Под высоким давлением. Что делать гипертоникам, когда лекарства не помогают

Источник материала: Аргументы и факты

Кардиологи и терапевты продолжают назначать им препараты, но безуспешно. Помочь в таких случаях может... эндокринолог. Каким образом? Рассказывает кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.

Врачебная ошибка

— Артериальная гипертензия бывает первичной — это и есть гипертоническая болезнь. И вторичной, или симптоматической, когда артериальное давление повышается из-за поражения конкретных органов. Чаще всего это происходит из-за заболевания почек или их сосудов. А наиболее распространённой эндокринной патологией бывает сбой работы надпочечников, когда они вырабатывают много гормона альдостерона. Именно из-за этого повышается давление у каждого десятого пациента с гипертензией. Это очень много.

К сожалению, врачи не нацелены на диагностику такой гипертонии. Почему это важно делать? Избыток альдостерона сам по себе токсичен для сердца и почек. Из-за этого в разы чаще развиваются нарушения ритма сердца, инфаркты, инсульты, снижение функции почек и сахарный диабет 2-го типа. И даже если давление такому пациенту удаётся нормализовать, уровень альдостерона всё равно останется повышенным, гормон продолжит оказывать своё токсическое действие, и все риски, приведённые выше, будут сохраняться.

Порой низкая осведомлённость врачей общей практики, терапевтов и кардиологов о такой гипертензии приводит к тому, что они редко её выявляют. Такая проблема существует не только в нашей стране. Но всё больше эндокринологических сообществ призывают хотя бы раз в жизни проверить у каждого пациента с артериальной гипертонией уровни альдостерона и ренина. Благодаря этому анализу можно исключить или заподозрить повышенную продукцию альдостерона. Ренин, тоже играющий большую роль в регуляции давления, при этом будет, наоборот, понижен, или, как говорят эндокринологи, «задавлен». К сожалению, пока такие исследования делают зачастую платно, но цена их не запредельная, и они, несомненно, важны для правильного лечения.

Диагноз — как детектив

Ещё одна особенность такой гипертензии в том, что она не имеет специфических симптомов и заподозрить её можно лишь по некоторым признакам. Например, у 30% таких больных в крови обычно понижена концентрация калия, а натрий, наоборот, бывает ближе к верхней границе нормы. Другой настораживающий симптом — частое мочеиспускание и жажда. Нередко бывает синдром ночного апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне. Это состояние является одной из четырёх наиболее частых причин вторичной гипертензии после заболеваний почек и повышенного альдостерона. Сам пациент апноэ может не замечать, но будет страдать из-за сонливости и усталости днём. Чаще такие состояния возникают у полных людей. При неподдающейся лечению гипертензии, когда больной порой принимает три препарата или больше, но они не снижают давления, обязательно надо исключать ночное апноэ.

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Возвращаясь к повышенному альдостерону, отмечу, что обнаружение высокого альдостерона ещё не окончательный диагноз. После этого эндокринологи проводят специальный тест с физраствором. Если он положительный, то далее нужно найти причину повышения альдостерона, определить, какой из надпочечников в этом виноват. Первым этапом проводят компьютерную томографию надпочечников. Но даже если в них не обнаружат изменений, это не значит, что они здоровы. На следующем этапе важно определить, повышен ли синтез альдостерона только в одном надпочечнике, левом или правом, или с обеих сторон. Ведь если задействован лишь один, его можно удалить, и это может излечить человека радикально. Для этого альдостерон определяют раздельно в венах, отходящих от этих желёз внутренней секреции. Если повышение наблюдается с обеих сторон, то назначают препараты, блокирующие действие альдостерона и его токсические эффекты. Как показывает опыт, это помогает не только снижать давление, но и улучшать качество жизни и прогноз у пациентов с такой гипертензией.