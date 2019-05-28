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2 случая подозрения на корь зарегистрированы в студенческих общежитиях в Гродно

29.05.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

2 случая подозрения на корь зарегистрированы в студенческих общежитиях в Гродно

Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, иммунизация по эпидпоказаниям ранее не привитых от кори по различным причинам.

Студенты при первых признаках заболевания былигоспитализированы в областную инфекционную больницу, где сейчас проходят курс лечения. Сюда же доставлены и помещены на лечение в стационар еще несколько студентов с подозрением на корь.

Однако, как уточнила Лилия Миклаш, речи о карантине в общежитиях не идет. Проводятся положенные в таких случаях санитарно-противоэпидемические мероприятия. Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, иммунизация по эпидпоказаниям ранее не привитых от кори по различным причинам.

Она также напомнила, что во всех поликлиниках областного центра и районов есть возможность получить бесплатную прививку против кори людям старше 18 лет, не имеющим сведений о двукратной вакцинации, которая положена, чтобы защита от кори была надежной. Особенно это актуально для тех, кто планирует выехать в эпиднеблагополучные по кори страны, в том числе в Украину.

Анна ЛЕНСКАЯ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Организовано медицинское наблюдение за контактными лицами, иммунизация по эпидпоказаниям ранее не привитых от кори по различным причинам. Как сообщили в...
 
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