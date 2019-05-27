Школьная «лень». Как помочь ребенку справиться с накопленной усталостью?

Источник материала: Аргументы и факты

Родители школьников знают: к концу учебного года дети уже выжаты как лимон и едва могут дотянуть последние дни до каникул. А некоторым ещё предстоит сдавать экзамены. Как помочь им справиться с накопленной усталостью?

Прежде всего нужно понять: снижение успеваемости, желание увильнуть от домашних заданий в конце года – это не лень и капризы, а следствие усталости. У детей рабочий день (вместе с выполнением «домашки») длится порой больше 8–10 часов. Они недосыпают по 1,5–2 часа, зачастую остаются без прогулок. В итоге силы ребёнка истощаются настолько, что он уже не может не только сделать уроки, но и убрать за собой грязную чашку.

По данным медиков, выраженное утомление к концу учебного года отмечается у 40–55% школьников, у 80% – невротические реакции. Ещё в конце 1980-х знаменитый кардиолог академик Евгений Чазов говорил: «За голову хочется схватиться, до чего мы довели детей в школе! К 8-му классу болезни органов зрения выявляются в 5 раз чаще, желудочно-кишечные – в 4 раза, мочеполовые – в 2 раза. Но ведь эти болезни – чиновничьи! Болезни бюрократов, ведущих сидячий образ жизни за письменными столами среди бумаг».

С тех пор нагрузки в школе увеличились в разы. Помимо уроков и домашних заданий появились проекты, репетиторы, всевозможные проверочные и ЕГЭ… А родители к концу учебного года вместо того, чтобы позволить ребёнку «полениться» и расслабиться, только усиливают давление – надо исправить тройки, подтянуть оценки.

«Школа – это огромная нагрузка. И 80% наших детей могут выдержать только её, – считает психолог-консультант, специалист по детской психологии Катерина Дёмина. – Они до 8 часов в день сидят за партами в совершенно нефизиологичной позе, а потом ещё уроки делают. Это чудовищно разрушает их позвоночник. А годам к 12 у особо ответственных начинаются головные боли. Никто не связывает это с учебными нагрузками. А ведь это последствия адской гиподинамии».

«Сейчас детям очень тяжело даётся учёба в школе из-за высокой нагрузки», – подтверждает профессор кафедры возрастной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Наталья Авдеева.

Не зря великие психологи и педагоги выделили специальное время для каникул.

«Это связано с психофизиологическим состоянием ребёнка – учёба забирает очень много моральных и физических сил, – объясняет директор московской школы № 91, педагог с 30-летним стажем Наталия Красавина. – Дети, как и взрослые, устают. У них должно быть время на отдых. Но активный. Часто ребёнок на уроке не хочет слушать, потому что физически устал. А физически он устаёт, потому что мало двигается – вот парадокс. Чем больше мы двигаемся, тем лучше и активнее себя чувствуем. А чем больше сидим, тем больше устаём. Ребёнок в течение года больше сидит. Но в этом возрасте он должен очень много двигаться. Тогда у него мозговая активность появляется. Отсюда первый совет родителям – отдых и предстоящие летние каникулы должны быть активными».

Но необязательно начинать это с первого же дня. Психологи советуют сначала разрешить ребёнку пуститься «во все тяжкие» – наиграться досыта в компьютер, насмотреться мультиков или видео. Да хоть просто поваляться на диване, ничего не делая. А когда первая жажда будет удовлетворена, подумать о полезном и активном времяпрепровождении.

Кстати

Чем кормить?

Неправильное питание тоже способствует накоплению усталости, не позволяет восстановить силы и энергию. Как организовать питание правильное?

«Главное – соблюдать разнообразие в еде, – советует завотделением педиатрической гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяна Строкова. – Понятно, что в летнее время больше присутствует овощей и фруктов, но в рационе ребёнка ежедневно обязательно должны быть белки животного происхождения (молочные продукты, мясо, яйца, рыба) и жиры (сливочное и растительное масло). А вот сладкие фрукты в рационе не должны преобладать, чтобы не превысить норму углеводов, которые приводят к избыточному весу. Не забывайте про достаточное количество питья. Недостаток жидкости тоже приводит к усталости».

Мнение эксперта

Как не допустить нервного срыва у ребёнка при подготовке к ГИА и ЕГЭ?

Советует профессор Наталья Авдеева:

– Поддержите ребёнка эмоцио­нально. Дайте положительную установку: «Ты готов, у тебя всё будет хорошо, я тебя жду с победой». Установка на то, что всё будет хорошо, гораздо лучше маминых вздохов, печальных взглядов со словами: «Ну иди, моё горе, не знаю, что из тебя получится». Или: «Иди уж, наш «отличник»...» Вот это надо исключать и действовать только в положительном ключе, настраивать ребёнка на позитивное мышление.

Не увеличивайте тревогу по поводу экзамена. Не стоит говорить: «Ой, месяц остался до экзамена, не знаю, что ты будешь делать, учебник в руки не брал, всё гуляешь…» Таких установок формировать не надо. Они, с одной стороны, не помогают ему взяться за дело, а с другой – усиливают тревогу, которая может зашкаливать.

Помогите распределить нагрузку и составить план подготовки. Современные подростки очень любят делать это в виде проекта. «Давай подготовим проект или бизнес-план, как ты будешь готовиться к экзаменам...» Подробно распишите, сколько заданий по каким предметам в день нужно сделать, какие часы будут свободными. Когда у ребёнка появится чувство, что он контролирует себя, что он может поставить цель и достичь результата, он перестанет волноваться.

Приведите положительный пример других, прошлый удачный опыт ребёнка. «Ты писал проб­ный ЕГЭ и получил хороший балл».

Оставляйте перспективы на улучшения и изменения. Не стоит возлагать очень большие надежды на результаты экзаменов. Родители не должны думать и внушать ребёнку, что решается его судьба. Экзамен – это проба, испытание, не первое и не последнее в жизни. Ещё будет много других. Ребёнок должен быть уверен: какие бы он двойки ни получал, родители его любят, он им нужен. Объясните, что даже неудачный экзамен даёт положительный результат: ребёнок будет понимать свои слабые стороны, где надо подтянуться. Вот это оптимальная установка, она даёт импульс к сотрудничеству с родителями. И опору на себя: я знаю, что мне делать, чтобы получилось. Это очень позитивные факторы для взрослеющего ребёнка. Не ужесточайте режим. Контроля ребёнку и так хватает. А больше нужны помощь и поддержка. Это очень хорошее время, чтобы наладить личностный контакт с ребёнком, чтобы он почувствовал в родителях друзей и партнёров, а не контролирующую инстанцию. Другого человека, который тоже что-то переживал и готов поделиться своим опытом – а как вы сдавали экзамены? Это создаст близкие отношения, и потом у ребёнка выработается привычка в трудной ситуации делиться с родителями, что в наше время очень важно. Лучше посочувствуйте, лишний раз обнимите и проявите свою любовь.