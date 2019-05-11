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Чувство по заказу. Как у сердцеедов получается влюбить в себя кого угодно

12.05.2019 07:35 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Чувство по заказу. Как у сердцеедов получается влюбить в себя кого угодно
shutterstock.com

По мнению ученых, дело не только в обаянии и сверхъестественной сексуальности. Часто такие люди неосознанно или сознательно используют простые законы психологии.

Смотри в глаза

Гарвардский психолог Зик РУБИН в одном из своих исследований задался вопросом: можно ли измерить любовь? Ответ он нашел в частоте и продолжительности взглядов, которыми обмениваются влюбленные. Оказалось, при разговоре влюбленные смотрят друг на друга 75% времени. При обычном общении люди смотрят друг на друга от 30 до 60% времени.

При этом взгляд в глаза может не только быть следствием влюбленности, но и стать ее первопричиной. Глядя на кого-то долго и часто, вы обманываете свой мозг, который воспринимает такое действие как любовный сигнал. Вырабатывается гормон фенилэтиламин, что в свою очередь вызывает ощущения, которые человек испытывает при зарождающейся любви.

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Приглуши свет

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Ученые еще в 60-х годах прошлого века обнаружили взаимосвязь между размером зрачка и привлекательностью человека. Мужчинам показывали 2 фотографии одной и той же женщины. Фото были идентичными, за исключением одной маленькой детали — на одном зрачки дамы были увеличены. Все испытуемые нашли, что на снимке с расширенными зрачками женщина выглядит сексуальнее и притягательнее. При этом никто не понял, в чем разница между фотографиями. Этого эффекта можно добиться искусственно. Известно, что в темноте зрачки расширяются. Так что просто приглушите свет, зажгите свечи вместо обычного освещения – и  ваш образ заиграет новыми красками.

Холодно – горячо

«Феномен дефицита» хорошо знаком профессиональным манипуляторам, и на этот крючок попадались многие. Если после череды интенсивных встреч и свиданий резко исчезнуть или видимо «охладеть», то есть создать дистанцию и дефицит своего присутствия, то интерес к такому партнеру резко возрастёт. Этот прием выполняет сразу несколько функций: не позволяет пресытиться друг другом, дает другому человеку прочувствовать, насколько приятным и важным для него стало ваше общение (ведь согласно «принципу дефицита» редкие, уникальные или лимитированные предметы вызывают наибольший спрос). В это время можно взять свои эмоции под контроль и начать мыслить здраво.  Правда, злоупотреблять таким методом не стоит, иначе вместо влюбленности в вас можно получить истеричную, навязчивую привязанность или, наоборот, разрыв отношений.

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Солнечный образ

Чем ярче, позитивнее вы себя преподнесете, тем больше приятных мыслей станете вызывать у избранника, даже если вас не будет рядом. При этом не важно, какой человек вы на самом деле. Важен образ, который остается, когда вас нет рядом. Скажете, лицедейство? Возможно, но если вы не выдаете себя за другого человека, а просто подчеркиваете собственные, реально существующие положительные стороны, то разоблачение вам не грозит.

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Напротив, со временем позитивные черты характера действительно начнут преобладать над негативными. Кстати, согласно исследованию, проведенному учеными Гарвардской школы бизнеса, 79% испытуемых предпочли бы оказаться на свидании с откровенным и искренним человеком, который не склонен что-либо скрывать, даже если речь идет о странных привычках и вкусах, неловких ситуациях, которые с ним случались, и негативных чертах характера. Ведь это объединяет так же, как и общие секреты: когда мы рассказываем какую-то тайну, между нами и собеседником возникает особая связь, основанная на доверии и понимании.

С дарами подождать

Когда человек нравится, ему хочется подарить если не весь мир, то хотя бы запонки или плюшевого мишку. К тому же, делая доброе дело или одолжение, мы чувствуем себя лучше. Мы довольны собой и испытываем теплые эмоции по отношению к человеку, которого одариваем. Оправдывая свои действия или затраты, мы часто идеализируем объект своей щедрости и убеждаем себя, что он достоин такого отношения как никто другой. В результате возникает эмоциональный «якорь», и человек начинает нравиться нам еще больше. С другой стороны, когда кто-то делает приятное нам, включаются и другие эмоции, причем не всегда положительные. В основном появляются чувство долга и осознание необходимости отплатить чем-то. Все осложняется, когда благородный жест исходит от человека, который нам не очень симпатичен или вовсе неприятен. Так что стоит иметь в виду этот психологический эффект, особенно если человек вам нравится больше, чем вы ему. Ждите подарка или создайте ситуацию, когда дарить что-то придется ему, а не вам.

 
 
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Очень часто сердцеедки и сердцееды не обладают ни особыми талантами, ни выдающейся внешностью. Но при этом способны влюбить в себя кого угодно.
 
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