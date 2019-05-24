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В Беларуси утверждён новый перечень отпускаемых без рецепта лекарств
25.05.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На национальном правовом интернет-портале опубликовано Постановление Минздрава Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 27.
Постановление Министерства здравоохранения от 5 июня 2012 г. № 55 «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача» признано утратившим силу.
Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.
По словам начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Натальи Малашко, одним из значимых изменений является упразднение норм отпуска лекарственных средств, которые были введены в 2012 году: не более 50 доз таблеток, драже, капсул, пастилок, гранул, порошков или не более одной упаковки, содержащей свыше 50 доз, и не более двух упаковок других лекарственных форм.
В новой редакции перечня учтено наличие либо отсутствие регистрации лекарственных средств с июня 2012 года до настоящего времени, также удалены конкретные наименования всех гомеопатических лекарственных средств (исключение – инъекционные лекарственные формы).
Кроме того, включение лекарственных средств в перечень осуществляется под международными непатентованными наименованиями (МНН), при их наличии, с указанием лекарственных форм (таблетки, капсулы, драже, порошок и др.). В случае отсутствия МНН (например, для отдельных комбинированных или препаратов растительного происхождения) лекарственные средства включаются в перечень под торговыми наименованиями.
Данная мера направлена на унификацию подхода к порядку реализации ЛС средств с одним МНН, но с разными торговыми наименованиями.
Новой редакцией перечня предусмотрено исключение:
Также уменьшена группа антибактериальных ЛС. В перечне из антибиотиков остались амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения.
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