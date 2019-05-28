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Пломбир поперек горла. Как есть мороженое в жару и не заболеть?

29.05.2019 11:04 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пломбир поперек горла. Как есть мороженое в жару и не заболеть?
shutterstock.com

Пломбир поперек горла. Как есть мороженое в жару и не заболеть?Как и сколько можно съесть мороженого и выпить воды, чтобы не заболеть, а также какие меры первой помощи есть, АиФ.ru рассказал врач-оториноларинголог, к. м. н. Владимир Зайцев.

Количество и качество

Первый опасный момент со всем холодным, будь то мороженое или ледяная вода, — разница температур. Если на улице +35, а вы вошли в охлажденное кондиционером помещение и взяли фруктовый лед или воду из холодильника и начали пить залпом, болезнь фактически гарантирована. Также стоит обращать внимание и на количество съеденного или выпитого. Если человек съедает большой объем мороженого (а даже один брикет или стаканчик — это уже довольно много), он тем самым сильно переохлаждает небные миндалины и слизистую оболочку задней стенки глотки. Соответственно, чем больше продукта, тем больше переохлаждение. Особенно опасно практиковать такое бесконтрольное потребление ледяных продуктов тем, у кого уже есть хронический тонзиллит: в такой ситуации можно легко вызвать его новый приступ. Но и от острой ситуации тоже никто не застрахован.

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Можно есть не больше одной порции мороженого в день. Это и так много, ведь в ней как минимум около 100 г замороженного продукта, а то и все 150 г. Важно помнить и про то, что мороженое — крайне калорийный продукт, поэтому не стоит потреблять его без меры хотя бы даже с целью сохранения фигуры и предупреждения таких осложнений, как сахарный диабет. Что касается холодных напитков, то их также надо пить аккуратно, небольшими глотками, а не набрасываться на бутылочку или стакан. Ведь для слизистых такая ледяная жидкость — стресс, начинается переохлаждение, и организм тут же реагирует на него резким воспалением.

Что учитываем

В первую очередь важна мера. Мороженому надо дать слегка подтаять. Например, дома это сделать более удобно: достаточно взять мороженое из морозилки, положить на блюдечко минут на 5 и дать ему немного размягчиться. И на улице тоже не стоит сразу набрасываться на него.

В процессе поедания мороженого надо следить за собой. Если появились признаки того, что горлу некомфортно, т. е. уже пошел переизбыток холода, надо набраться силы воли и просто выбросить мороженое в урну. Если это происходит дома, его можно повторно заморозить. У нас же практически никто так не делает, все стараются доедать до конца. Например, ситуация: мама купила мороженое ребенку, себе и папе. Папа съел свою порцию, ему нормально, ребенок съел только половину и отдал все тому же папе доесть, мама осилила 2/3 и тоже отдала папе. В результате папа заболевает. Ни в коем случае нельзя перебарщивать: ешьте ровно столько, сколько вам комфортно.

С ледяной водой то же самое. Если вы достали бутылочку из холодильника, сначала аккуратно попробуйте воду губами, оцените температуру. Если напиток слишком холодный, не экспериментируйте. Не зазорно даже поставить его в микроволновку, чтобы слегка подогреть. Конечно, это не значит, что пить следует исключительно теплую воду, но и от ледяной стоит воздержаться.

Пломбир поперек горла. Как есть мороженое в жару и не заболеть?
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Закаливание

У многих есть устойчивое мнение, что, когда горло болит, ситуацию испортить уже нельзя, поэтому допустимо есть мороженое. Так делать нельзя. Переохлаждение воспаленной слизистой приведет к серьезным осложнениям.

Если хочется есть мороженое без страха, стоит применять простую методику закаливания. Подготовьте свежевыжатый апельсиновый сок и разлейте его по специальным формочкам для льда. Заморозьте. Вот эти маленькие ледышки и помогут подготовить горло к нагрузкам. Их надо рассасывать по чуть-чуть, аккуратно. Можно брать их 2-3 раза в день, но не больше одной штуки за раз. Это станет хорошей стимуляцией слизистых оболочек к выработке своего крепкого иммунитета.

Есть и еще один способ снизить риски. Если человек страдает от периодических, но регулярных заболеваний горла или просто боится заболеть, он может использовать обычный чай в качестве помощника. Речь идет об умеренно горячем, понятно, что он не должен быть обжигающим. Дальше схема следующая: откусили мороженое, проглотили, сделали глоток чая. Это действительно работает и согревает ткани. Охладили слизистую, согрели — контраста тут не получится, а переохлаждение исключается. Или можно съесть полную порцию подтаявшего мороженого, а потом сразу же выпить стакан горячего чая.

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Первая помощь

Если все же произошло так, что в горле ощущается дискомфорт, начинается першение и появляются прочие неприятные симптомы, есть варианты первой помощи. Дедовский способ — 2 ч. л. соды (может хватить и одной, например, детям), от 1 до 3 капель йода в зависимости от того, про кого мы говорим: ребенка, подростка или взрослого человека. 200 мл воды чуть выше комнатной температуры. Все размешать и прополоскать горло.

То же самое можно делать и с помощью обычного фурациллина. От 1 до 3 таблеток (опять-таки зависит от возраста человека) залить кипятком. Пока вода остывает до комфортной температуры, таблетки растворятся. Это простые и довольно эффективные методы, которые можно использовать дома в качестве экстренной помощи. Дальше стоит посетить ЛОРа, рассказать ему про мороженое или ледяную воду и вместе с ним подобрать лечение. При воспалении слизистой глотки это обычно ультразвуковые орошения, орошения на ЛОР-комбайне, смазывание тремя разными антисептиками задней стенки глотки, физиопроцедуры. Все это позволяет эффективно снимать воспаление.

 
 
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Переохладить горло летом очень легко. Ведь мороженое выбирают максимально холодное, воду предпочитают брать из холодильника. А если на улице жара, то болезнь и...
 
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