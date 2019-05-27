Минус килограммы, плюс камни и подагра. Чем опасны модные диеты?

Источник материала: Аргументы и факты

Врачи предупреждают: практически любая диета, построенная на чрезмерных ограничениях, не решает проблему лишнего веса. Как правило, потерянные килограммы потом возвращаются и приводят с собой «товарищей». И с большой вероятностью такое самолечение может добавить новых проблем — камни в желчном пузыре, подагру и депрессию.

Каковы опасные последствия модных диет, рассказывает врач-диетолог, старший научный сотрудники клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Юлия Чехонина.

Чем болеют от диет

— Казалось бы, что за проблема — несколько лишних килограммов? Сейчас столько различных диет везде предлагается — выбирай любую и худей. Это большая ошибка. Любая из этих диет не учит главному — правильно питаться. Она не дает возможности полноценно обеспечивать организм всеми необходимыми веществами. Диеты предлагают на время от чего-то отказаться, причем совершенно необоснованно. Человек думает, что ему нужно лишь какое-то время потерпеть, поизнурять себя. А потом возвращается к своему обычному режиму питания, которое и было причиной лишнего веса.

Что происходит во время жёсткой низкокалорийной диеты? Уходит не только лишняя жидкость и лишний жир, но теряется и мышечная масса. Это приводит к тому, что снижаются энерготраты, скорость обменных процессов, ведь мышцы расходуют больше калорий. И уже со сниженным обменом веществ человек возвращается к прежнему питанию, поэтому потерянные килограммы набираются с плюсом. Распространённая ситуация: допустим, человек похудел на такой диете на 5 кг, а затем в течение года прибавил 7 кг.

В зависимости от времени ограничения такие диеты могут наносить ущерб здоровью от исправимого до непоправимого. В некоторых случаях приходится прибегать к хирургическому лечению. Например, есть целый ряд диет, которые называются высокобелковыми, где максимально исключены углеводы. Они часто имеют такое осложнение, как камнеобразование. К слову, камни в желчном пузыре могут образоваться практически от любой диеты вследствие того, что очень часто происходит сгущение желчи. Густая желчь образует осадок, а потом камни. Нередкое осложнение высокобелковых диет также камни в почках. Дело в том, что такая диета богата пуриновыми основаниями (азотистыми соединениями), которые становятся причиной повышения уровня мочевой кислоты, образования камней и развития подагры.

Самые опасные диеты. Почему стремление похудеть может закончиться раком Подробнее

Кроме того, в случае высокобелковых диет в рационе преобладают продукты с животным белком, который практически всегда связан с холестерином. Естественно, повышается уровень холестерина в крови, его избыток откладывается на стенках сосудов, и затем возникают сердечно-сосудистые заболевания.

Ученые пришли к выводу, что у людей, которые годами сидят на безуглеводных диетах, практически на треть больше риск преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, популярная диета Дюкана повышает риск смерти от нарушений работы сердца и сосудов. Я уже не говорю о заболеваниях органов пищеварения и выделения. Это и желчекаменная, и мочекаменная, почечно-каменная болезнь, и нарушения пуринового обмена — подагра.

Безуглеводные диеты повышают риск развития депрессии. Ведь углеводы дарят нам положительные эмоции. Но, естественно, при употреблении их в разумных количествах.

Да и название — безуглеводная диета по меньшей мере безграмотно. Практически ни одна диета не исключает овощи — а это тоже углеводы, причем одни из самых полезных. По сути безуглеводных диет не бывает. Но если кто-то называет свою диету безуглеводной и предлагает ее другим, то стоит усомниться в компетентности такого «специалиста».

Слегка полные здоровее вечно худеющих

Более того, любые ограничения, которые известны любому человеку — каждый знает, что лучше есть поменьше соленого, сладкого, жирного — стоит соблюдать без фанатизма, в разумных пределах. Все более жёсткие запреты должны иметь свои показания. Например, бессолевая диета показана, если у человека повышенное артериальное давление, заболевания почек в острой фазе, склонность к отекам и т.д. Если этих проблем нет, то нет необходимости полностью исключать соль из своего рациона. Потому что в небольшом количестве она все-таки нужна нашему организму.

Итальянский биолог Вальтер Лонго: «Голодание восстанавливает клетки тела» Подробнее

Не безвредны и таблетки для похудения. Если человек бесконтрольно начнёт выводить из себя жидкость, которая кажется ему лишней, то у него с большой вероятностью нарушится электролитный баланс, с жидкостью будут уходить полезные микро и макроэлементы. Это может приводить к весьма неприятным последствиям, начиная от судорог мышц (например, многим знакомо ощущение судорог икроножных мышц, что очень часто бывает от дефицита калия), нарушений сердечного ритма и заканчивая обморочными состояниями в результате нарушения электролитного баланса. Если человек хочет похудеть, то начинать нужно с наведения порядка в питании, а не применения опасных средств, которые помогают избавиться от жидкости или обладают послабляющим действием. Это не воздействие на причину. Ведь причина лишнего веса — это избыточное питание. С помощью таких таблеток мы эту причину не устраним.

Статистика показывает, что люди, которые имеют избыточный вес, но за всю жизнь никогда не увлекались самостоятельно диетами, имеют лучшие показатели здоровья, чем те, кто постоянно сидят на диетах, гоняют вес плюс-минус туда-сюда.

Очень часто мы своим пациентам говорим: если вы недовольны своей массой тела, но в то же время не готовы обратиться к врачу, тогда, пожалуйста, даже не начинайте заниматься самолечением диетами. Начните хотя бы просто правильно питаться. Это не так сложно. И принципы сбалансированного питания известны всем.