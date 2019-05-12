Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости

Источник материала: Аргументы и факты

Неужели эту тяжелейшую болезнь так просто обвести вокруг пальца? Рассказывает замдиректора по научной работе Научного центра неврологии профессор Маринэ Танашян.

Лидия Юдина, «АиФ»: Маринэ Мовсесовна, так ли проста болезнь Альцгеймера, как порой кажется людям непосвящённым?

Маринэ Танашян: Нужно сразу оговориться: между российскими и западными учёными существуют определённые «трудности перевода».

На Западе (в частности, в США) диагноз «болезнь Альцгеймера» ставят всем пациентам, которые имеют жалобы на когнитивные нарушения (например, на ухудшение памяти). В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.

Российские неврологи считают, что когнитивные дисфункции — это более широкий пласт нарушений, которые могут возникать после любой сосудистой мозговой катастрофы (особенно после инсульта), сопровождать сахарный диабет, длительно протекающую артериальную гипертонию и т. д. Даже после операций, которые проводятся под общей анестезией, у пациентов могут отмечаться минимальные изменения вещества мозга, которые впоследствии могут привести к развитию когнитивных нарушений. Но эти состояния никак не связаны с болезнью Альцгеймера.

Нарушения памяти, трудности с концентрацией внимания могут отмечаться даже после одной бессонной ночи. Мозг — это орган, который не может депонировать энергетические субстраты и поэтому нуждается в постоянном притоке крови с достаточным количеством кислорода, глюкозы и т. д. Если человек не высыпается, мозг недополучает необходимых ему веществ и начинает «сбоить». Поэтому первое, что советует врач-невролог пациентам с жалобами на ухудшение памяти и внимания, — наладить режим труда и отдыха. Особенно полноценного сна, который позволяет быстро восстановиться мозговым клеткам (нейронам).





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Провокация для мозга

— Может ли человек сам, не обращаясь к врачам, отличить болезнь Альцгеймера от других нарушений?

— Существуют специальные методы диагностики — в частности, тесты, суть которых — провокация мозга. Они позволяют понять, насколько правильно мозг отвечает на то или иное задание, а потом по разным шкалам определить степень когнитивной дисфункции. Однако помните: диагноз может поставить только врач! К тому же для более точной диагностики обычно проводятся исследования вещества мозга (магнитно-резонансная томография), чтобы исключить другую морфологическую патологию.





Упражнения «АНТИ-АЛЬЦГЕЙМЕР»: 1. Можете вы увидеть 10 лиц на дереве? 2. Видите ли вы лицо на картине?

— В каком возрасте чаще возникает болезнь?

— Стойкие когнитивные нарушения могут отмечаться в разном возрасте. Но болезнь Альцгеймера — возрастзависимая дегенерация головного мозга — это всё-таки болезнь пожилых, она резко прогрессирует в зрелом возрасте (есть данные, что после 80 лет ею страдает чуть ли не каждый второй).

На опережение

— Возвращаясь к книге американского невролога... Возможна ли профилактика болезни Альцгеймера?

— Безусловно! Давно замечено, что недуг крайне редко фиксируется у людей, занятых интеллектуальным трудом.

Новые занятия создают в мозге новые синаптические связи между разными участками мозга, поэтому советы путешествовать, знакомиться с новыми людьми, изучать иностранные языки действительно актуальны.

Физические упражнения улучшают кровоснабжение мозга. Исследования показывают, что гиподинамия ведёт к сосудистым катастрофам в той же степени, что и алкоголь и курение. Практически у всех представителей сидячих профессий при обследовании выявляются хроническая ишемия головного мозга и асимптомные стенозы (сужения) его сосудов.

В ответ на вопрос об «антиальцгеймеровской» диете никто не оспаривает необходимость правильного питания и физической активности. Однако остановить нейродегенеративный процесс правильное питание не в состоянии. Правильный рацион поможет при метаболическом дисбалансе, который чреват энцефалопатией (повреждением мозга) и в результате которого могут возникнуть когнитивные нарушения.