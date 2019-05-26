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Соки укорачивают жизнь. Вопреки традиционному мнению вредны даже фреши

27.05.2019 09:52 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Соки укорачивают жизнь. Вопреки традиционному мнению вредны даже фреши
shutterstock.com

До этого ученые только подозревали, что соки могут действовать примерно так же, как и газировки, в которых полно сахара. Теперь они доказали это. Если обыватели смотрят на подобные исследования со скепсисом, то научным сообществом уже давно признано, что напитки с сахаром способствуют увеличению массы тела и неблагоприятно влияют на состояние сердца и сосудов. 

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Не только газировки

К сладким напиткам относят не только газировки, но и любые безалкогольные напитки даже без газа, главное, чтобы в них было приличное количество сахаров. И неважно, какой это сахар – обычный рафинированный, которым мы пользуемся дома, или глюкоза, фруктоза и иные сахара, которые широко применяют в пищевой промышленности (см. Кстати). Все они действуют на наш организм негативно. Формально сладким считают напиток, если в его 100 мл содержится 10-11 граммов сахара (то есть, примерно 2 кусочка или 2 чайных ложечки). 

И с этой точки зрения к ним относятся не только нектары и другие напитки на основе соков, в которые почти всегда добавляют сахар, но и 100-процентные соки. В последние сахар не добавляют, но фрукты в силу своей природы содержат коктейль из натуральных сахаров. В первую очередь, это фруктоза, глюкоза и сахароза, которые попадают в сок при отжиме плодов. Несмотря на их абсолютную естественность и природность, поступая в организм, они вызывают точно такие же изменения, как и те сахара, которые добавляют в напитки в пищевой промышленности. 

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Все-таки соки скорее вредны, или полезны?

Вопреки этим фактам, фруктовые соки все еще широко воспринимаются людьми как полезные, и их не ассоциируют с газировками и другими сладкими напитками. Даже многие специалисты, понимающие вред большого количества сахара в них, считают соки скорее полезными. Объясняя это тем, что в них есть важные для нас антиоксиданты, витамины и минералы. Вот американские ученые и попытались в своем исследовании понять, все-таки соки скорее вредны, или полезны.

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Для этого они оценили потребление сладких напитков и отдельно соков у 13440 людей от 45 лет и старше (средний возраст был 63,6 года). В начале исследования у них не было заболеваний сердца. Потом их наблюдали в течение 6 лет, периодически оценивая потребление ими сладких напитков вообще, и соков в частности. За эти годы от разных заболеваний умерла 1000 человек, из которых у 168 причиной смерти была ишемическая болезнь сердца (ИБС), приводящая к инфарктам, сердечной недостаточности, аритмиям и другим опасным для жизни состояниям. 

Что делает сахара особо опасными?

Тщательные расчеты, проведенные исследователями, показали, что каждая дополнительная ежедневная порция сока в размере 340 мл повышает риск смерти вообще, независимо от её причины, на 24%. При этом странно, что связь соков со смертью от ИБС не была выявлена. Возможно, это обусловлено недостаточным количеством наблюдений, ведь от этой болезни в ходе исследования умерли всего 168 человек. И дальнейшие более масштабные наблюдения обнаружат и эту взаимосвязь. Сами ученые настаивают на таких исследованиях, считая свою работу предварительной.

Что же остается делать нам? Относиться к пользе фруктовых соков скептически, и всегда предпочитать цельные фрукты. В них хоть и есть сахара, но усваиваются они не так быстро, как из жидкости. И это делает их менее опасными, чем в соках и других напитках. Ведь вредны не только сами сахара, но и скорость их всасывания в кровь из кишечника.

 
 
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Американские ученые попытались оценить влияние на здоровье только одних фруктовых соков, отделив их действие от других сладких напитков. Оказалось, что они...
 
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