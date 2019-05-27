Евгений Комаровский: «Неправильным уходом можно испортить ребёнку жизнь!»

Источник материала: Аргументы и факты

Неудивительно, что книги доктора издаются миллионными тиражами, а на его Инстаграм подписаны 5 миллионов человек. Сегодня доктор отвечает на вопросы читателей «АиФ».

Болезни – в массы

Лидия Юдина, «АиФ Здоровье»: Евгений Олегович, правда ли, что современные дети рождаются более слабыми и болезненными, чем их родители? Аллергия, непереносимость глютена, лактозы – диагнозы, о которых раньше слышали только продвинутые педиатры, – сегодня у каждого десятого ребёнка.

Евгений Комаровский: Неправда. Иллюзия массовой болезненности детей обусловлена четырьмя факторами.

Во‑первых, ментальной привычкой обсуждать детские болезни со всеми подряд.

Во‑вторых, возможностями современных средств коммуникации, прежде всего социальных сетей. Теперь «непереносимость глютена» у конкретного ребёнка – повод для обсуждения в тысячах аккаунтов и в миллионах комментариев.

В-третьих, бизнесом на людских страхах и людской неграмотности. Коммерческие обследования на аллергии и непереносимости (зачастую не имеющие никакого отношения к правде), огромное количество специальных лекарств и продуктов (без глютена, без лактозы) – кто-то ведь должен всё это оплачивать и покупать.

Ну и вишенка на торте – некоторые медики. Низкооплачиваемые, униженные обществом и средствами массовой информации, пытающиеся улучшить своё благосостояние сотрудничеством с лабораториями, аптеками и магазинами со специальной особо полезной едой.

– Через ваши книги тема ухода за ребёнком проходит красной нитью. На ваш взгляд, можно ли неправильным уходом «угробить» здорового от рождения ребёнка, а правильным – выходить изначально слабенького малыша? Часто болеющие дети обычно перерастают детские болячки или становятся часто болеющими взрослыми?

– Угробить нельзя, но реально испортить жизнь – однозначно можно. Опять-таки очень важно получить ответ на вопрос: как будут лечиться все эти многочисленные болячки? Если к неадекватному уходу добавится неадекватное лечение (с множеством фуфломицинов, профилактической антибиотикотерапией, необоснованными госпитализациями, запретами на прогулки и т. д.) – так итоговому результату уж точно не позавидуешь.

Главное – адекватность родителей и, как следствие, адекватность их ухода за ребёнком определяет детское здоровье не менее чем на 90%. Ещё раз повторю: мамы и папы влияют на здоровье ребёнка в 10 раз больше, чем все врачи, вместе взятые. Только бы эти мамы и папы были готовы учиться и брать на себя ответственность за собственных детей.

Частые детские болезни – это, как правило, ОРВИ. Частота ОРВИ с возрастом однозначно уменьшается, но взрослый, который не взялся за ум и не изменил свой образ жизни на более здоровый, обычно успевает «заработать» целый букет хронических болячек, поэтому имеет все шансы болеть очень часто, чередуя относительно редкие ОРВИ с обострениями хронических заболеваний.

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В саду – одни плюсы

– С какого возраста ребёнка можно отдавать в детский сад?

– Однозначного ответа на этот вопрос нет, поскольку совершенно непонятно, о каком детском саде идёт речь. Если это детский сад, где в игровой и в спальне +26, где гуляют в лучшем случае 1 час в день, где самый лучший воспитанник – это тот, кто первый поел, где половина детей (а нередко и сотрудников) – с купленными справками о вакцинации, – так из подобного детского сада надо не то что забирать, туда отдавать ребёнка не надо… Но отдают, поскольку никакой альтернативы, как правило, нет.

Главное: детские сады существуют для того, чтобы родители могли выполнять свои социальные функции и жить полноценной жизнью, которая не должна сводиться исключительно к уходу за потомством. Как следствие: государство или частные структуры должны быть заинтересованы в том, чтобы уже после 6 месяцев ребёнок мог какое-то время проводить в детском саду под присмотром обученных и высокооплачиваемых сотрудников. Это идеальная теория. Основная проблема не в медицине – с позиции педиатра, в адекватном детском саду сплошные плюсы практически в любом возрасте. Увы, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам детские сады, с акцентом прежде всего на дет­ское здоровье, – огромная редкость. И у большинства родителей – это, кстати, самое печальное – нет на такие сады запроса.

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– Сколько раз в году ребёнок «имеет право» болеть? Когда должен вставать вопрос о «слабом» иммунитете? И что родителям нужно делать в таких случаях?

– Ребёнок, посещающий детский коллектив, вполне может болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в году, и это вовсе не говорит о том, что у него слабый иммунитет. Элементарная логика подсказывает, что если за год человек заболел 12 раз, то это означает, что он 12 раз сумел выздороветь!

Частые болезни – это не слабый иммунитет, а несоблюдение основных правил профилактики ОРВИ. А реальные проблемы с иммунитетом проявляются прежде всего тем, что банальные ОРВИ заканчиваются бактериальными осложнениями. В то же время реальной и самой частой причиной осложнений являются, опять-таки, не проблемы с иммунитетом, а неумение родителей правильно помочь ребёнку во время болезни.

Резюме: лекарств, «поднимающих иммунитет», – не существует. Это выдумки наивных бабушек и бизнес продавцов лекарств «для иммунитета». Заботитесь об иммунитете вашего ребёнка? Прекрасно! Учитесь правилам профилактики и домашнего самолечения ОРВИ, оптимизируйте параметры воздуха, не заставляйте есть, не кутайте, много гуляйте, занимайтесь спортом, оторвитесь от телевизора и смартфона и проведите выходные на природе. В общем, не пытайтесь оправдать родительскую лень и незнание элементарных правил ухода за ребёнком сказками про «слабый иммунитет».

– Вы постоянно предупреждаете родителей о том, что 80% лекарств, продающихся в аптеках, – фуфломицины. А какие лекарства должны быть в домашней аптечке в семье, где есть ребёнок?

– Список совсем небольшой – всего 4 позиции: