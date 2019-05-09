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ТЕСТ: Поддаётесь ли вы гипнозу?

10.05.2019 15:08 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ТЕСТ: Поддаётесь ли вы гипнозу?
shutterstock.com

1. Вы легко меняете собственное мнение?

а) Да. б) Не очень. в) Нет.

2. Вы доверчивы?

а) Да. б) Не всегда. в) Нет.

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3. Вы верите в сверхъестественное?

а) Да. б) Не очень. в) Нет.

4. У вас богатое воображение?

а) Да. б) Не очень. в) Нет.

5. Вы уверены в собственных силах?

а) Нет. б) Когда как. в) Да.

6. У вас возникает дремотное состояние при монотонном чтении?

а) Да. б) Иногда. в) Нет.

7. Вы боитесь цыганок?

а) Да. б) Не очень. в) Нет.

8. Вы ироничны?

а) Нет. б) Не очень. в) Да.

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9. На вас навевает сон тихая, спокойная музыка?

а) Да. б) Не всегда. в) Нет.

10. Вы суеверны?

а) Да. б) Не очень. в) Нет.

11. Вам легко смотреть в глаза собеседнику?

а) Нет. б) Смотря какому. в) Да.

12. Вы всегда легко вникаете в суть слов собеседника?

а) Нет. б) Когда как. в) Да.

ТЕСТ: Поддаётесь ли вы гипнозу?
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Ознакомьтесь с выводами

Выбор преимущественно вариантов ответов «а» говорит о том, что вы не только легко поддаётесь чужому психологическому воздействию, но и отличаетесь повышенной внушаемостью. Вам следует быть очень осторожными в общении с незнакомыми людьми — вы можете оказаться жертвой не только пресловутых цыганок, но и людей, владеющих особыми психологическими практиками (начиная от гипноза и до нейролингвистического программирования).

Предпочтение вариантов ответов «б» говорит: вам трудно «навязать» чуждую вам точку зрения, но загипнотизировать вас вполне реально. А это означает, что вы относитесь к самой многочисленной категории людей. Постарайтесь быть самостоятельным, не зависящим от чужого мнения человеком.

Если же вы выбирали в основном вариант «в», это означает, что вам нечего опасаться: ввести вас в гипнотический транс на улице не сможет никто. И вам, конечно же, нечего бояться нахватавшихся «гипнотизирующих техник» самоучек или шарлатанов. Вполне возможно, что вы обладаете неординарным мышлением и психологической устойчивостью.

 
 
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