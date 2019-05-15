Ученые заявляют о вреде солнцезащитных кремов

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: американские ученые сделали неприятное открытие: соединения из солнцезащитных кремов могут попадать в кровь, причем происходит это довольно быстро, а концентрация относительно высока.

В рамках исследования эксперты просили 24 добровольцев в лабораторных условиях наносить солнцезащитные средства на кожу четыре раза в день на протяжении четырех дней. Cредства наносились в рекомендованном объеме - 2 миллиграмма на квадратный сантиметр (покрывалось 75% тела).

Оказалось, спустя всего день концентрация соединения превысила допустимые пороговые значения. Более того, концентрация повышалась в последующие дни. Значит, соединения могут накапливаться.