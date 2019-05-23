Клещи: зона риска. С 17 по 23 мая в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 310 человек

Источник материала: Вороновская газета





Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща Сморгонский район 10 4 Частные домовладения д.Базары, г.Сморгонь – 2 случая

Дачные участки д.Укропенка, д.Завелье – 2

Лесные массивы д.Клиденяты, д.Девятни, д.Микулевщина, д.Данюшево, д.Белая (на озере) – 5

Островецкий район — 1 Мостовский район 10 6 Частные домовладения г.Мосты (3), д.Мальковичи, д.Голубы – 5 случаев

Лесные массивы д.Струбница (3), на р.Щара, в р-не подвесного моста г.Мосты — 5 Ивьевский район 7 4 Частные домовладения г.Ивье (3), г.п.Юратишки, д.Бежемцы – 5 случаев

Лесной массив г.п.Юратишки, д.Залейки — 2 Лидский район 20 11 Частные домовладения г.Березовка, д.Стерково, д.Минойты, м-н Ю.Городок – 4 случая

Дачные участки д.Владиславово, д.Гаевка, д.Цвемры, д.Шавдюки (3), д.Крупово, д.Боровка — 8

Лесные массивы г.Березовка, д.Белогруда, п.Дитва, д.Ольжево, д.Наркуны, м-н Рыбиновского, м-н Индустриальный – 7

Волковысский район — 1 Островецкий район 3 2 Частное домовладение д.Слабодка – 1случай

Лесной массив г.Островец — 2 Свислочский район 4 0 Частное домовладение д.Безводники – 1 случай

Лесные массивы аг.Тиховоля, д.Рудня, д.Гончары — 3 Слонимский район 15 8 Частное домовладение г.Слоним (ул.Криничная) – 1случай

Лесные массивы д.Н.Стража (2), д.Чемеры, д.Рязановщина, д.Хмельница, Альбертинского лесничества (2), Жировичского лесничества (3) – 10

Гродненский район (д.Гожа, д.Новики) – 2

Брестская область (г.Ивацевичи) — 1

Местность не установлена — 1 Вороновский район 2 0 Частное домовладение г.п.Вороново (ул.Я.Купалы) – 1 случай

Лесной массив г.п.Вороново — 1 Берестовицкий район 6 2 Частное домовладение аг.Моссоляны – 1случай

Дачный участок д.Шелепки — 1

Лесной массив д.Минчики, д.Вороны (в р-не водоема) – 2 случая

Волковысский район (лес д.Куколки) — 1

Местность не установлена — 1 Волковысский район 10 1 Приусадебные участки д.Бискупцы, аг.Субочи, д.Андреевичи, г.Волковыск (ул.К.Маркса) – 4 случая

Дачные участки д.Бискупцы, с/т «Сосенки» (г.п.Красносельский) – 2

Лесной массив д.Войтковичи (в р-не водоема) — 1

Мостовский район (д.Маньковцы) – 1

Гродненский район (д.Коробчицы) – 1

Свислочский район (д.Светница) — 1 Кореличский район 2 На территории г.п.Кореличи – 1 случай

Лесной массив д.Березовец — 1 Дятловский район 7 3 На территории аг.Гезгалы, д.Плебановичи – 2 случая

Частные домовладения д.Васевичи, д.Рабки – 2

Лесные массивы д.Рыболово, д.Юровичи, д.Малая Воля — 3 Ошмянский район 3 0 Лесной массив д.Козловщина, д.Поляны, аг.Гравжишки Щучинский район 1 1 Лесной массив д.Бартоши г.Гродно и

Гродненский район 204 60 В районе «Курган Славы» г.Гродно – 1 случай

Частные домовладения г.Гродно (10), Коптевский (2) с/с, Подлабенский с/с, Скидельский (2) с/с, с/т «Химик-Азот» (6), м-н Барановичи, ур.Грандичи – 23 случая

Дачные участки Сопоцкинский (3) с/с, Коптевский (8) с/с, Одельский с/с, Гожский (3) с/с, Квасовский с/с (2), с/т «Лесное» (Подлабенский с/с), Подлабенский (4) с/с – 22

Лесные массивы Подлабенский (14) с/с, Коптевский (17) с/с, Сопоцкинский (8) с/с, Поречский (5) с/с, Озерский (7) с/с, Одельский (5) с/с, Обуховский (6) с/с, Скидельский (3) с/с, Вертилищковский (4) с/с, Путришковский с/с, Индурский с/с, ур.Пышки (16), ур.Румлево (15), ур.Чеховщизна (4), ур.Грандичи (4), ур.Секрет, м-н Понемунь, м-н Зарица (2), м-н Девятовка (3), м-н Вишневец (5), м-н Барановичи, м-н Фолюш, м-н Южный, м-н Ольшанка, м-н Лапенки, ул.Томина-Славинского (2), на р.Неман (4) – 133

Щучинский район – 5

Мостовский район – 2

Волковысский район — 1

Лидский район — 1

Слонимский район — 1

Брестская область — 1

Местность не установлена — 14 Зельвенский район 2 1 В г.п.Зельва – 1 случай

Частное домовладение д.Костевичи — 1 Новогрудский район 4 2 В г.Новогрудок (ул.Дроздовича) – 1 случай

Частное домовладение аг.Вселюб — 1

Лесной массив д.Кравцевичи (в р-не кладбища) – 1

Кореличский район (частный дом д.Туполы) — 1 По области 310 105

Ежегодно в эпидсезон на нас обрушиваются «сезонные» напасти, угрожающие здоровью. Одна из них — появление в лесах и парках зловредных клещей. Традиционно май-июнь для них — пик «охотничьего» сезона. И если раньше клещи обитали все больше в лесах, то сейчас опасаться их надо и в городском парке, сквере, на зеленой лужайке, у реки.

Проблему укусов клещей не стоит недооценивать, как впрочем, и преувеличивать. По статистическим данным, только 8-12% членистоногих являются переносчиками энцефалита и до 30% — болезни Лайма. Основная проблема состоит в обнаружении присосавшихся клещей. В отличие от комаров они кусают абсолютно безболезненно. Человек может ходить с ним на затылке несколько дней, даже не подозревая об этом. Присосавшиеся клещи вместе со слюной могут вводить в ранку человека возбудителей заболеваний. Заражение человека клещевым энцефалитом может также произойти через загрязненные руки после раздавливания кровососа и при употреблении в пищу сырого козьего молока, особенно в весенне-летний период.

Истребить на корню клещевое племя пока невозможно даже на отдельно взятой территории. Можно только не допускать его на свое «личное» пространство. А именно: собираясь в лес, необходимо надевать максимально закрытую одежду и головной убор, каждые два часа тщательно осматривать друг друга, а также домашних питомцев, не приносить домой букеты, а также не пить сырое козье молоко. Отпугнуть значительное количество клещей можно, нанося на одежду репелленты. После контакта с обработанной тканью уже через 3-5 минут все прицепившиеся кровососы становятся неспособными к присасыванию и отпадают от одежды. Для уменьшения численности клещей удалять валежник, проводить вырубку ненужных кустарников и скашивание травы.

Если вы все же обнаружили на теле клеща, нужно максимально быстро избавиться от него. Можно попытаться снять его самостоятельно. Для этого необходимо пользоваться прочной ниткой — сделать широкую петлю, взять за два конца, накинуть на клеща и осторожно, легкими движениями, постепенно затягивая петельку, извлечь его. Для обработки ранки можно использовать йод, спирт. Если самостоятельно извлечь клеща не удается, нужно обратиться в ближайшее медучреждение, где будет оказана квалифицированная медпомощь.

Каждый случай присасывания должен сопровождаться обращением в медицинское учреждение для назначения профилактического лечения. Следует помнить, что наибольшая эффективность химиопрофилактики клещевых инфекций достигается при ее проведении в первые 72 часа от момента присасывания клеща.

При отсутствии возможности незамедлительного обращения за медицинской помощью и отсутствия противопоказаний проведите следующую химиопрофилактику клещевых инфекций:

— лица старше 8 лет, не имеющие медицинских противопоказаний, должны принимать доксициклин (0,2 г однократно);

— лица младше 8 лет, а также имеющие противопоказания к использованию доксициклина, — амоксициллин или цефуроксим аксетил в суточных возрастных дозировках в течение 5 дней, в соответствии с инструкциями по их применению.

Исследования клещей на платной основе на наличие возбудителей клещевых инфекций проводятся в двух лабораториях ЦГЭ: в лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ, в микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ. В микробиологической лаборатории Лидского зонального ЦГЭ исследования клещей проводятся только на наличие возбудителей Лайм-боррелиоза. Стоимость исследования составляет 8,38 рубля. В лаборатории вирусологических исследований и диагностики ВИЧ/СПИД Гродненского областного ЦГЭОЗ исследования клещей проводятся на наличие возбудителей четырех клещевых инфекций (болезни Лайма, клещевого энцефалита, анаплазмоза, эрлихиоза). Стоимость исследования для граждан Беларуси составляет 30,13 рубля, для иностранных граждан — 41,79 рубля. Исследования клещей на бесплатной основе также проводятся в микробиологических лабораториях выше указанных ЦГЭ (при наличии тест-систем). Лабораторные исследования клещей, снятых с людей, на наличие возбудителей клещевых инфекций на бесплатной основе на наличие возбудителей Лайм-боррелиоза проводятся:

— при наличии медицинских противопоказаний к приему лекарственных средств по направлению организации здравоохранения;

— инвалидам, ветеранам ВОВ, участникам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, воинам, принимавшим участие в военных действиях на территории других государств, при предъявлении удостоверения.

Помните: своевременно проведенное профилактическое лечение поможет предотвратить возникновение заболевания.

Анна Хадыш,

помощник врача-эпидемиолога ГУ «Вороновский райЦГЭ».