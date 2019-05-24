|
Ольга Константиновна Цвирко назначена заведующей филиалом «Станция переливания крови»
25.05.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Ольга Константиновна родилась в Минске. Образование высшее. В 1996 году окончила Минский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».
Занимаемая должность до назначения – заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения учреждения образования «Пинская центральная поликлиника».
По информации
|
Свежие газеты
Архив (Новости Здоровья)