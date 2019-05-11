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Усиление мер для сохранения здоровья и соблюдения прав

16.05.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Усиление мер для сохранения здоровья и соблюдения прав Ежегодно в третье воскресенье мая  вспоминают людей, умерших от СПИДа.

Впервые Международный День памяти людей, умерших от СПИДа, был проведен в 1983г. в американском городе Сан-Франциско. В 80-е годы стремительно увеличивалось количество новых случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. нарастала смертность от СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита). СПИД – это последняя, наиболее тяжелая стадия ВИЧ-инфекции.  В то время ещё не существовало лечения. Согласно мировой статистке за весь период наблюдения от СПИДа умерло около 35 миллионов человек.

В 1987г. активист Клив Джонс предложил создать лоскутное одеяло в память обо всех людях, умерших от СПИДа –  квилт. Символом движения по предупреждению этой болезни стала красная ленточка, приколотая к одежде. Этот атрибут придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур, которого также затронула проблема ВИЧ/СПИДа.И в настоящее время в этот день активисты  акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

В нашей стране проживает более 21 тысячи человек с ВИЧ-позитивным статусом.  В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции –  более 78% случаев. Наибольшее число случаев  регистрируется среди лиц в возрасте от 30 до 44 лет (58% всех случаев). В структуре заболевших из каждых 10 человек – 6 мужчины.  В Витебской области по состоянию на 01.05. 2019 зарегистрировано 1455 случаев ВИЧ-инфекции, из которых  314 человек уже нет в живых.В области также превалирует половой путь передачи – 81,8%(за весь период наблюдения), за 1 квартал текущего года – 92,8%. Самые высокие показатели заболеваемости  в  возрастных группах 30-39 лет (40,3%) и 40-44года (20,2%).

ВИЧ-инфекция – хроническое медикаментозно управляемое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В настоящее время полностью удалить ВИЧ из организма нельзя. В то же время, благодаря современным методам лечения и диагностики возможно остановить прогрессирование заболевания и не допустить развитие терминальной стадии заболевания.

СПИД не разовьется, если ВИЧ-позитивный человек:

  • как можно раньше узнает свой ВИЧ-статус;
  • регулярно будет посещать врача-инфекциониста;
  • проходить необходимые обследования (определение количества клеток иммунной системы (СD4-лимфоцитов) и вирусных частиц (вирусная нагрузка) в крови;
  • получать высокоэффективную антиретровирусную терапию (АРТ);
  • ответственно относиться к приему лекарственных препаратов (не пропускать их прием, соблюдать назначенную схему лечения), что позволит в ходе лечения достигнуть неопределяемой вирусной нагрузки.

Эти мероприятия (проводимые в нашей стране на бесплатной основе) составляют основу диспансерного наблюдения за пациентами с диагнозом «ВИЧ-инфекция» и направлены на удлинение продолжительности  жизни и трудоспособности, предупреждение прогрессирования заболевания,  профилактики и своевременного лечения оппортунистических инфекций.  Цель диспансеризации — продлить жизни человека, инфицированного ВИЧ, сделать ее социально содержательной и экономически продуктивной. По последним научным данным продолжительность жизни ВИЧ-позитивного человека, приверженного к диспансеризации и лечению, сопоставима с продолжительностью жизни человека без диагноза.

В связи с этим сегодня  звучит призыв к тестированию и самотестированию на ВИЧ.  Важно понимать, что даже человек, не являющийся представителем групп высокого риска, по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об этом. Своевременное выявление вируса дает возможность бороться за качество и продолжительность жизни каждого отдельно взятого человека.

По итогам за 1 квартал 2019 года в стране достигнуты следующие индикаторные показатели стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-90»:

  • Знают о своем ВИЧ-позитивном статусе 81,1% ЛЖВ от их оценочного числа, равного 26 000 человек, (Витебская область на 01.04. 2019 – 81,5%);
  • Находятся на лечении 77% ЛЖВ, (Витебская область – 01.04. 2019 76,2%);
  • Неопределяемая вирусная нагрузка достигнута у 74,2% ЛЖВ, находящихся на лечении, (Витебская область – 01.04. 2019 83,8%).

В 2019 году Международный День памяти людей, умерших от СПИДа, обозначен темой «УСИЛЕНИЕ МЕР ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ».  Тема этого дня подчеркивает важность понимания многих аспектов ВИЧ-инфекции, касающихся жизни как отдельного человека, так и общества в целом, и дает возможность подумать о себе и о близких, почтить память тех, кто ушел и сделать все, чтобы понять жизнь людей, которых коснулась проблема ВИЧ-инфекции. Здоровье будущих поколений находится в руках тех, кто живет сегодня.

Меры, имеющие особое значение:

  • СНИЖЕНИЕ СТИГМЫ В ОТНОШЕНИИ ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ
  • УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПА К ЛЕЧЕНИЮ И УСЛУГАМ
  • УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСУРСОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОВЛЕЧЕННОСТИ В АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Основными целями проводимых  мероприятий являются:

— повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции и СПИДе;

— повышение уровня толерантности и искоренение дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ;

— соблюдение прав;

-обеспечение всеобщего доступа населения к услугам по профилактике, лечению, уходу и  социальной поддержке, тестированию;

— укрепление взаимодействия между государственными и негосударственными учреждениями и организациями в сфере профилактики ВИЧ/СПИД

Сегодня профилактика ВИЧ-инфекции носит комплексный характер и  направлена на изменение рискованного поведения на безопасное, формирование ответственного отношения к своему здоровью и приверженности здоровому образу жизни в целом.

Предупредить инфицирование можно, соблюдая следующие правила:

—    не употреблять инъекционные наркотики;

— избегать случайных половых контактов и хранить верность одному партнеру;

—    пользоваться презервативом при случайных половых контактах;

—   своевременно обращаться за медицинской помощью в случае воспалительных

заболеваний репродуктивной системы и инфекций, передаваемых половым путем;

—  инвазивные процедуры (татуировки, пирсинг и другие) проводить только в специализированных учреждениях;

—  пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (бритвы, лезвия и маникюрные принадлежности и т.д.).

По многолетней традиции Беларусь в этот день присоединится к международному движению. В столице и областных центрах пройдут  массовые мероприятия, акции по привлечению к тестированию на ВИЧ, информационные акции в учреждениях, на предприятиях, на городских площадках при участии отделов исполнительных комитетов, областных/зональных центров гигиены и эпидемиологии, учреждений здравоохранения и общественных организаций.

В Витебске 17.05.2019 в 15.00 на пощади Победы состоится  городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ.

Приглашаем всех неравнодушных людей присоединиться к участию вмероприятиях международной акции, посвящённой Дню памяти людей, умерших от СПИДа.

 

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»

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