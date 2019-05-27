Врачи из Гродно провели выездной прием в Вороново

Источник материала: Вороновская газета





В мероприятиях, направленных на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний и пропаганду здорового образа жизни, приняли участие 449 человек.







— Недавно стартовавший на Гродненщине профилактический проект «Разам супраць рака!» направлен на профилактику и выявление поведенческих факторов риска онкологических заболеваний, — рассказала заведующая отделом общественного здоровья Гродненского областного ЦГЭиОЗ Ирина Дубок. — Его уже принимали Кореличский и Мостовский районы. Сегодня мы на Вороновщине, которая является проблемным регионом с точки зрения онкологической патологии в трудоспособном возрасте. В ходе подготовки к данному мероприятию проводилось широкое социологическое исследование среди жителей вашего района по поведенческим факторам риска неинфекционных заболеваний. Выявлен ряд факторов риска, которые выше областных показателей. 29,6% респондентов курят. Для сравнения, областной показатель — 25,7%. Физически активными себя считает 20% вороновчан, при этом в среднем по области эта цифра составляет 60%. Есть о чем задуматься. Ведь на состояние здоровья влияют не только обстоятельства и генетика, но и образ жизни.







Как отметил заведующий организационно-методическим кабинетом онкодиспансерного отделения Гродненской областной клинической больницы Франц Миклашевич, ежегодно в Гродненской области диагностируется более 5 000 случаев злокачественных образований, наблюдается небольшой прирост новых случаев заболевания.

— В связи с этим мы и планируем подобные выезды специалистов тех нозологий, которые в настоящее время наиболее злободневны: рак кожи, легкого, предстательной железы, у женщин — рак молочной железы, — подчеркнул Франц Станиславович. — Они и вызывают очень большой процент смертности. Ранняя диагностика предопухолевых образований позволит предупредить случаи злокачественного образования и тем самым сохранить жизнь человеку.







В Вороновском районе смертность от онкологических заболеваний на втором месте после сердечно-сосудистых.

— За четыре месяца текущего года от онкологических заболеваний умерло 22 человека, в том числе 10 в трудоспособном возрасте. По сравнению с данным периодом прошлого года этот показатель увеличился в два раза, — познакомила с ситуацией заведующая Вороновской поликлиникой Владислава Рубель. — В нашем районе проводится скрининг рака предстательной железы. За 4 месяца его прошел 431 человек. Был выявлен один случай заболевания. Сегодня пациентов принимали восемь узких специалистов из Гродно — врачи-онкологи (маммолог, уролог, гинеколог, проктолог), врач-отоларинголог, врач-дерматовенеролог, врач-эндокринолог и врач-специалист по УЗИ-диагностике. Вороновские медики постарались направить к ним тех, кто стоит на учете в ЦРБ, нуждается в дополнительной консультации, подборе или коррекции лекарств и др. Предварительно пациенты прошли полное обследование у наших врачей. Для того чтобы на прием смогли попасть люди даже с отдаленных мест в ЦРБ, был организован подвоз транспортом организаций здравоохранения района.



















Для эффективности работы с пациентами были оборудованы три площадки: информационно-профилактическая, где можно было не только почерпнуть необходимую информацию, но и измерить артериальное давление, индекс массы тела; диагностическая (проводились лабораторные исследования крови, УЗИ щитовидной железы и внутренних органов и рентгенологическое обследование по показаниям) и консультативная.



















Также Ирина Дубок провела конференцию, на которой рассказала присутствующим о факторах риска, которые могут привести к онкозаболеваниям. Ирина Ивановна призвала слушателей избавиться от вредных привычек, сделать выбор в пользу правильного питания.











Масштабное мероприятие вызвало повышенный интерес у жителей района. В проекте приняли участие 449 человек, 220 из них получили консультацию у узких специалистов. У четырнадцати выявлены изменения в щитовидной железе, у девяти — патологии заболевания органов малого таза, брюшной полости и молочной железы. Тридцать пять человек были направлены на дообследование. Цифры заставляют задуматься…

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.