Не гните спину перед гаджетами. Как сохранить спину ребёнка здоровой?

Источник материала: Аргументы и факты

По статистике, нарушение осанки и сколиоз чаще всего выявляются у детей до 14 лет на профилактических осмотрах.

«Сядь прямо!»

Правда, родители об этом догадываются и безо всякой статистики, поэтому постоянно одёргивают детей: «Сядь прямо!», «Выпрями спину». Однако не все исследователи уверены, что поза, в которой человек сидит, связана с повреждениями позвоночника. Например, австралийские учёные, изучив разные позы с помощью специальной аппаратуры, не нашли убедительных доказательств, что наименьшее давление на позвоночные диски оказывается при прямой спине. Так что, по их мнению, удерживать спину прямо во время сидения нет никакой необходимости.

Основной фактор риска нарушений осанки и того же сколиоза – слабость мышц и связочного аппарата, поддерживающих межпозвонковые диски, и повышенная эластичность суставов. Часто эта особенность врождённая: немало детей сегодня рождается со слабым мышечным тонусом, другими нарушениями опорно-двигательного аппарата. В этом случае как ребёнка ни сажай, проблемы со спиной возможны. Поэтому малышу надо вовремя назначать лечебный массаж и гимнастику. А если уже начался сколиоз, то требование «держать спину ровно» и вовсе может навредить. Дело в том, что при сколиозе смещаются межпозвонковые диски, и тело интуитивно принимает положение, уменьшающее нагрузку на деформированные позвонки. Если заставить их вернуться в прежнее положение, это может спровоцировать боли в спине. Но саму причину заболевания – слабый связочно-мышечный аппарат – насильно выпрямленная спина не устранит.





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Мышцы слабеют

Проблемы со спиной чаще усугубляются в школьном возрасте. «Современный ребёнок большую часть времени проводит сидя – сначала за уроками в школе или дома, а потом уткнувшись в экран гаджета. Мышцы спины, которые должны, как корсет, удерживать позвоночный столб вертикально, от бездейст­вия слабеют, «отпускают» позвоночник (а ведь он ещё продолжает расти минимум до 18 лет), и развивается искривление, – объясняет врач-невролог клиники лечения боли ГКБ им. В. В. Виноградова Пётр Соков. – И, кстати, вот тут привычная поза может сыграть негативную роль. Если ребёнок привык сидеть, скрючившись над телефоном или уткнувшись в компьютер, то такая асимметрия со временем закрепляется в изгибе позвоночника. А потом присоединятся ещё и боли в мышцах, которые должны поддерживать позвоночник, но сил для этого им не хватает. И чем дольше эта ситуация останется без внимания, тем больше будет искривление. В самых тяжёлых случаях, когда искривление быстро нарастает, это может привести к сдавливанию внутренних органов. И тогда помочь может только операция. Напротив, если мышцы натренированы, то даже небольшое отклонение позвоночника от вертикальной оси в сторону не будет заметно и не принесёт ухудшения самочувствия, т.к. компенсируется работой мышц».