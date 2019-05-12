ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости

13.05.2019 10:33 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости
shutterstock.com

Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старостиНеужели эту тяжелейшую болезнь так просто обвести вокруг пальца? Рассказывает замдиректора по научной работе Научного центра неврологии профессор Маринэ Танашян.

Лидия Юдина, «АиФ»: Маринэ Мовсесовна, так ли проста болезнь Альцгеймера, как порой кажется людям непосвящённым?

Маринэ Танашян: Нужно сразу оговориться: между российскими и западными учёными существуют определённые «трудности перевода».

Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости Разминка для мозгов. Что может остановить болезнь Альцгеймера

На Западе (в частности, в США) диагноз «болезнь Альцгеймера» ставят всем пациентам, которые имеют жалобы на когнитивные нарушения (например, на ухудшение памяти). В нашей стране болезнь Альцгеймера рассматривают как тяжёлое нейродегенеративное заболевание, которое сопровождается разрушением связей между клетками мозга и, как следствие, нарушением слаженной работы мозга.

Российские неврологи считают, что когнитивные дисфункции — это более широкий пласт нарушений, которые могут возникать после любой сосудистой мозговой катастрофы (особенно после инсульта), сопровождать сахарный диабет, длительно протекающую артериальную гипертонию и т. д. Даже после операций, которые проводятся под общей анестезией, у пациентов могут отмечаться минимальные изменения вещества мозга, которые впоследствии могут привести к развитию когнитивных нарушений. Но эти состояния никак не связаны с болезнью Альцгеймера.

Нарушения памяти, трудности с концентрацией внимания могут отмечаться даже после одной бессонной ночи. Мозг — это орган, который не может депонировать энергетические субстраты и поэтому нуждается в постоянном притоке крови с достаточным количеством кислорода, глюкозы и т. д. Если человек не высыпается, мозг недополучает необходимых ему веществ и начинает «сбоить». Поэтому первое, что советует врач-невролог пациентам с жалобами на ухудшение памяти и внимания, — наладить режим труда и отдыха. Особенно полноценного сна, который позволяет быстро восстановиться мозговым клеткам (нейронам).


Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости
Нажимите для увеличения

Провокация для мозга

— Может ли человек сам, не обращаясь к врачам, отличить болезнь Альцгеймера от других нарушений?

— Существуют специальные методы диагностики — в частности, тесты, суть которых — провокация мозга. Они позволяют понять, насколько правильно мозг отвечает на то или иное задание, а потом по разным шкалам определить степень когнитивной дисфункции. Однако помните: диагноз может поставить только врач! К тому же для более точной диагностики обычно проводятся исследования вещества мозга (магнитно-резонансная томография), чтобы исключить другую морфологическую патологию.


Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости
Упражнения «АНТИ-АЛЬЦГЕЙМЕР»: 1. Можете вы увидеть 10 лиц на дереве? 2. Видите ли вы лицо на картине?

— В каком возрасте чаще возникает болезнь?

— Стойкие когнитивные нарушения могут отмечаться в разном возрасте. Но болезнь Альцгеймера — возрастзависимая дегенерация головного мозга — это всё-таки болезнь пожилых, она резко прогрессирует в зрелом возрасте (есть данные, что после 80 лет ею страдает чуть ли не каждый второй).

На опережение

— Возвращаясь к книге американского невролога... Возможна ли профилактика болезни Альцгеймера?

— Безусловно! Давно замечено, что недуг крайне редко фиксируется у людей, занятых интеллектуальным трудом.

Обмануть Альцгеймера. Как сохранить ясный ум до глубокой старости Альцгеймер подождет. 7 веских причин, чтобы начать писать от руки

Новые занятия создают в мозге новые синаптические связи между разными участками мозга, поэтому советы путешествовать, знакомиться с новыми людьми, изучать иностранные языки действительно актуальны.

Физические упражнения улучшают кровоснабжение мозга. Исследования показывают, что гиподинамия ведёт к сосудистым катастрофам в той же степени, что и алкоголь и курение. Практически у всех представителей сидячих профессий при обследовании выявляются хроническая ишемия головного мозга и асимптомные стенозы (сужения) его сосудов.

В ответ на вопрос об «антиальцгеймеровской» диете никто не оспаривает необходимость правильного питания и физической активности. Однако остановить нейродегенеративный процесс правильное питание не в состоянии. Правильный рацион поможет при метаболическом дисбалансе, который чреват энцефалопатией (повреждением мозга) и в результате которого могут возникнуть когнитивные нарушения.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский исследователь Кеннет Косик в своей новой книге «Перехитрить Альцгеймер» объясняет, что недуга можно избежать с помощью простых и доступных каждому...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Адский доктор. «Здоровые» советы бабушек, которые лучше забыть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Вороновская газета
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика