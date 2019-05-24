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Ольга Константиновна Цвирко назначена заведующей филиалом «Станция переливания крови»

25.05.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ольга Константиновна Цвирко назначена заведующей филиалом «Станция переливания крови»
На должность заведующего филиалом «Станция переливания крови» учреждения здравоохранения «Пинская центральная поликлиника» с 23 мая назначена Ольга Константиновна Цвирко. 

Ольга Константиновна родилась в Минске. Образование высшее. В 1996 году окончила Минский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».

Занимаемая должность до назначения –  заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения учреждения образования «Пинская центральная поликлиника».

По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 

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