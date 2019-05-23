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Клещи: зона риска. С 17 по 23 мая в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 310 человек
24.05.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ежегодно в эпидсезон на нас обрушиваются «сезонные» напасти, угрожающие здоровью. Одна из них — появление в лесах и парках зловредных клещей. Традиционно май-июнь для них — пик «охотничьего» сезона. И если раньше клещи обитали все больше в лесах, то сейчас опасаться их надо и в городском парке, сквере, на зеленой лужайке, у реки.
Проблему укусов клещей не стоит недооценивать, как впрочем, и преувеличивать. По статистическим данным, только 8-12% членистоногих являются переносчиками энцефалита и до 30% — болезни Лайма. Основная проблема состоит в обнаружении присосавшихся клещей. В отличие от комаров они кусают абсолютно безболезненно. Человек может ходить с ним на затылке несколько дней, даже не подозревая об этом. Присосавшиеся клещи вместе со слюной могут вводить в ранку человека возбудителей заболеваний. Заражение человека клещевым энцефалитом может также произойти через загрязненные руки после раздавливания кровососа и при употреблении в пищу сырого козьего молока, особенно в весенне-летний период.
Истребить на корню клещевое племя пока невозможно даже на отдельно взятой территории. Можно только не допускать его на свое «личное» пространство. А именно: собираясь в лес, необходимо надевать максимально закрытую одежду и головной убор, каждые два часа тщательно осматривать друг друга, а также домашних питомцев, не приносить домой букеты, а также не пить сырое козье молоко. Отпугнуть значительное количество клещей можно, нанося на одежду репелленты. После контакта с обработанной тканью уже через 3-5 минут все прицепившиеся кровососы становятся неспособными к присасыванию и отпадают от одежды. Для уменьшения численности клещей удалять валежник, проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы.
Если вы все же обнаружили на теле клеща, нужно максимально быстро избавиться от него. Можно попытаться снять его самостоятельно. Для этого необходимо пользоваться прочной ниткой — сделать широкую петлю, взять за два конца, накинуть на клеща и осторожно, легкими движениями, постепенно затягивая петельку, извлечь его. Для обработки ранки можно использовать йод, спирт. Если самостоятельно извлечь клеща не удается, нужно обратиться в ближайшее медучреждение, где будет оказана квалифицированная медпомощь.
Каждый случай присасывания должен сопровождаться обращением в медицинское учреждение для назначения профилактического лечения. Следует помнить, что наибольшая эффективность химиопрофилактики клещевых инфекций достигается при ее проведении в первые 72 часа от момента присасывания клеща.
При отсутствии возможности незамедлительного обращения за медицинской помощью и отсутствия противопоказаний проведите следующую химиопрофилактику клещевых инфекций:
— лица старше 8 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, должны принимать доксициклин (0,2 г однократно);
— лица младше 8 лет, а также имеющие противопоказания к использованию доксициклина, — амоксициллин или цефуроксим аксетил в суточных возрастных дозировках в течение 5 дней, в соответствии с инструкциями по их применению.
Исследования клещей на платной основе на наличие возбудителей клещевых инфекций проводятся в двух лабораториях ЦГЭ: в лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ, в микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ. В микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ исследования клещей проводятся только на наличие возбудителей Лайм-боррелиоза. Стоимость исследования составляет 8,38 рубля. В лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ исследования клещей проводятся на наличие возбудителей четырех клещевых инфекций (болезни Лайма, клещевого энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза). Стоимость исследования для граждан Беларуси составляет 30,13 рубля, для иностранных граждан — 41,79 рубля. Исследования клещей на бесплатной основе также проводятся в микробиологических лабораториях выше указанных ЦГЭ (при наличии тест-систем). Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей клещевых инфекций на бесплатной основе на наличие возбудителей Лайм-боррелиоза проводятся:
— при наличии медицинских противопоказаний к приему лекарственных средств по направлению организации здравоохранения;
— инвалидам, ветеранам ВОВ, участникам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинам, принимавшим участие в военных действиях на территории других государств, при предъявлении удостоверения.
Помните: своевременно проведенное профилактическое лечение поможет предотвратить возникновение заболевания.
Анна Хадыш,
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Клещи: зона риска. С 17 по 23 мая в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 310 человек
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