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Врач-дерматолог описал признаки перерождения родинки в меланому

11.05.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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23 мая – День профилактики меланомы. В связи с этим, с 14 по 20 мая на всей территории Брестской области в рамках общеевропейской компании «Евромеланома-2019» проводятся информационно-образовательные и консультативно-диагностические мероприятия.

Врач-дерматолог описал признаки перерождения родинки в меланому
Как рассказала корреспонденту pinsknews.by заведующая поликлиническим отделением филиала «Межрайонный кожно-венерологический диспансер» Н.А. Сидоренко, мероприятия проводятся с целью повысить осведомленность населения проблемам профилактики, раннего выявления и лечения меланомы, а также снижению онкологического риска и повышению мотивации к ведению здорового образа жизни.

Меланома – это злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток. Образуется на коже, реже – на сетчатке глаз, слизистых оболочках. Это агрессивная опухоль, не беспокоящая на ранней стадии. Поэтому особо важна ранняя диагностика меланомы.

Еще 30 лет назад в Республике Беларусь ежегодно выявлялось 60 первичных случаев меланомы в год, а сейчас эта цифра достигла более 700, т.е. число зарегистрированных случаев увеличилось более чем в 10 раз.

Установлено, что в 50-70% случаев развитие меланомы кожи происходит из родинок. Поэтому, чем у человека больше родинок, тем выше вероятность возникновения этой опухоли. Хотя подавляющее большинство родинок безобидны.

Родинки, или, говоря научным языком, невусы, имеются на теле каждого человека. Считается, что основная их масса, до 90 %, появляется к 25 годам. Но они могут возникать и позднее. Не важно, выступают ли родинки над поверхностью кожи и какого они цвета.

Но бывает, что родинка начинает неравномерно разрастаться или меняет цвет, ее поверхность становится «полированной» или она начинает кровоточить, т.е. в ней происходят изменения. Другой вариант — появление новой родинки непривычного вида. Именно такие непонятные новообразования требуют пристального внимания.

Среди факторов, провоцирующих перерождение родинок, — травматизация, которая ведет к их воспалению и инфицированию. Поэтому родинку рекомендуется удалить, если она натирается одеждой или обувью, либо расположена в месте, где ее можно зацепить или нечаянно срезать бритвой.

Кстати, шоколадный загар имеет мало общего со здоровьем. Специалисты утверждают, что здорового загара не бывает – это реакция кожи на повреждение ультрафиолетовым облучением. Чем больше времени человек проводит, подставляя тело лучам, тем выше вероятность неприятных последствий. Важна и активность солнца. Дерматологи постоянно и настойчиво советуют не находиться на пляже в период с 11 до 16 часов, когда солнце наиболее агрессивно.

В последнее время все больше говорят об опасности и «искусственного солнца» — солярия. По некоторым данным, один сеанс (а это, как правило, 5-10 мин.) равняется целому дню на пляже.

Всемирная организация здравоохранения признала ультрафиолетовое излучение канцерогеном наравне с мышьяком, курением и асбестом.

К сожалению, специфических мер профилактики меланомы не существует, но есть ряд мероприятий, которые снижают риск ее развития:

  • не травмируйте, не срывайте родинку, не пытайтесь избавиться от родинки самостоятельно;
  • при наличии на теле большого количества родинок и крупных пигментных пятен откажитесь от посещения солярия, массажа, душа с сильной струей воды и жесткой мочалки, слишком тесной одежды;
  • не злоупотребляйте солнечными ваннами, используйте качественные солнцезащитные кремы и очки;
  • запрещается выщипывать волосы из родинки;
  • делать на месте, где она расположена, электро- или лазерную эпиляцию;
  • проводите регулярное самообследование – осматривайте свои кожные покровы на предмет наличия на них необычных пигментных пятен и подозрительных новообразований, обращая внимание на количество и состояние родинок.

Бесплатный консультативный прием пациентов с подозрением на злокачественные новообразования кожи, в т.ч. меланому, будет проводиться 20 мая с 8.00 до 16.00 в филиале «Межрайонный кожвендиспансер» по предварительной записи по тел.  37-24-37.

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