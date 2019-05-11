Клещи: зона риска. С 1 по 9 мая в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 39 человек

Источник материала: Вороновская газета





Среди них 12 детей. С начала года зарегистрировано 324 пострадавших.

Наибольшее количество пострадавших в Гродно и Гродненском районе – от укусов клещей пострадал 31 человек. Как отметили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, чаще всего нападения членистоногих происходят в лесных массивах, на окраинах населенных пунктов. Но поберечь себя стоит и на территории частных домовладений и в сельской местности.

– Около домов необходимо регулярно скашивать траву и убирать лишние кустарники. Можно высадить растения, которые будут отпугивать кровососов – чабрец, шалфей, кавказскую ромашку. Для личной защиты следует использовать репелленты, – рассказала энтомолог областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Валентина Слизевич.

Кстати, обработку приусадебных участков от клещей можно заказать в центрах гигиены и эпидемиологии по месту жительства или сделать ее самостоятельно, с помощью специальных химических средств.





Клещи переносят крайне опасные заболевания, среди них чаще всего на территории Беларуси встречаются лайм-боррелиоз и клещевой энцефалит. В этом году было зарегистрировано 35 случаев болезни Лайма, но многие из них связаны с прошлогодними укусами, так как инкубационный период заболевания может достигать полугода. Случаи клещевого энцефалита в этом году не зарегистрированы.

Меры предосторожности

— Лучше выбрать одежду для прогулки в лесу из плотной, не ворсистой ткани. То, что паразиты цепляются за светлое – миф, они ориентируются по запаху. Одежда должна плотно прилегать к телу, не забудьте о головном уборе.

— Когда гуляете, старайтесь держаться середины тропинок, клещи живут в траве, особенно в высокой. Для отдыха лучше выбирать солнечные поляны без кустарников.

— Клещ не присасывается сразу, вначале он ищет место. Поэтому каждый час осматривайте себя и своих спутников. В зоне риска – область головы, особенно за ушами, шея. Если у вас есть домашние животные, их тоже осматривайте и обрабатывайте специальными средствами после прогулки.

— Стоит тщательно проверять предметы и цветы, принесенные из леса. Клещ может быть и на них.

Вероника КОЗЛОВСКАЯ

Фото: архив ГП https://grodnonews.by/