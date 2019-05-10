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Под высоким давлением. Что делать гипертоникам, когда лекарства не помогают

11.05.2019 11:07 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Под высоким давлением. Что делать гипертоникам, когда лекарства не помогают
shutterstock.com

Кардиологи и терапевты продолжают назначать им препараты, но безуспешно. Помочь в таких случаях может... эндокринолог. Каким образом? Рассказывает кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина.

Врачебная ошибка

— Артериальная гипертензия бывает первичной — это и есть гипертоническая болезнь. И вторичной, или симптоматической, когда артериальное давление повышается из-за поражения конкретных органов. Чаще всего это происходит из-за заболевания почек или их сосудов. А наиболее распространённой эндокринной патологией бывает сбой работы надпочечников, когда они вырабатывают много гормона альдостерона. Именно из-за этого повышается давление у каждого десятого пациента с гипертензией. Это очень много.

Под высоким давлением. Что делать гипертоникам, когда лекарства не помогают Меню гипертоника. Простые продукты, которые снижают давление

К сожалению, врачи не нацелены на диагностику такой гипертонии. Почему это важно делать? Избыток альдостерона сам по себе токсичен для сердца и почек. Из-за этого в разы чаще развиваются нарушения ритма сердца, инфаркты, инсульты, снижение функции почек и сахарный диабет 2-го типа. И даже если давление такому пациенту удаётся нормализовать, уровень альдостерона всё равно останется повышенным, гормон продолжит оказывать своё токсическое действие, и все риски, приведённые выше, будут сохраняться.

Порой низкая осведомлённость врачей общей практики, терапевтов и кардиологов о такой гипертензии приводит к тому, что они редко её выявляют. Такая проблема существует не только в нашей стране. Но всё больше эндокринологических сообществ призывают хотя бы раз в жизни проверить у каждого пациента с артериальной гипертонией уровни альдостерона и ренина. Благодаря этому анализу можно исключить или заподозрить повышенную продукцию альдостерона. Ренин, тоже играющий большую роль в регуляции давления, при этом будет, наоборот, понижен, или, как говорят эндокринологи, «задавлен». К сожалению, пока такие исследования делают зачастую платно, но цена их не запредельная, и они, несомненно, важны для правильного лечения.

Диагноз — как детектив

Ещё одна особенность такой гипертензии в том, что она не имеет специфических симптомов и заподозрить её можно лишь по некоторым признакам. Например, у 30% таких больных в крови обычно понижена концентрация калия, а натрий, наоборот, бывает ближе к верхней границе нормы. Другой настораживающий симптом — частое мочеиспускание и жажда. Нередко бывает синдром ночного апноэ — кратковременные остановки дыхания во сне. Это состояние является одной из четырёх наиболее частых причин вторичной гипертензии после заболеваний почек и повышенного альдостерона. Сам пациент апноэ может не замечать, но будет страдать из-за сонливости и усталости днём. Чаще такие состояния возникают у полных людей. При неподдающейся лечению гипертензии, когда больной порой принимает три препарата или больше, но они не снижают давления, обязательно надо исключать ночное апноэ.

Под высоким давлением. Что делать гипертоникам, когда лекарства не помогают
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Возвращаясь к повышенному альдостерону, отмечу, что обнаружение высокого альдостерона ещё не окончательный диагноз. После этого эндокринологи проводят специальный тест с физраствором. Если он положительный, то далее нужно найти причину повышения альдостерона, определить, какой из надпочечников в этом виноват. Первым этапом проводят компьютерную томографию надпочечников. Но даже если в них не обнаружат изменений, это не значит, что они здоровы. На следующем этапе важно определить, повышен ли синтез альдостерона только в одном надпочечнике, левом или правом, или с обеих сторон. Ведь если задействован лишь один, его можно удалить, и это может излечить человека радикально. Для этого альдостерон определяют раздельно в венах, отходящих от этих желёз внутренней секреции. Если повышение наблюдается с обеих сторон, то назначают препараты, блокирующие действие альдостерона и его токсические эффекты. Как показывает опыт, это помогает не только снижать давление, но и улучшать качество жизни и прогноз у пациентов с такой гипертензией.

 
 
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Примерно каждому пятому гипертонику не удаётся снизить давление с помощью лекарств.
 
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