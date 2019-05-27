ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На приёме у замминистра

28.05.2019 — Новости Здоровья | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

На приёме у замминистра
24 мая в Столинском райисполкоме провёл приём граждан заместитель министра здравоохранения Борис АНДРОСЮК. На приём к нему пришли три жителя Столинщины.
Первый вопрос, который был задан высокому гостю, касался не лично обратившегося на приём гражданина, а интересов всех жителей Столинщины: когда в районе появится компьютерный томограф? Борис Николаевич пообещал вплотную заняться этим вопросом. Вполне вероятно, что дорогостоящее диагностическое оборудование будет включено в план будущего года как экстренная закупка.
К заместителю министра за помощью обратилась жительница нашего района касательно получения группы инвалидности (в Пинске в этом отказали). Было принято решение отправить женщину на ещё одно обследование – на областном уровне, которое поставит все точки над «і».
Без записи пришла на приём и была принята жительница нашего района, которая обеспокоена судьбой сына и его диагнозом, который не позволяет работать в выбранной им сфере. Женщина получила обстоятельную консультацию и прекрасную возможность обследовать сына у областного невролога.
Лилия ГУЩА
Фото
автора

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
24 мая в Столинском райисполкоме провёл приём граждан заместитель министра здравоохранения Борис АНДРОСЮК. На приём к нему пришли три жителя
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Медиков попросили не назначать пациентам лекарств от кашля с фенспиридом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика