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Ученые заявляют о вреде солнцезащитных кремов

16.05.2019 18:09 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ученые заявляют о вреде солнцезащитных кремов
Фото из открытых источников

Комментарий «АиФ»: американские ученые сделали неприятное открытие: соединения из солнцезащитных кремов могут попадать в кровь, причем происходит это довольно быстро, а концентрация относительно высока.

Ученые заявляют о вреде солнцезащитных кремов Как выбрать безопасный солнцезащитный крем?

В рамках исследования эксперты просили 24 добровольцев в лабораторных условиях наносить солнцезащитные средства на кожу четыре раза в день на протяжении четырех дней. Cредства наносились в рекомендованном объеме - 2 миллиграмма на квадратный сантиметр (покрывалось 75% тела).

Оказалось, спустя всего день концентрация соединения превысила допустимые пороговые значения. Более того, концентрация повышалась в последующие дни. Значит, соединения могут накапливаться.

 
 
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Дело в том, что химические вещества, входящие в состав солнцезащитных кремов, попадают в кровь…
 
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