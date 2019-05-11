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Усиление мер для сохранения здоровья и соблюдения прав
16.05.2019 — Новости Здоровья | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
Ежегодно в третье воскресенье мая вспоминают людей, умерших от СПИДа.
Впервые Международный День памяти людей, умерших от СПИДа, был проведен в 1983г. в американском городе Сан-Франциско. В 80-е годы стремительно увеличивалось количество новых случаев ВИЧ-инфекции, в т.ч. нарастала смертность от СПИДа (синдрома приобретенного иммунодефицита). СПИД – это последняя, наиболее тяжелая стадия ВИЧ-инфекции. В то время ещё не существовало лечения. Согласно мировой статистке за весь период наблюдения от СПИДа умерло около 35 миллионов человек.
В 1987г. активист Клив Джонс предложил создать лоскутное одеяло в память обо всех людях, умерших от СПИДа – квилт. Символом движения по предупреждению этой болезни стала красная ленточка, приколотая к одежде. Этот атрибут придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур, которого также затронула проблема ВИЧ/СПИДа.И в настоящее время в этот день активисты акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.
В нашей стране проживает более 21 тысячи человек с ВИЧ-позитивным статусом. В стране превалирует половой путь передачи ВИЧ-инфекции – более 78% случаев. Наибольшее число случаев регистрируется среди лиц в возрасте от 30 до 44 лет (58% всех случаев). В структуре заболевших из каждых 10 человек – 6 мужчины. В Витебской области по состоянию на 01.05. 2019 зарегистрировано 1455 случаев ВИЧ-инфекции, из которых 314 человек уже нет в живых.В области также превалирует половой путь передачи – 81,8%(за весь период наблюдения), за 1 квартал текущего года – 92,8%. Самые высокие показатели заболеваемости в возрастных группах 30-39 лет (40,3%) и 40-44года (20,2%).
ВИЧ-инфекция – хроническое медикаментозно управляемое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В настоящее время полностью удалить ВИЧ из организма нельзя. В то же время, благодаря современным методам лечения и диагностики возможно остановить прогрессирование заболевания и не допустить развитие терминальной стадии заболевания.
СПИД не разовьется, если ВИЧ-позитивный человек:
Эти мероприятия (проводимые в нашей стране на бесплатной основе) составляют основу диспансерного наблюдения за пациентами с диагнозом «ВИЧ-инфекция» и направлены на удлинение продолжительности жизни и трудоспособности, предупреждение прогрессирования заболевания, профилактики и своевременного лечения оппортунистических инфекций. Цель диспансеризации — продлить жизни человека, инфицированного ВИЧ, сделать ее социально содержательной и экономически продуктивной. По последним научным данным продолжительность жизни ВИЧ-позитивного человека, приверженного к диспансеризации и лечению, сопоставима с продолжительностью жизни человека без диагноза.
В связи с этим сегодня звучит призыв к тестированию и самотестированию на ВИЧ. Важно понимать, что даже человек, не являющийся представителем групп высокого риска, по тем или иным причинам может быть инфицирован ВИЧ и долгое время даже не догадываться об этом. Своевременное выявление вируса дает возможность бороться за качество и продолжительность жизни каждого отдельно взятого человека.
По итогам за 1 квартал 2019 года в стране достигнуты следующие индикаторные показатели стратегической цели ЮНЭЙДС «90-90-90»:
В 2019 году Международный День памяти людей, умерших от СПИДа, обозначен темой «УСИЛЕНИЕ МЕР ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ». Тема этого дня подчеркивает важность понимания многих аспектов ВИЧ-инфекции, касающихся жизни как отдельного человека, так и общества в целом, и дает возможность подумать о себе и о близких, почтить память тех, кто ушел и сделать все, чтобы понять жизнь людей, которых коснулась проблема ВИЧ-инфекции. Здоровье будущих поколений находится в руках тех, кто живет сегодня.
Меры, имеющие особое значение:
Основными целями проводимых мероприятий являются:
— повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции и СПИДе;
— повышение уровня толерантности и искоренение дискриминации по отношению к людям, живущим с ВИЧ;
— соблюдение прав;
-обеспечение всеобщего доступа населения к услугам по профилактике, лечению, уходу и социальной поддержке, тестированию;
— укрепление взаимодействия между государственными и негосударственными учреждениями и организациями в сфере профилактики ВИЧ/СПИД
Сегодня профилактика ВИЧ-инфекции носит комплексный характер и направлена на изменение рискованного поведения на безопасное, формирование ответственного отношения к своему здоровью и приверженности здоровому образу жизни в целом.
Предупредить инфицирование можно, соблюдая следующие правила:
— не употреблять инъекционные наркотики;
— избегать случайных половых контактов и хранить верность одному партнеру;
— пользоваться презервативом при случайных половых контактах;
— своевременно обращаться за медицинской помощью в случае воспалительных
заболеваний репродуктивной системы и инфекций, передаваемых половым путем;
— инвазивные процедуры (татуировки, пирсинг и другие) проводить только в специализированных учреждениях;
— пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (бритвы, лезвия и маникюрные принадлежности и т.д.).
По многолетней традиции Беларусь в этот день присоединится к международному движению. В столице и областных центрах пройдут массовые мероприятия, акции по привлечению к тестированию на ВИЧ, информационные акции в учреждениях, на предприятиях, на городских площадках при участии отделов исполнительных комитетов, областных/зональных центров гигиены и эпидемиологии, учреждений здравоохранения и общественных организаций.
В Витебске 17.05.2019 в 15.00 на пощади Победы состоится городская акция «Узнай свой ВИЧ-статус» с проведением экспресс-тестирования на ВИЧ.
Приглашаем всех неравнодушных людей присоединиться к участию вмероприятиях международной акции, посвящённой Дню памяти людей, умерших от СПИДа.
Отдел профилактики ВИЧ/СПИД ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
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