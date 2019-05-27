На приёме у замминистра

Источник материала: Навiны Палесся



24 мая в Столинском райисполкоме провёл приём граждан заместитель министра здравоохранения Борис АНДРОСЮК. На приём к нему пришли три жителя Столинщины.

Первый вопрос, который был задан высокому гостю, касался не лично обратившегося на приём гражданина, а интересов всех жителей Столинщины: когда в районе появится компьютерный томограф? Борис Николаевич пообещал вплотную заняться этим вопросом. Вполне вероятно, что дорогостоящее диагностическое оборудование будет включено в план будущего года как экстренная закупка.

К заместителю министра за помощью обратилась жительница нашего района касательно получения группы инвалидности (в Пинске в этом отказали). Было принято решение отправить женщину на ещё одно обследование – на областном уровне, которое поставит все точки над «і».

Без записи пришла на приём и была принята жительница нашего района, которая обеспокоена судьбой сына и его диагнозом, который не позволяет работать в выбранной им сфере. Женщина получила обстоятельную консультацию и прекрасную возможность обследовать сына у областного невролога.

Лилия ГУЩА

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