Чипсы под запретом. Какие продукты испортят вам зрение

Источник материала: Аргументы и факты

Хорошее зрение — это то, на что мы не обращаем внимания в молодости, но стоит его потерять, как сразу понятно, что качество жизни резко ухудшилось. И лучше бы мы прилагали все усилия, чтобы как можно дольше поддерживать глаза в хорошем состоянии.

Очень часто мы вредим своим глазам и даже не подозреваем об этом. Например, едим то, что наносит вред глазным мышцам и сосудам, а плохие сосуды — это катастрофа для зрения.

Разбираемся, какие продукты могут нанести глазам непоправимый вред.

Белый хлеб

Белый хлеб приготовлен из пшеничной муки высшего сорта, рафинированного продукта, в котором нет никаких полезных витаминов. Зато есть много рафинированного крахмала. Этот крахмал заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше инсулина, который в больших количествах негативно влияет на глазное яблоко и способствует развитию близорукости.

Кофе

В небольших количествах кофе полезно. Но если вы выпиваете больше 2-3 чашек в день, то кофе может очень плохо повлиять на глаза: напиток сужает сосуды, нарушает кровообращение глаз.

Алкоголь

Уже давно всем известно, что любой алкоголь сужает сосуды. И не слушайте тех, кто говорит, что рюмочка коньяка действует наоборот, в конечном итоге она способствует именно сужению сосудов и обезвоживанию организма. Сосудистые спазмы крайне вредны для глаз, поэтому с алкоголем следует быть аккуратнее.

Алкоголь также действует на определенные участки коры головного мозга, как раз те, которые влияют на зрительное восприятие человека. Частое потребление алкоголя без меры может даже вызвать атрофию зрительного нерва, что приведет к нарушению зрения.

Джанк-фуд

Так называют всевозможную «мусорную еду»: разнообразные бургеры и хот-доги, чипсы, сухарики, сладости, соусы, которые содержат в себе большое количество пищевых добавок, красителей, ароматизаторов, усилителей вкуса, консервантов и так далее.

Все эти Е-добавки негативно влияют на весь организм в целом, в том числе и на органы зрения.

Быстрые углеводы

Это могут быть булочки, сладости, даже макароны и рафинированный рис. Они вызывают повышенную выработку инсулина, к тому же негативно воздействуют на сетчатку глаза, вызывая ее разрушение.

Особенно опасна невоздержанность в потреблении быстрых углеводов для людей старше 40 лет. Для профилактики заболеваний органов зрения диетологи рекомендуют налегать на зеленые овощи, салаты и прочую траву.

Газировка

Сладкие газированные напитки объединяют в себе негативные свойства как джанк-фуда, так и сладких продуктов: в них много сахара и всяческих E-добавок. Они негативно влияют на здоровье сосудов и способствуют ожирению.

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Соль

Она нужна организму, но только в ограниченных количествах. А современный рацион содержит огромное количество соли. Мы превышаем положенные 6 г соли в день благодаря большому количеству копченостей и колбас, различным соусам, тому же фастфуду. Избыточное количество соли задерживает выведение жидкости из организма и может повысить внутриглазное давление, что приведет к серьезным проблемам со зрением вплоть до катаракты.

Нехватка витаминов

Не только вредные продукты опасны для глаз. Важно также наличие в организме всех необходимых глазам веществ и витаминов, чтобы зрение оставалось отличным до самой старости. О нехватке витаминов организм начинает сигнализировать. Перечислим самые важные сигналы.

Нервный тик означает, что в организме не хватает витамина B6. Значит, нужно есть бананы, молодой картофель, грецкие орехи, фундук, курицу и гречку.

Жжение и быстрая утомляемость. Это значит, что нужно есть продукты, содержащие витамин B2: тыкву, творог, яйца, какао, телятину.

Если глаза слезятся, обратите внимание на продукты, содержащие витамин B12. Это морская капуста, кальмары, говяжья печень, молочные продукты.

Если ухудшается восприятие цвета, расплывается шрифт при чтении, это проявляется дефицит витамина А. Поставьте на стол больше моркови, тыкв, абрикосов, сладкого перца, брокколи, яиц, рыбы.

Если от яркого света режет глаза, возможно, вам не хватает цинка. Этот элемент содержится в креветках, печени, грибах.

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Защитники глаз

Помимо продуктов, перечисленных выше, полезными для глаз считаются также и продукты, которые содержат витамины А и Е, калий, фосфор, железо.

Черника. Долгое время считалось, что черника укрепляет сумеречное зрение. Во Вторую мировую войну черничный джем входил в паек британских летчиков. Но ученые из США в начале XXI века не подтвердили эти свойства черники. Зато достоверно известно, что она может предотвратить многие заболевания глаз, например, отслоение сетчатки. Или помочь в их лечении. Она улучшает кровообращение сетчатки, содержащиеся в ней флавоноиды и танины оказывают противовоспалительное воздействие.

Спаржа. Биофлавоноиды, содержащиеся в спарже, защищают глаза от вредного воздействия солнечных лучей. Витамин Е, который обладает антиоксидантным действием, снимает напряжение, укрепляет глаза и защищает их, предотвращая преждевременное старение. А каротины улучшают зрение.



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Брюссельская капуста. Она богата лютеином, витамином А и антиоксидантами. Все эти вещества помогают предотвратить возрастные повреждения сетчатки, из-за которых и наступает слепота в пожилом возрасте. Витамин А к тому же обострит зрение и создаст дополнительную защиту для глаз.

Листовой салат и шпинат. А также все зеленые листовые овощи. Они содержат лютеин, который защищает сетчатку, предотвращает возрастные заболевания. Множество витаминов и микроэлементов в салате делают защиту более качественной.

Кукуруза. В сетчатке нашего глаза содержится микроскопическая доза золота. Это количество мы должны постоянно поддерживать и, так как золото не вырабатывается нашим организмом самостоятельно, получать его из пищи. В кукурузе содержится довольно много редкого металла, наверное, не зря ее называют «золотой».