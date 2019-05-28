2 случая подозрения на корь зарегистрированы в студенческих общежитиях в Гродно

Источник материала: Вороновская газета





Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, иммунизация по эпидпоказаниям ранее не привитых от кори по различным причинам.

Как сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на позапрошлой неделе в Гродно зарегистрировано два случая подозрения на заболевания корью у студентов, проживающих в общежитии по бульвару Ленинского комсомола. Заведующая отделением иммунопрофилактики ОЦГЭиОЗ Лилия Миклаш уточнила: заболевания корью студентов уже подтверждено лабораторными исследованиями, которые проводились в столице. Предположительно эти случаи заболевания связаны с завозным вирусом кори.

Студенты при первых признаках заболевания были госпитализированы в областную инфекционную больницу, где сейчас проходят курс лечения. Сюда же доставлены и помещены на лечение в стационар еще несколько студентов с подозрением на корь.

Однако, как уточнила Лилия Миклаш, речи о карантине в общежитиях не идет. Проводятся положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, иммунизация по эпидпоказаниям ранее не привитых от кори по различным причинам.

Она также напомнила, что во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори людям старше 18 лет, не имеющим сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита от кори была надежной. Особенно это актуально для тех, кто планирует выехать в эпиднеблагополучные по кори страны, в том числе в Украину.

Анна ЛЕНСКАЯ https://grodnonews.by/