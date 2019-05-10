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Врач-дерматолог описал признаки перерождения родинки в меланому
11.05.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
23 мая – День профилактики меланомы. В связи с этим, с 14 по 20 мая на всей территории Брестской области в рамках общеевропейской компании «Евромеланома-2019» проводятся информационно-образовательные и консультативно-диагностические мероприятия.
Еще 30 лет назад в Республике Беларусь ежегодно выявлялось 60 первичных случаев меланомы в год, а сейчас эта цифра достигла более 700, т.е. число зарегистрированных случаев увеличилось более чем в 10 раз.
Установлено, что в 50-70% случаев развитие меланомы кожи происходит из родинок. Поэтому, чем у человека больше родинок, тем выше вероятность возникновения этой опухоли. Хотя подавляющее большинство родинок безобидны.
Родинки, или, говоря научным языком, невусы, имеются на теле каждого человека. Считается, что основная их масса, до 90 %, появляется к 25 годам. Но они могут возникать и позднее. Не важно, выступают ли родинки над поверхностью кожи и какого они цвета.
Среди факторов, провоцирующих перерождение родинок, — травматизация, которая ведет к их воспалению и инфицированию. Поэтому родинку рекомендуется удалить, если она натирается одеждой или обувью, либо расположена в месте, где ее можно зацепить или нечаянно срезать бритвой.
Кстати, шоколадный загар имеет мало общего со здоровьем. Специалисты утверждают, что здорового загара не бывает – это реакция кожи на повреждение ультрафиолетовым облучением. Чем больше времени человек проводит, подставляя тело лучам, тем выше вероятность неприятных последствий. Важна и активность солнца. Дерматологи постоянно и настойчиво советуют не находиться на пляже в период с 11 до 16 часов, когда солнце наиболее агрессивно.
В последнее время все больше говорят об опасности и «искусственного солнца» — солярия. По некоторым данным, один сеанс (а это, как правило, 5-10 мин.) равняется целому дню на пляже.
К сожалению, специфических мер профилактики меланомы не существует, но есть ряд мероприятий, которые снижают риск ее развития:
Бесплатный консультативный прием пациентов с подозрением на злокачественные новообразования кожи, в т.ч. меланому, будет проводиться 20 мая с 8.00 до 16.00 в филиале «Межрайонный кожвендиспансер» по предварительной записи по тел. 37-24-37.
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