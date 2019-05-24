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В Беларуси утверждён новый перечень отпускаемых без рецепта лекарств

25.05.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На национальном правовом интернет-портале опубликовано Постановление Минздрава Республики Беларусь от 10 апреля 2019 г. № 27. Документом утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача.

В Беларуси утверждён новый перечень отпускаемых без рецепта лекарств
Согласно документу гомеопатические лекарственные средства реализуются без рецепта врача (исключение – гомеопатические лекарственные средства в лекарственных формах, предназначенных для инъекций).

Постановление Министерства здравоохранения от 5 июня 2012 г. № 55 «Об установлении перечня лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача» признано утратившим силу.

Постановление вступает в силу через месяц после официального опубликования.

По словам начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Натальи Малашко, одним из значимых изменений является упразднение норм отпуска лекарственных средств, которые были введены в 2012 году: не более 50 доз таблеток, драже, капсул, пастилок, гранул, порошков или не более одной упаковки, содержащей свыше 50 доз, и не более двух упаковок других лекарственных форм.

«Нормы отпуска сохранились лишь для отдельных препаратов: спирто- и фенобарбиталсодержащих (корвалол, настойка боярышника, валерианы и т. п.), перманганата калия», – отметила она.

В новой редакции перечня учтено наличие либо отсутствие регистрации лекарственных средств с июня 2012 года до настоящего времени, также удалены конкретные наименования всех гомеопатических лекарственных средств (исключение – инъекционные лекарственные формы).

Кроме того, включение лекарственных средств в перечень осуществляется под международными непатентованными наименованиями (МНН), при их наличии, с указанием лекарственных форм (таблетки, капсулы, драже, порошок и др.). В случае отсутствия МНН (например, для отдельных комбинированных или препаратов растительного происхождения) лекарственные средства включаются в перечень под торговыми наименованиями.

Данная мера направлена на унификацию подхода к порядку реализации ЛС средств с одним МНН, но с разными торговыми наименованиями.

«В этом случае все торговые наименования будут реализовываться без рецепта, что позволит создать равные условия доступа на рынок для производителей и обеспечить возможность выбора препаратов для пациентов», – сказала Наталья Малашко.

Новой редакцией перечня предусмотрено исключение:

  • некоторых инъекционных ЛС (в т.ч. алфлутоп, актовегин, солкосерил, лидокаин, антибактериальные ЛС);
  • глюкокортикостероидов для ингаляционного применения (т.к. они оказывают системное действие и не предназначены для применения без рекомендации врача, отпускаются из аптек по льготным рецептам);
  • глюкокортикостероидов для интраназального применения;
  • комбинированных оральных контрацептивов, за исключением средств экстренной контрацепции;
  • ингибиторов 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид) в связи с изменением профиля безопасности;
  • клиндамицина (в формах для вагинального применения), метформина и некоторых ЛС, влияющих на сердечно-сосудистую систему: пропафенон, гидрохлортиазид в комбинации с триамтереном, спиронолактон, торасемид и бета-адреноблокатор атенолол в комбинации с диуретиком и блокатором кальциевых каналов в связи с возникающими в ряде случаев серьезными побочными реакциями при самостоятельном их применении;
  • некоторых глазных капель импортного производства, представляющих собой сочетание антибактериального компонента с глюкокортикостероидами.

Также уменьшена группа антибактериальных ЛС. В перечне из антибиотиков остались амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения.

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь

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