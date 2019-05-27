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Покинуть группу риска. Простой тест поможет узнать, грозит ли вам смерть

28.05.2019 09:56 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Покинуть группу риска. Простой тест поможет узнать, грозит ли вам смерть
shutterstock.com

Покинуть группу риска. Простой тест поможет узнать, грозит ли вам смертьРассказывает кандидат медицинских наук, врач-терапевт-кардиолог, член Европей­ского общества кардио­логов и Американской ассоциации сердца Ярослав Аших­мин.

Смерти от так называемых естественных причин (то есть от болезней сердца и сосудов) происходят в нашей стране каждые 30–50 секунд. Обычно люди воспринимают их как неизбежность. Хотя большинст­ву кардиологов такой уход из жизни представляется не менее нелепым, чем, скажем, смерть в ДТП.

Покинуть группу риска. Простой тест поможет узнать, грозит ли вам смерть Кардиолог: «После 40 лет каждый должен ежегодно проверять сердце»

Просчитайте риск

Большинство из нас сегодня живут в условиях плохой экологии, высокого уровня стресса и при этом неправильно питаются.

Если в таких условиях не заниматься профилактикой недугов (инсультов, инфарк­тов и внезапной сердечной смерти), человек, скорее всего, умрёт раньше отведённого срока. Просто потому, что так устроен наш организм.

Как должна выглядеть профилактика?

В идеале, начиная с определённого возраста (как правило, с 40 лет), каждый человек должен регулярно проходить чекап (набор скрининговых тестов, которые делаются без наличия каких-либо жалоб).

Если по каким-то причинам это сделать невозможно, поможет самодиагностика факторов риска. Она включает в себя несколько простых шагов.

1. Измерьте артериальное давление. Должно насторожить, если оно выше 140/90 мм рт. ст. в покое.

2. Проверьте уровень холестерина. Сопоставьте его с уровнем давления и отношением к курению (см. инфографику).


Покинуть группу риска. Простой тест поможет узнать, грозит ли вам смерть

Должно насторожить, если вы попали в оранжевый или красный квадратик.

3. Измерьте объём талии. Должно насторожить, если он больше 98 см (у женщин) или больше 102 см (у мужчин).

4. Проверьте уровень глюкозы крови натощак. Должно насторожить, если он выше 5,5 ммоль/л.

5. Вспомните, были ли у родственников первой линии родства инсульты или инфаркты. Должно насторожить, если они произошли в возрасте до 55 у мужчин или до 65 лет у женщин.

6. Пройдите ЭКГ и найдите показатель «QTc». Должно насторожить, если за ним следует значение более 450 мс.

7. Проанализируйте своё самочувствие. Должны насторожить сильное снижение настроения, тревожность и нарушение сна.

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Покинуть группу

Попали в группу риска? Это не повод для паники! Помните: наличие факторов риска никогда не приводит к неминуемой смерти. Опасность возникает в том случае, если человек, зная об их наличии, ничего не предпринимает для того, чтобы их скорректировать. Например, с той же аневризмой аорты (которая стала причиной смерти известного телеведущего) можно спокойно жить до 65 лет, если артериальное давление не превышает 135 и 85 мм рт. ст. Ведь риск разрыва сильно зависит от уровня артериального давления.

Если у вас выявлены факторы высокого риска – у вас есть только два пути: кардинально изменить образ жизни или принимать лекарства, назначенные врачом, каждый день на протяжении всей жизни (либо до тех пор, пока не изобретут лекарства лучше).

К сожалению, сегодня доля взрослых со скорректированными факторами риска не превышает 20–25%. Это значит, что миллионы людей, зная о проблемах своего организма, игнорируют врачебные указания, из-за чего болезнь либо возникает, либо прогрессирует. Пока доля грамотных пациентов не изменится, нелепые и трагичные смерти на ровном месте, увы, неминуемы.

 
 
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