослого бьют, а он не кричит и не просит о помощи. Кроме того, игнорирование насилия учит быть циничными, равнодушными к чужой беде.

Родителям важно быть внимательными к ребёнку. «Если его обычное поведение изменилось, у него нет друзей в классе, постоянно плохое настроение, он отказывается идти школу, стал плохо учиться и т.д., важно сразу разобраться — поговорить с ребёнком, классным руководителем, родителями других детей, — советует Кирилл Хломов. — Если травля подтвердится, обязательно сообщите администрации школы. Желательно привлечь психологов. Важно научить детей останавливать агрессию и разрешать конфликт культурным способом. Можно обсудить с ребёнком переход в другую школу. Но надо понимать, что проблему в классе это не решит. Место жертвы или агрессора займут другие, просто потому что дети не знают иного способа разрешения конфликтов».

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Можно ли кричать?

Бывает, между учителем и учеником возникает непреодолимая антипатия. Ребёнок уверен, что педагог намеренно занижает ему оценки, кричит, унижает. В разбирательства с преподавателем вступают родители.

«Можно перейти в другой класс, если у ребёнка или родителей конфликт с конкретным учителем, а все остальные 24 человека счастливы и довольны, — считает председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. — Если же к педагогу есть серьёзные претензии у большинства родителей, то нужно написать коллективное заявление руководству школы с просьбой заменить учителя. Как правило, такая жалоба рассматривается в пользу детей и родителей».

Мама первоклассника Володи К., убеждённая, что учительница напрасно кричит на её сына, решила уволить неугодного педагога. Подговорила ребёнка делать аудиозаписи разговоров преподавателя и пошла с этими «доказательствами» в полицию. Родители остальных детей в классе встали на защиту учителя.

«Прежде чем начинать войну, надо разобраться — учитель повышает голос, чтобы дети его услышали, или на самом деле выходит из себя, — считает доцент факультета психологии Российского православного университета святого Иоанна Богослова Надежда Храмова. — Многие дети с младенчества приучены к тому, что родители на них кричат, и не слышат взрослых, когда те говорят спокойно. Поэтому и учителю приходится повышать голос. Вообще же детям авторитарный учитель нравится. Именно такой педагог нужен в начальной школе. Это не значит, что он должен быть злым и деспотичным тираном. Если учитель авторитарный, детям легко понимать, что от них требуется. Одно дело унижать и оскорблять ребёнка, другое — призывать к дисциплине. Учителю положена строгость. Но она должна быть с любовью к детям».

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«Мне кажется, начинать нужно не со скандалов и выяснений отношений, а с формирования у ребёнка уважения к учителю, — уверена мама ученицы 1-го класса Алёна Филиппова. — Нельзя подрывать его авторитет. Мы требуем от педагога идеальности, но забываем, как вечером делаем с детьми домашние задания. Всем так здорово, без повышения голоса получается всё объяснить доступным языком? А если родители скандалят с учителями на глазах детей — чего они добиваются? Чтобы боялись? А кого? Родителя? Ребёнка? И этим формируют неуважение к учителю. Но если ребёнок не уважает учителя, то и учиться успешно не сможет. В начальной школе это выражается невыполнением домашних заданий и равнодушием, а к средним классам такой ребёнок на каждом уроке провоцирует: «А что вы мне сделаете?» И правда, что? Ничего! Так давайте же начнём перемены с нас самих.

Кто из звёзд был трудным ребёнком?

Камерон Диас

Актриса признаётся, что в детстве была хулиганкой. Пропускала уроки, гуляя до вечера с друзьями, часто дралась, слушала рок-музыку. Во время одной из вечеринок девушку заметил фотограф Джефф Дюнас и предложил работу в модельном агентстве. Камерон подписала контракт и бросила школу. В 18 лет Диас прошла кастинг на главную роль в комедии «Маска». А после выхода фильма проснулась знаменитой.

Квентин Тарантино

Актёр и режиссёр рассказал, что ненавидел уроки и прогуливал все, кроме чтения и математики. Несчастную мать постоянно вызывали в школу, но она не могла справиться с сыном. И в бессилии разрешила ему бросить школу. Тарантино устроился билетёром в кинотеатр, а вечерами ходил на актёрские курсы. Тогда же он начал писать сценарии. Первой известной картиной стал триллер «Бешеные псы».

Кевин Спейси

Обладатель двух «Оскаров» и прочих кинонаград был отчислен из военной школы за хулиганство и драки. Мама вовремя почувствовала, что спасти чадо может актёрская стезя. Первые же роли в школьных спектаклях показали, что в этом и есть его призвание. А учёба сразу наладилась.

Анджелина Джоли

В школе Энджи одевалась во всё чёрное и вечно рисовала гробики в тетрадке по математике. Очень плохо училась, огрызалась на преподавателей, совсем не общалась с одноклассниками, которые часто оскорбляли её за необычную внешность. Ее даже перевели в спецкласс и заставили заниматься с психотерапевтом. Актриса признавалась СМИ, что к 20 годам перепробовала практически все виды наркотиков. Но вовремя остановилась.

Эминем

Главный белый рэпер пережил в школе немало ужасов, его часто били и унижали одноклассники. Провёл 3 года в 9-м классе из-за прогулов и плохих оценок. Однажды, когда его вызвали к доске отвечать про американскую конституцию, Эминем зачитал рэп с ненормативной лексикой. Тут же был отчислен без права на подачу апелляции.