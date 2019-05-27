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Врачи предупреждают: курение вызывает множество опасных болезней

28.05.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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С 31 мая по 21 июня в Республике Беларусь проводится республиканская информационно-образовательная акция «Беларусь против табака».

В  рамках акции 31 мая проводятся «горячие линии» по телефонам:

  • 33-06-66 (c 8.00 до 10.00) – Пашковец Анна Вячеславовна, врач-терапевт, зав. отделением профилактики филиала «Городская поликлиника № 1»;
  • 33-67-37 (с 10.00 до 13.00) – Пошелюк Виталий Степанович, врач-нарколог, зав. наркологическим отделением филиала «Межрайонный наркологический диспансер»;
  • 37-38-72 (с 10.00 до 12.00) – Ермоленко Светлана Александровна, врач-валеолог, зав. отделом общественного здоровья Пинского зонального ЦГиЭ;
  • 37-55-66 (с 13.00 до 15.00) – Шкабара Светлана Степановна, психолог филиала «Межрайонный психоневрологический диспансер».

Курение — это одна из самых пагубных зависимостей, являющаяся социальной проблемой общества, как для его курящей, так и для некурящей части населения. Для курящей части людей проблемой является попытка бросить курить, а для некурящей — уберечь своё здоровье от продуктов табакокурения.

Врачи предупреждают: курение вызывает множество опасных болезней

Как рассказала врач-валеолог Пинской центральной поликлиники Алла Войтович, последствием курения становится формирование множественных патологий в организме курящего человека.

Вместе с дымом от сигареты человек  вдыхает:

  • смолы — смесь твердых частиц. Большинство из них являются канцерогенами и оседают в легких;
  • мышьяк — самый вредный химический элемент в составе сигарет. Оказывает негативное влияние на сердечно-сосудистую систему, провоцирует развитие раковых опухолей;
  • бензол — токсичное химическое соединение органического происхождения. Вызывает лейкоз и другие формы рака;
  • полоний — радиоактивный элемент. Оказывает радиационное воздействие на организм изнутри;
  • формальдегид — токсичное химическое вещество. Вызывает заболевания легких и дыхательных путей.

Какие заболевания развиваются по причине курения?

  1. Рак. наиболее негативными последствиями пристрастия к сигаретам являются онкологические заболевания бронхов, легких, трахеи, гортани, пищевода, мочевого пузыря и поджелудочной железы.
  2. Заболевания сердечно-сосудистой системы. Ишемическая болезнь сердца, инсульты, тромбозы и др.
  3. Патологии органов пищеварения. Образование полипов толстого кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит, гастродуоденит и др.
  4. Болезни дыхательной системы. курение сигарет провоцирует развитие или усугубляет течение бронхиальной астмы, хронического ринита, туберкулеза, хронической обструктивной болезни легких и бронхита, а также увеличивает частоту заболеваемости ОРЗ и гриппом.
  5. Заболевания полости рта. Следствием курения сигарет может стать не только пожелтение эмали, но и некротический язвенный гингивит, пародонтит, онкологические поражения слизистых оболочек.
  6. Нарушения опорно-двигательного аппарата. Курение сигарет оказывает негативное влияние и на скелет человека. Оно пагубно сказывается на состоянии сухожилий и связок, а также мышечной ткани.
  7. Заболевания репродуктивной системы. Курение вредно и для половых органов. Наиболее частыми последствиями у женщин являются менструальные дисфункции, снижение фертильности, ранняя менопауза. У мужчин отмечается снижение фертильности, эректильная дисфункция, уменьшение количества сперматозоидов в семенной жидкости, ухудшение их качества и подвижности.

Какой вред курение оказывает на внешность человека?

  • Кожа.  Кожа приобретает сероватый вид, становится обезвоженной, выглядит измождено, некрасиво, т.к. лишается питательных веществ и кислорода.  Вследствие утраты эластичности увеличивается количество морщин.
  • Фигура. Вопреки распространенному мифу о том, что сигареты помогают похудеть, распределение жировых отложений курильщика существенно отклоняется от нормы: жир распределяется, главным образом, вокруг талии и груди. На бедрах отложение снижается. Возникает диспропорция окружности бедер и талии.
  • Полость рта. Помимо выраженного специфического дыхания последствия курения проявляются эстетическими дефектами: пожелтением эмали зубов, окрашиванием десен. Курение вредно и для слизистой оболочки полости рта: оно приводит к воспалительным заболеваниям и даже утрате зубов.

Все это и должно стать для курильщиков стимулом для отказа от табакокурения.

Главное, курильщик должен помнить, что, поддаваясь этой зависимости, он подвергает огромному риску свое самочувствие и психологическое, и физиологическое. А самое главное в жизни любого человека — это собственное здоровье…


Врачи предупреждают: курение вызывает множество опасных болезней
Квалифицированную медицинскую помощь можно получить в филиале «Межрайонный наркологический диспансер» по адресу: ул. Рокоссовского, 8. Тел. для справок 33-64-20.

Чем раньше вы обратитесь за медицинской помощью,
тем больше шансов на успех!

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